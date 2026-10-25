Simpatizantes do presidente Lula se concentraram para acompanhar a apuração e comemorar a vitória do petista - Foto Gomes/Reprodução

Simpatizantes do presidente Lula se concentraram para acompanhar a apuração e comemorar a vitória do petista Foto Gomes/Reprodução

Publicado 25/10/2026 22:30

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República foi comemoradas por eleitores e simpatizantes em vários municípios do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, em Campos dos Goytacazes o resultado das urnas seguiu a tendência de preferência local pela oposição: Flávio Bolsonaro (PL) obteve cerca de 159.470 votos válidos (57,91%), contra 115.927 (42,09%) conquistados pelo petista.

De modo geral, as eleições no território fluminense ocorreram tranquilamente nos locais de votação acompanhados em Campos. A expectativa agora ultrapassa o resultado das urnas: as lideranças focam nos possíveis reflexos da definição presidencial sobre os rumos políticos e econômicos da região.

A movimentação observada durante todo o transcurso aconteceu sem filas expressivas ou dificuldades relevantes para o acesso às seções eleitorais, conforme balanço publicado pelo jornal O Dia. Em Itaperuna e São José de Ubá, informações divulgadas ao longo da tarde indicavam que não havia sido necessária a substituição de urnas eletrônicas nos dois municípios.

A organização dos locais de votação, a atuação das equipes responsáveis pela segurança e a mobilidade urbana contribuíram para o andamento regular do pleito. Em municípios como São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana e Santo Antônio de Pádua, o desfecho presidencial representa um momento de avaliação política diante dos desafios econômicos e sociais que marcam o interior do estado.

Mesmo administradores locais que apoiaram o candidato do PL adiantam que a expectativa em torno do novo mandato presidencial envolve questões concretas para o desenvolvimento regional. Os principais focos estão na geração de empregos, fortalecimento da atividade industrial, apoio à agricultura e melhoria da infraestrutura logística.

Expectativa regional

Na avaliação sobre o relacionamento institucional, a ligação entre o governo federal e os setores produtivos do Norte Fluminense tem importância estratégica. A atenção se volta especialmente para a indústria de petróleo e gás, para as atividades ligadas ao Porto do Açu, em São João da Barra, e para as possibilidades de expansão de investimentos em logística, energia e serviços.

Já no Noroeste, a pauta econômica passa fortemente pela agricultura, pecuária e comércio, com o setor de serviços tendo peso significativo em diversos municípios. As demandas locais estão relacionadas à melhoria das estradas, ao acesso facilitado ao crédito, ao apoio aos pequenos produtores, à atração de novas empresas e à ampliação das oportunidades de trabalho.

Outro aspecto considerável é que a definição presidencial também deverá repercutir nas articulações partidárias. Lideranças regionais já trabalham na formação de uma composição política local e avaliam as possibilidades de diálogo com o governo eleito, independentemente das preferências manifestadas nas urnas.

Para os municípios, a prioridade será estabelecer canais institucionais que permitam defender projetos, captar recursos e assegurar a continuidade de investimentos considerados essenciais. A expectativa em torno de Lula envolve o debate sobre o andamento e a possível ampliação de políticas federais de transferência de renda e programas de financiamento público.