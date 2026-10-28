Os questionamentos sobre Águas do Paraíba são muitos, mas a empresa garante que atende corretamente.Foto Gomes/Reprodução
O histórico de queixas dos consumidores, as cobranças feitas pelo poder público e as decisões da Câmara de Vereadores sobre a prestação de contas mantêm em evidência a discussão sobre a fiscalização dos serviços e a possibilidade de alteração na relação com o município, podendo chegar ao rompimento da concessão.
A articulação para a abertura de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), proposta pelo vereador Diego Dias, ganhou força para investigar a atuação da empresa. Uma tentativa anterior, de autoria do vereador Rogério Matoso, acabou anulada pela Justiça devido à ausência de fato determinado no ato de instauração.
O volume de conflitos é ilustrado por balanços consolidados da própria prefeitura: a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura emitiu mais de 330 notificações contra a empresa por falhas operacionais recorrentes. A fiscalização registrou 139 ocorrências em 2023, 163 ao longo de 2024 e outras 31 advertências abertas nos primeiros meses de 2025.
Além dos danos ao asfalto, o relatório oficial detalha ocorrências graves de despejo de esgoto in natura diretamente no Rio Paraíba do Sul, vazamentos e transbordamentos na rede coletora, falta de limpeza e desobstrução das linhas e interrupções sistêmicas no fornecimento de água potável.
Essas falhas recorrentes resultaram na abertura de 20 autos de infração e aplicação de multas acumuladas em R$ 376.489,48. Desse montante penalizado pela prefeitura, R$ 132.691,03 foram referentes a 14 processos instaurados em 2023, enquanto os 6 autos de infração mais pesados de 2024 totalizaram R$ 243.798,45 em cobranças administrativas à concessionária.
A insatisfação no Legislativo não é recente. Em diferentes ocasiões, as contas da empresa foram reprovadas sob questionamentos quanto à documentação apresentada, ao cumprimento de metas e aos critérios da cobrança de esgoto, levando a maioria dos vereadores a recomendar ao Executivo a revisão de tarifas e do contrato.
O impacto no bolso do consumidor segue como principal ponto de atrito. Reajustes aplicados e impasses judiciais sobre os índices autorizados mantêm a tensão entre a população, a empresa e os órgãos de controle. Qualquer movimento mais drástico, como a rescisão ou revisão profunda do contrato, depende de rigorosa apuração técnica e jurídica para não comprometer a continuidade do serviço essencial.
Empresa se manifesta
Em nota, Águas do Paraíba esclarece que presta contas anualmente à Câmara de Vereadores, em sessão pública com a presença da população. Sobre a tarifa praticada, a concessionária diz que está conforme e com valor similar às principais cidades do estado: “Destaca-se ainda, que mais de 75% da população do município consome o volume mínimo, ou seja, paga uma das menores contas do estado do Rio de Janeiro”.
Fechando a manifestação, a empresa “reafirma seu compromisso com a transparência e com a qualidade dos serviços prestados à população de Campos”. No entanto, durante as sessões do Legislativo, a concessionária segue acusada por parlamentares de estar exorbitando na cobrança das tarifas e de falhar no atendimento.
O vereador Alonsimar de Oliveira Pessanha, conhecido como Cabo Alonsimar, afirmou ter constatado “mais um absurdo” cometido pela concessionária: “Essa empresa faz os serviços a critério dela e cobra acima do valor normal. Acabou de mandar conta de R$ 500 para uma senhora que ganha salário mínimo e consome também o mínimo”. Ele afirmou que vai procurar a direção da concessionária para cobrar providências.
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