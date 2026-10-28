Os suspeitos presos e todo o material apreendido foram levados para a 134ª Delegacia de Polícia do Centro - Foto 134ª DP/Reprodução

Os suspeitos presos e todo o material apreendido foram levados para a 134ª Delegacia de Polícia do Centro Foto 134ª DP/Reprodução

Publicado 28/10/2026 14:52

escalada contra o crime organizado em Campos dos Goytacazes (RJ) acaba de prender três investigados por envolvimento em uma série de crimes violentos contra um casal no bairro Turf. A operação, batizada de “Freio de Arrumação”, teve como alvo um grupo apontado pelas investigações como responsável por tortura, roubo, extorsão, associação criminosa e maus-tratos a animal com resultado morte.

Deflagrada na manhã desta quarta-feira (28), a investida envolveu policiais civis e militares. Durante o cumprimento dos mandados judiciais, também foram apreendidos entorpecentes, aparelhos celulares, uma motocicleta, um automóvel e outros equipamentos.

Um quarto alvo não foi encontrado e continua sendo procurado pelas equipes policiais. A investigação - conduzida pela 134ª Delegacia de Polícia (134ª DP), do Centro - teve origem em um episódio que teria começado com uma discussão sobre o valor cobrado por uma entrega de comida.

De acordo com as apurações policiais, após o desentendimento, o motoboy responsável pela entrega teria acionado outras pessoas. Mesmo com o conflito inicial aparentemente resolvido, o grupo retornou à residência das vítimas, onde o casal foi submetido a agressões físicas, ameaças, tortura, roubo e extorsão.

A polícia informa ainda que os suspeitos teriam invadido o imóvel e utilizado instrumentos como barras de ferro e facas para intimidar e agredir as vítimas, com uma delas sofrendo ferimentos graves e precisando de atendimento hospitalar. Os agressores também levaram aparelhos celulares e uma televisão.

O casal agredido também teria sido obrigado a realizar um pagamento por meio de transferência via Pix. Outro levantamento apontado é que, para facilitar o ataque, os suspeitos teriam envenenado o cachorro da residência. A operação começou por volta das 5h30, com o cumprimento de mandados de prisão cautelar e de busca e apreensão domiciliar expedidos pela 2ª Vara Criminal.

Delegacias integradas

Os trabalhos foram coordenados pelo delegado Carlos Augusto Guimarães, com participação de policiais das delegacias de Guarus (146ª DP), de São João da Barra (145ª DP) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campos, além de policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e dos serviços reservados do 8º Batalhão de Polícia Militar e do Comando de Policiamento de Área (CPA).

Um dos investigados foi preso em sua residência, onde os agentes encontraram um aparelho celular danificado dentro do vaso sanitário e outro telefone sobre uma mesa. Foram apreendidos uma motocicleta Yamaha vermelha e um Toyota Corolla prata. Segundo o delegado, a localização do aparelho danificado levou à autuação do investigado, em flagrante, por suspeita de fraude processual majorada, além do cumprimento do mandado de prisão já expedido.

Em outro endereço, a autoridade aponta que um segundo investigado foi preso e foi recolhido um celular da marca Redmi. Na sequência, os agentes fizeram abordagem na residência do terceiro alvo, encontrando uma quantidade significativa de entorpecentes.

A prisão em flagrante envolveu também a suspeita de tráfico de drogas. Um iPhone e um

tablet também foram recolhidos durante a busca. Os três presos foram levados para a 134ª DP e os procedimentos relativos aos mandados judiciais e às prisões em flagrante foram registrados separadamente.

Investigação continua

A polícia informa ainda que os três suspeitos foram denunciados pelo Ministério Público e responderão judicialmente pelos crimes atribuídos a eles, cabendo à Justiça apreciar as acusações e as provas reunidas durante a investigação. Outro fato investigado é o envolvimento do motoboy que teria acionado inicialmente o grupo após a discussão sobre o preço da entrega.

A polícia esclarece que o entregador é investigado por possível envolvimento na extorsão e poderá ser alvo de novas medidas policiais. O quarto suspeito ainda não foi localizado.

A operação reforça a atuação integrada das forças de segurança no enfrentamento à criminalidade em Campos, especialmente em casos que envolvem violência contra moradores, extorsão, associação criminosa e possível ligação com o tráfico de drogas.

O delegado ressalta que a retirada de suspeitos de circulação, a apreensão de materiais e o aprofundamento das investigações fazem parte das estratégias para identificar todos os envolvidos e evitar a continuidade de práticas criminosas.

Denúncias que possam contribuir para a localização do investigado que permanece foragido ou para o esclarecimento de outros crimes podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177 ou pelo WhatsApp (22) 98831-8036. O sigilo é garantido.