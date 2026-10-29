Drogas apreendidas em Guarus foram levadas para a 146ª DP, enquanto o material do Jockey Club foi apresentado na 134ª DP - Foto 8º BPM/Divulgação

Drogas apreendidas em Guarus foram levadas para a 146ª DP, enquanto o material do Jockey Club foi apresentado na 134ª DP Foto 8º BPM/Divulgação

Publicado 29/10/2026 14:09 | Atualizado 29/10/2026 16:30

cerco ao tráfico de drogas em Campos dos Goytacazes (RJ) está sendo intensificado por meio de uma estratégia das forças de segurança focada em regiões de grande distribuição e venda. Duas ações policiais realizadas nesta quarta-feira (28), em diferentes bairros, resultaram na apreensão de material entorpecente e na prisão em flagrante de um homem.

As ocorrências foram registradas em Santa Rosa (subdistrito de Guarus) e no Jockey Club. Em ambos os casos, guarnições do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) agiram após receber denúncias anônimas.

Na localidade conhecida como Casinhas Nolita, no bairro Santa Rosa, os policiais militaram foram até o endereço indicado para averiguar denúncias de homens armados e armazenamento de ilícitos. No local, as equipes abordaram uma mulher que saía do imóvel e se identificou como proprietária. Segundo o registro policial, ela autorizou a entrada dos agentes para a realização de buscas.

No quarto utilizado pelos filhos da proprietária, embaixo de uma cama, foi encontrada uma bolsa infantil contendo pó branco embalado individualmente. Os agentes também localizaram uma sacola com insumos para o acondicionamento de entorpecentes, como sacolés vazios. Nenhum outro material ilícito foi encontrado nos demais cômodos ou na área externa.

A mulher, que declarou morar com dois filhos menores de idade, negou conhecimento sobre a origem do material. Ela afirmou que o portão e a porta da residência costumam ficar abertos durante a tarde e que não sabia dizer se terceiros haviam entrado no imóvel. O caso foi encaminhado para a 146ª Delegacia de Polícia (Guarus), onde o material ficou apreendido e a mulher permaneceu detida para investigação.

Perseguição e prisão

Em outra ação tática do 8º BPM, desta vez na Rua Geraldo Miranda, no bairro Jockey Club, suspeitos fugiram a pé e de motocicleta ao notarem a aproximação das viaturas. Dois homens que estavam em uma moto desembarcaram e tentaram escapar correndo, mas um deles acabou alcançado e detido.

Com o suspeito, os policiais encontraram uma sacola plástica preta contendo 35 papelotes de uma substância identificada preliminarmente como "dry" ou "ice" (concentrados derivados da maconha), além de um telefone celular. Buscas foram realizadas na região, mas os outros envolvidos não foram localizados.

O homem foi conduzido à 134ª Delegacia de Polícia (Centro), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) e permaneceu preso à disposição da Justiça. As autoridades ressaltam que a colaboração da população por meio de denúncias anônimas continua sendo fundamental para o direcionamento das operações de cerco tático no município.