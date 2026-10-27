Prefeitura aperta o cerco contra a desordem urbana, mas facilita regularização de áreas abandonadas Foto Gomes/Divulgação
Campos intensifica busca por terrenos abandonados e dá prazo aos donos
Município soma mais de mil notificações contra mato alto e lixo; contribuintes têm até 31 de outubro para atualizar cadastros
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Município soma mais de mil notificações contra mato alto e lixo; contribuintes têm até 31 de outubro para atualizar cadastros
Obras na estrutura asfáltica da BR-101 abrangem Campos e Macabu
Expectativa é que o conjunto de investimentos previsto para a BR-101 produza melhorias progressivas nas condições de tráfego
Reavaliação geral na estrutura adia início das obras na "Ponte de Ferro"
A reforma da Ponte Barcelos Martins, em Campos, está sem previsão de conclusão após a empresa responsável propor o encerramento amigável do contrato
Caso de ônibus que deixou estudantes em pânico provoca questionamentos
Após estudantes escaparem pelas janelas no interior de Campos, causas do incidente permanecem sem esclarecimento.
Ataque a tiros deixa um morto e posto é assaltado na BR-101 em Campos
Município enfrenta ações ousadas de criminosos; forças de segurança intensificam o policiamento ostensivo na região
Reeleição de Lula é festejada na região, apesar do resultado adverso de Campos
Petista garantiu novo mandato presidencial na soma nacional, mas no maior município do interior do Rio a vitória nas urnas foi do adversário Flávio Bolsonaro
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