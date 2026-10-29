Drogas apreendidas em Guarus foram levadas para a 146ª DP, enquanto o material do Jockey Club foi apresentado na 134ª DP Foto 8º BPM/Divulgação
Drogas apreendidas e prisão no tráfico durante operações da PM em Campos
Investidas táticas do 8º BPM foram realizadas nos bairros Santa Rosa e Jockey Club após denúncias anônimas nesta quarta-feira
Refis 2026 com até 100% de desconto nos juros e multas em Campos
Programa oferece descontos progressivos em parcelas e anistia total para pagamentos à vista; prazo de adesão começa neste domingo (1º) e vai até dezembro
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Heliportos ampliam perspectivas para a economia do Norte Fluminense
Novo empreendimento em São João da Barra e estrutura consolidada em Campos impulsionam a logística offshore regional
Águas do Paraíba é questionada sobre serviço, taxa e tem contas reprovadas
Crise na concessão de saneamento reabre debate sobre fiscalização, tarifas e o futuro do contrato no município de Campos dos Goytacazes
IFF lança chamada pública propondo escolher parcerias para inovação
Os interessados em ser parceiros deverão encaminhar a documentação exigida, exclusivamente por e-mail, até o dia 10 de novembro.
Operação prende três suspeitos de torturar casal em Campos
Ação conjunta das polícias Civil e Militar também apreendeu drogas, celulares e veículos; quarto investigado não foi localizado e segue procurado
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