O Campus Centro do Instituto Federal Fluminense de Campos está localizado no Parque Dom Bosco - Foto Gomes/Reprodução

O Campus Centro do Instituto Federal Fluminense de Campos está localizado no Parque Dom Bosco Foto Gomes/Reprodução

Publicado 28/10/2026 15:16 | Atualizado 28/10/2026 16:55

Visando fomentar projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Inovação e Extensão (Proppie) do Instituto Federal Fluminense (IFF) de Campos dos Goytacazes (RJ) busca selecionar instituições parceiras interessadas em compor proposta institucional conjunta.

Focada na iniciativa, a instituição publicou o Edital nº 119/2026, que trata da análise de empresas públicas ou privadas, órgãos de governo e/ou entidades do terceiro setor para submissão ao Programa de Mestrado Acadêmico para Inovação (MAI) e de Doutorado Acadêmico para Inovação (DAI).

Os critérios estabelecem que poderão participar da chamada empresas de qualquer porte, desde que legalmente constituídas; integrantes da administração pública direta ou indireta, nas esferas federal, estadual ou municipal; e instituições sem fins lucrativos legalmente constituídas.

A parceira deverá estar previamente cadastrada no Diretório de Instituições do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ou providenciar o cadastro em tempo hábil para a submissão institucional. O interessado deverá encaminhar a documentação exigida exclusivamente por meio eletrônico.

O e-mail disponibilizado é proppie.pesq@iff.edu.br e o prazo termina em 10 de novembro de 2026. A publicação do resultado final e a formalização das parcerias estão previstas para o dia 20 de novembro. As regras do Programa MAI/DAI determinam que a instituição parceira forneça contrapartida para cada bolsa vinculada ao seu projeto, observando valores mínimos.

Valores das bolsas

Por bolsa de mestrado (GM), o valor é R$ 15.000,00; para bolsa de doutorado (GD), o valor é R$ 30.000,00; para bolsa de pós-doutorado empresarial (PDI), o valor é R$ 10.000,00; enquanto as bolsas ITI e DTI são isentas de contrapartida mínima obrigatória. As formas de aporte da contrapartida também já estão com o cronograma definido.

A formatação aponta o aporte financeiro, por repasse de recursos à ICT ou à sua Fundação de Apoio para custeio de despesas diretas do projeto, e o econômico, por disponibilização de equipamentos, materiais permanentes e/ou insumos de custeio necessários à execução da pesquisa, mensurados de forma objetiva, sendo vedada a contabilização de horas de trabalho (homem-hora).

Outro ponto de destaque é que, no caso de médias e grandes empresas - com renda anual superior a R$ 4,8 milhões, conforme critérios do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) -, pelo menos 50% da contrapartida deverá ser obrigatoriamente financeira. Para micro e pequenas empresas, órgãos de governo e entidades do terceiro setor, a contrapartida poderá ser integralmente financeira ou econômica.

Em Campos dos Goytacazes, o IFF possui o Campus Centro, localizado na Rua Dr. Siqueira, 273, Parque Dom Bosco. Já o Campus Campos Guarus tem sede na Avenida Souza Mota, 350, Parque Fundão. A instituição orienta que todas as informações podem ser acessadas no Portal de Seleções do IFFluminense.