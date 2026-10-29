Refis 2026 com até 100% de desconto nos juros e multas em Campos

Para buscar o atendimento presencial na Secretaria de Fazenda é necessário fazer agendamento, por meio do pelo telefone 0800-602-5343 - Foto Gomes/Reprodução

Para buscar o atendimento presencial na Secretaria de Fazenda é necessário fazer agendamento, por meio do pelo telefone 0800-602-5343 Foto Gomes/Reprodução

Publicado 29/10/2026 15:55 | Atualizado 29/10/2026 16:29

Mantendo as principais condições de parcelamento do ano anterior , o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2026 de Campos dos Goytacazes (RJ), anunciado pelo prefeito Frederico Paes, atualiza os valores mínimos das prestações e traz uma novidade: permite regularizar inclusive o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deste ano (2026) sem juros e multas.

O prazo de adesão será aberto no domingo (1º de novembro) e vai até cinco de dezembro. “É uma excelente oportunidade para o contribuinte de Campos regularizar dívidas com a prefeitura”, incentiva o prefeito. A iniciativa prevê descontos de até 100% sobre juros e multas, dependendo da forma de pagamento.

Pessoas físicas e jurídicas com débitos tributários e não tributários vencidos até 31 de dezembro de 2025 também serão contempladas; não há previsão de prorrogação. Uma das principais vantagens do programa é a possibilidade de quitar os débitos à vista com abatimento integral de juros e multas.

De acordo com a legislação publicada no Diário Oficial do município, para quem não consegue pagar o valor total de uma só vez, há alternativas de parcelamento com descontos progressivos. O contribuinte poderá dividir a dívida em até seis parcelas, com redução de 60% dos encargos; em até 12 vezes, com desconto de 50%; ou em até 24 parcelas, com abatimento de 40% sobre juros e multas.

Outro fator apontado como vantajoso é que o programa também permite negociar dívidas que já estejam inscritas em dívida ativa, em cobrança judicial ou que tenham sido incluídas em parcelamentos anteriores não quitados integralmente. Também é possível regularizar o IPTU referente a 2026 sem os acréscimos legais, conforme as condições estabelecidas pela nova lei.

Condições facilitadas

Trata-se de uma medida que amplia as chances de regularização para o contribuinte que acumulou pendências. Na comparação com o Refis anterior, o novo programa mantém os mesmos percentuais de descontos em geral: 100% para pagamento à vista, 60% para quitação em até seis parcelas, 50% em até 12 vezes e 40% em até 24 parcelas.

O prazo máximo de até 120 meses para grandes devedores também permanece. No entanto, existe uma diferença identificada nas condições divulgadas quanto aos valores mínimos das prestações, que passaram de R$ 85,73 para R$ 89,75 no caso de pessoas físicas, e de R$ 171,46 para R$ 179,50 para pessoas jurídicas.

A negociação especial para grandes devedores - categoria que abrange pessoas físicas ou jurídicas com débitos consolidados superiores a R$ 500 mil - é outra possibilidade mantida. Nesse caso, o pagamento poderá ser feito à vista, com desconto de 100% sobre juros e multas.

Prazos alongados

Contudo, são disponibilizadas as opções de parcelamento em até 60 vezes, com redução de 70%; em até 90 parcelas, com desconto de 60%; e em até 120 vezes, com abatimento de 50%. Para essa modalidade, a adesão deverá ser realizada exclusivamente de forma presencial, e cada prestação terá valor mínimo equivalente a 40 UFICAs, correspondente a R$ 7.180.

A publicação pontua que empresas em recuperação judicial também poderão participar do programa, desde que apresentem a documentação exigida pela legislação. Nesse caso, serão aplicadas as mesmas condições de descontos e parcelamento previstas para os grandes devedores, incluindo a possibilidade de pagamento em até 120 parcelas.

A Secretaria de Fazenda orienta que a adesão ao programa poderá ser feita pela internet, no portal oficial da prefeitura (www.campos.rj.gov.br), na aba Refis/2026, a partir de 1º de novembro. Quem preferir o atendimento presencial deverá procurar a secretaria, localizada na Rua Treze de Maio, nº 129, no Centro. O agendamento prévio pode ser feito pelo telefone 0800-602-5343.

