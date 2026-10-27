Prefeitura aperta o cerco contra a desordem urbana, mas facilita regularização de áreas abandonadas - Foto Gomes/Divulgação

Prefeitura aperta o cerco contra a desordem urbana, mas facilita regularização de áreas abandonadas Foto Gomes/Divulgação

Publicado 27/10/2026 16:50

Por meio da articulação de duas frentes simultâneas de ações com impactos diretos em proprietários de imóveis na cidade, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) aperta o cerco contra a desordem urbana. Desde 2024, a Secretaria de Ordem Pública vem monitorando o quadro e fiscalizando para coibir infrações urbanísticas e promover a manutenção do ambiente urbano.

A força-tarefa de fiscalização já emitiu mais de mil notificações para donos de terrenos baldios e construções abandonadas que apresentam mato alto ou acúmulo de detritos. Porém, a secretaria está dando oportunidade para quem precisa acertar a situação cadastral do patrimônio por meio do Programa Regularize 2026, cujo prazo de adesão termina no dia 31 de outubro.

De acordo com o órgão, as ações de fiscalização de terrenos baldios visam também conter focos de proliferação do Aedes aegypti - transmissor da dengue, zika e chikungunya -, de animais peçonhentos e o descarte irregular de lixo, problemas que prejudicam moradores em diversos bairros.

Dos casos mapeados pelos agentes públicos até agora, a Ordem Pública constatou que centenas de proprietários ainda estão dentro do prazo legal para realizar a limpeza, enquanto outros já tiveram suas notificações convertidas em editais públicos devido ao descumprimento inicial.

Iniciativa orientada

Há ainda um número menor de processos devidamente arquivados, após a rápida higienização do local pelo próprio dono. As pessoas notificadas são orientadas a regularizar a manutenção do lote para evitar multas severas e os custos de uma eventual intervenção direta do município. Para tanto, é necessário comparecer à prefeitura e buscar atendimento no setor competente.

Paralelamente ao monitoramento dos terrenos abandonados, a Secretaria de Fazenda alerta contribuintes com ampliações de área construída, reformas recentes ou alteração de finalidade do imóvel - como a transição de uma residência para ponto comercial a - formalizarem as modificações.

O governo destaca que o Regularize 2026 funciona como uma última chamada para a regularização voluntária antes que os novos levantamentos aerofotogramétricos e a fiscalização de campo gerem autuações de ofício. O programa facilita a atualização da metragem real do imóvel e o parcelamento das eventuais taxas de serviços de construção civil em até 12 vezes.