Alcemir Pascouttto explica que o trabalho de engenharia mobilizado para o local é de alta complexidade - Foto César Ferreira/Divulgação

Alcemir Pascouttto explica que o trabalho de engenharia mobilizado para o local é de alta complexidade Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 26/10/2026 18:36



O drama da ponte começou na noite de 28 de fevereiro deste ano, quando uma forte cheia do Paraíba fez o nível da água subir rapidamente, superando a marca crítica dos nove metros. A força brutal da correnteza e a pressão dos detritos arrastados pelo rio provocaram o recalque de um dos pilares centrais, causando um afundamento estrutural. Após colapso de pilar na Ponte Barcelos Martins, historicamente conhecida como “Ponte de Ferro”, no Rio Paraíba do Sul , em Campos dos Goytacazes (RJ), afastar pedestres e sufocar o comércio, uma obra emergencial de R$ 3,6 milhões estva projetada para devolver a tradicional travessia em 120 dias. Porém, danos mais graves identificados altera o planejamento e deixa sem previsão oficial o início e a conclusão das obras. O drama da ponte começou na noite de 28 de fevereiro deste ano, quando uma forte cheia do Paraíba fez o nível da água subir rapidamente, superando a marca crítica dos nove metros. A força brutal da correnteza e a pressão dos detritos arrastados pelo rio provocaram o recalque de um dos pilares centrais, causando um afundamento estrutural.

Para evitar uma tragédia, a Defesa Civil Municipal realizou o bloqueio total das cabeceiras nas primeiras horas após o incidente. Barreiras físicas de concreto foram instaladas para conter a travessia clandestina de pedestres. Como rotas alternativas de contingência, o tráfego foi desviado para as pontes Saturnino de Brito, Alair Ferreira e General Dutra.

Vários estudos subaquáticos e levantamento de danos foram realizados, e um decreto estadual de emergência permitiu a liberação dos recursos que financiam a reconstrução da travessia. Inicialmente, o governo do estado formalizou o contrato emergencial com a empresa FAB MIX Concretos Ltda, que, ao reavaliar o problema, desistiu da tarefa.

O secretário de Defesa Civil de Campos, Alcemir Pascoutto, explica que o trabalho de engenharia mobilizado para o local é de alta complexidade: “Na atual fase, as equipes técnicas atuam na elaboração do novo projeto executivo definitivo, que serve de mapa para a estabilização de todos os pilares”.

Nova contratação

Pascoutto ressalta que o método de execução exige logística pesada dentro do leito do rio e precisão sem abalar sua integridade original. No entanto, novos danos estruturais acabam de ser identificados e mudam o planejamento inicial.

Reavaliação quarta-feira (23) apontou mudança no diagnóstico técnico alterando o planejamento da intervenção e deixou sem previsão oficial o início e a conclusão das obras. Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Estado das Cidades, os estudos para definir a recuperação integral estão em fase final, e uma nova contratação deverá ser realizada após essa etapa.

A Barcelos Martins é uma das principais ligações entre Guarus e a região central de Campos. Pascoutto lembra que o fechamento ocorreu depois que a elevação do nível do Rio Paraíba provocou o deslocamento de um dos pilares do vão central. Desde então, a população precisa recorrer a outras passagens para realizar os deslocamentos entre as duas regiões.

A mudança no planejamento ocorre depois de o governo do estado ter contratado emergencialmente a empresa para elaborar o projeto executivo e executar as obras de reforço estrutural. A contratação foi publicada em agosto, e a ordem de serviço assinada no dia 31 daquele mês. Na ocasião, o prazo previsto era de quatro meses, com conclusão estimada até 31 de dezembro de 2026.

Maior abrangência

De acordo com Pascoutto, em setembro, representantes da prefeitura, da Secretaria de Estado das Cidades e da empresa contratada realizaram uma vistoria técnica para avaliar as condições da estrutura e definir os procedimentos necessários à execução dos serviços.

A expectativa naquele momento era avançar na organização do canteiro de obras, na escolha dos equipamentos e na definição da sequência das intervenções. Contudo, o secretário assinala que as avaliações posteriores apontaram a necessidade de uma recuperação mais abrangente, tornando necessário rever a solução inicialmente prevista.

“Com a nova avaliação, o cronograma anunciado anteriormente perdeu sua referência prática, e a população permanece sem uma data definida para o início dos trabalhos”, realça frisando que a previsão de nova contratação também levanta questões sobre procedimento que será adotado, os custos da recuperação integral e o prazo necessário para a conclusão das intervenções.

“A responsabilidade pela contratação e pela execução dos serviços é do governo do estado, por meio da Secretaria das Cidades”, ratifica o secretário enfatizando que a prefeitura acompanha as tratativas e busca esclarecimentos sobre o novo cronograma e os procedimentos necessários à retomada do projeto.