OPORTUNIDADE

Refis 2026 com até 100% de desconto nos juros e multas em Campos

Programa oferece descontos progressivos em parcelas e anistia total para pagamentos à vista; prazo de adesão começa neste domingo (1º) e vai até dezembro

Mantendo as principais condições de parcelamento do ano anterior, o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2026 de Campos dos Goytacazes (RJ), anunciado pelo prefeito Frederico Paes, atualiza os valores mínimos das prestações e traz uma novidade: permite regularizar inclusive o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deste ano (2026) sem juros e multas.

O prazo de adesão será aberto no domingo (1º de novembro) e vai até cinco de dezembro. “É uma excelente oportunidade para o contribuinte de Campos regularizar dívidas com a prefeitura”, incentiva o prefeito. A iniciativa prevê descontos de até 100% sobre juros e multas, dependendo da forma de pagamento.

Pessoas físicas e jurídicas com débitos tributários e não tributários vencidos até 31 de dezembro de 2025 também serão contempladas; não há previsão de prorrogação. Uma das principais vantagens do programa é a possibilidade de quitar os débitos à vista com abatimento integral de juros e multas.

De acordo com a legislação publicada no Diário Oficial do município, para quem não consegue pagar o valor total de uma só vez, há alternativas de parcelamento com descontos progressivos. O contribuinte poderá dividir a dívida em até seis parcelas, com redução de 60% dos encargos; em até 12 vezes, com desconto de 50%; ou em até 24 parcelas, com abatimento de 40% sobre juros e multas.

Outro fator apontado como vantajoso é que o programa também permite negociar dívidas que já estejam inscritas em dívida ativa, em cobrança judicial ou que tenham sido incluídas em parcelamentos anteriores não quitados integralmente. Também é possível regularizar o IPTU referente a 2026 sem os acréscimos legais, conforme as condições estabelecidas pela nova lei.

Condições facilitadas

Trata-se de uma medida que amplia as chances de regularização para o contribuinte que acumulou pendências. Na comparação com o Refis anterior, o novo programa mantém os mesmos percentuais de descontos em geral: 100% para pagamento à vista, 60% para quitação em até seis parcelas, 50% em até 12 vezes e 40% em até 24 parcelas.

O prazo máximo de até 120 meses para grandes devedores também permanece. No entanto, existe uma diferença identificada nas condições divulgadas quanto aos valores mínimos das prestações, que passaram de R$ 85,73 para R$ 89,75 no caso de pessoas físicas, e de R$ 171,46 para R$ 179,50 para pessoas jurídicas.

A negociação especial para grandes devedores - categoria que abrange pessoas físicas ou jurídicas com débitos consolidados superiores a R$ 500 mil - é outra possibilidade mantida. Nesse caso, o pagamento poderá ser feito à vista, com desconto de 100% sobre juros e multas.

Prazos alongados

Contudo, são disponibilizadas as opções de parcelamento em até 60 vezes, com redução de 70%; em até 90 parcelas, com desconto de 60%; e em até 120 vezes, com abatimento de 50%. Para essa modalidade, a adesão deverá ser realizada exclusivamente de forma presencial, e cada prestação terá valor mínimo equivalente a 40 UFICAs, correspondente a R$ 7.180.

A publicação pontua que empresas em recuperação judicial também poderão participar do programa, desde que apresentem a documentação exigida pela legislação. Nesse caso, serão aplicadas as mesmas condições de descontos e parcelamento previstas para os grandes devedores, incluindo a possibilidade de pagamento em até 120 parcelas.

A Secretaria de Fazenda orienta que a adesão ao programa poderá ser feita pela internet, no portal oficial da prefeitura (www.campos.rj.gov.br), na aba Refis/2026, a partir de 1º de novembro. Quem preferir o atendimento presencial deverá procurar a secretaria, localizada na Rua Treze de Maio, nº 129, no Centro. O agendamento prévio pode ser feito pelo telefone 0800-602-5343.

Para buscar o atendimento presencial na Secretaria de Fazenda é necessário fazer agendamento, por meio do pelo telefone 0800-602-5343

Foto Gomes/Reprodução