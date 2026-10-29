A fiscalização é intensificada e os dados permitirão avaliar medidas concretas para recuperar imóveis deteriorados. - Foto Gomes/Reprodução

A fiscalização é intensificada e os dados permitirão avaliar medidas concretas para recuperar imóveis deteriorados. Foto Gomes/Reprodução

Publicado 29/10/2026 17:45

Programa municipal que permite a atualização espontânea dos dados cadastrais de edificações de imóveis junto à Secretaria de Fazenda de Campos dos Goytacazes (RJ), o Regularize 2026 dá prazo aos proprietários de imóveis do município até sábado (31) para aderir à proposta. É também uma oportunidade para regularizar terrenos abandonados, que estão na mira da Ordem Pública.

O objetivo principal é adequar os registros à realidade dos imóveis, incluindo construções, ampliações e alterações na utilização dos espaços, como a transformação de residências em estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços. O atendimento presencial já terminou; nesta sexta-feira (30) e no sábado o procedimento será exclusivamente por meio do portal oficial da prefeitura, no ícone Regularize 2026.

No caso de sexta-feira, a secretaria não funciona para atendimento ao público, porque as repartições municipais estarão fechadas em razão do Dia do Servidor Público. De acordo com o secretário de Fazenda, Carlos Roberto dos Santos Júnior, é oferecida aos proprietários a oportunidade de informar espontaneamente mudanças que ainda não tenham sido comunicadas ao município.

“O mecanismo permite atualizar os dados cadastrais e ajustar as informações para os exercícios seguintes, conforme as regras estabelecidas pelo programa”, resume Júnior, avaliando que a regularização ganha relevância diante dos levantamentos por meio de imagens aéreas, que podem auxiliar na identificação de construções e ampliações não registradas.

O procurador-geral do município, Luiz Francisco Boechat Júnior, pontua que a declaração voluntária do contribuinte, por si só, não será utilizada como prova de que a obra já existia em anos anteriores: “É importante destacar que o Regularize 2026 não representa perdão de dívidas, anistia ou concessão de descontos tributários”.

Boechat ressalta que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre a construção civil continuará sendo apurado integralmente, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes, de acordo com a legislação vigente. Ele chama atenção para a importância de manter as informações dos imóveis atualizadas perante o poder público.

Procedimentos ordinários

Trata-se de um procedimento que vale tanto para a adequada administração tributária quanto para o planejamento urbano do município. O prazo, porém, é limitado e a orientação é que, após o encerramento do programa, os proprietários deverão observar os procedimentos ordinários previstos pela legislação municipal para regularizar eventuais pendências.

Um fator de relevância que abrange a abertura proporcionada pelo Regularize é que a identificação de imóveis abandonados também integra a agenda de fiscalização urbana em Campos, diante dos possíveis impactos dessas propriedades sobre a segurança, a saúde pública e a conservação dos espaços urbanos.

Nesse caso, a Secretaria Municipal de Ordem Pública vem atuando estrategicamente, realizando operação voltada à identificação desse tipo de imóvel, uma iniciativa que pode contribuir para localizar propriedades que demandem providências dos responsáveis.

Fiscalização orientadora

A justificativa mais forte é que áreas sem manutenção podem favorecer o acúmulo de lixo, a proliferação de insetos e roedores, o surgimento de focos de doenças e a ocupação irregular. A fiscalização realça que, dependendo das condições estruturais e da localização, também podem representar riscos para pedestres e moradores das proximidades.

Contudo, os agentes também buscam orientar para a atualização cadastral prevista no Regularize 2026. Ou seja: enquanto o programa da Fazenda trata das informações dos imóveis e dos tributos relacionados às construções, a atuação da Ordem Pública está ligada à fiscalização urbana e às providências cabíveis diante de situações que comprometam a segurança, a higiene ou a ordem pública.

A efetividade dessas ações depende da identificação das propriedades, da notificação dos responsáveis quando prevista na legislação e da adoção das medidas administrativas aplicáveis a cada caso. Para dimensionar o alcance da operação, ainda é necessário confirmar com a Prefeitura quantos imóveis foram identificados, em quais bairros ocorreu a fiscalização, quantos proprietários foram notificados e quais providências foram determinadas.