O Heliporto Farol de São Tomé já transportou mais de 1,73 milhão de passageiros nos últimos cinco anos - Foto Infra/Divulgação

O Heliporto Farol de São Tomé já transportou mais de 1,73 milhão de passageiros nos últimos cinco anos Foto Infra/Divulgação

Publicado 29/10/2026 12:02

Com início das operações previsto para maio de 2027, o Aeródromo Norte Fluminense - Heliporto do Açu , localizado em São João da Barra, surge como um empreendimento de interesse regional, com potencial para ampliar a capacidade logística de atendimento às atividades offshore. A implantação precisa ser acompanhada por conta das exigências regulatórias e ambientais.

A expectativa é que a entrada em funcionamento possa fortalecer a conexão entre a estrutura portuária, as empresas instaladas no complexo industrial do Açu e as áreas de exploração marítima, criando oportunidades para prestadores de serviços, transportadoras, empresas de manutenção, fornecedores e trabalhadores especializados.

A área de construção fica nas proximidades do complexo portuário do Açu, e o espaço foi projetado para atender à demanda de transporte aéreo relacionada às plataformas de petróleo e gás. Em dezembro de 2023, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a exploração do Heliporto do Açu como aeródromo civil público.

Três anos depois (em janeiro de 2026), foi registrada uma disputa judicial envolvendo o licenciamento ambiental e as condições para a exploração comercial da estrutura. As intercorrências deixam a previsão de início de operação em maio do próximo ano sujeita à confirmação das condições necessárias para o funcionamento comercial.

A avaliação sobre a expansão da infraestrutura aeroportuária voltada à indústria de petróleo e gás é que ela poderá representar um novo impulso para a economia do Norte Fluminense a partir de 2027. Diante da perspectiva de aumento das atividades ligadas à cadeia de óleo e gás, Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Macaé reúnem estruturas estratégicas para o transporte de trabalhadores, equipamentos e profissionais mobilizados pelas operações marítimas.

Estrutura consolidada

Nesse cenário, Campos já dispõe de uma estrutura consolidada, tendo no Heliporto Farol de São Tomé uma das principais bases de embarque e desembarque de trabalhadores que seguem para as plataformas marítimas das bacias de Campos e do Espírito Santo. A infraestrutura reúne 18 posições para helicópteros, quatro hangares, terminal de passageiros, nove balcões de check-in, salas de briefing, áreas administrativas e lanchonete.

O aeródromo dispõe ainda de seção contra incêndio, com veículos destinados ao atendimento de emergências aeroportuárias e aeronáuticas, e está planejado para atender ao fluxo de passageiros das operações offshore e às exigências de segurança próprias desse tipo de atividade. O número de transportes de passageiros registrado entre 2021 e abril deste ano atingiu mais de 1,73 milhão.

De acordo com dados oficiais da prefeitura de Campos e da administradora da unidade (a Infra Operações Aeroportuárias), o heliporto está associado à geração de aproximadamente 400 empregos diretos e tem capacidade superior a 1.200 passageiros por dia, estimulando a contratação de serviços de limpeza, alimentação, segurança, manutenção, transporte terrestre e apoio administrativo.

O Aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Guarus, é outro equipamento importante que complementa a infraestrutura aeroportuária do município. Mesmo não sendo um heliporto especializado, o aeródromo é considerado fundamental para a mobilidade regional e as atividades empresariais. A estrutura aeroviária fluminense é avaliada como importante para a competitividade regional.