Os questionamentos sobre Águas do Paraíba são muitos, mas a empresa garante que atende corretamente. - Foto Gomes/Reprodução

Os questionamentos sobre Águas do Paraíba são muitos, mas a empresa garante que atende corretamente.Foto Gomes/Reprodução

Publicado 28/10/2026 18:15 | Atualizado 28/10/2026 18:16





O histórico de queixas dos consumidores, as cobranças feitas pelo poder público e as decisões da Câmara de Vereadores sobre a prestação de contas mantêm em evidência a discussão sobre a fiscalização dos serviços e a possibilidade de alteração na relação com o município, podendo chegar ao rompimento da concessão.



A articulação para a abertura de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), proposta pelo vereador Diego Dias, ganhou força para investigar a atuação da empresa. Uma tentativa anterior, de autoria do vereador Rogério Matoso, acabou anulada pela Justiça devido à ausência de fato determinado no ato de instauração.



O volume de conflitos é ilustrado por balanços consolidados da própria prefeitura: a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura emitiu mais de 330 notificações contra a empresa por falhas operacionais recorrentes. A fiscalização registrou 139 ocorrências em 2023, 163 ao longo de 2024 e outras 31 advertências abertas nos primeiros meses de 2025. Considerada voraz na cobrança das tarifas e deixando a deixar nos serviços que presta em Campos dos Goytacazes (RJ), a concessionária Águas do Paraíba - responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário no município - é destaque em questionamentos, reclamações e cobranças de cumprimento das obrigações contratuais.O histórico de queixas dos consumidores, as cobranças feitas pelo poder público e as decisões da Câmara de Vereadores sobre a prestação de contas mantêm em evidência a discussão sobre a fiscalização dos serviços e a possibilidade de alteração na relação com o município, podendo chegar ao rompimento da concessão.A articulação para a abertura de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), proposta pelo vereador Diego Dias, ganhou força para investigar a atuação da empresa. Uma tentativa anterior, de autoria do vereador Rogério Matoso, acabou anulada pela Justiça devido à ausência de fato determinado no ato de instauração.O volume de conflitos é ilustrado por balanços consolidados da própria prefeitura: a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura emitiu mais de 330 notificações contra a empresa por falhas operacionais recorrentes. A fiscalização registrou 139 ocorrências em 2023, 163 ao longo de 2024 e outras 31 advertências abertas nos primeiros meses de 2025.

Repercussão na Câmara

