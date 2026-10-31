Em 2025, Campos recebeu aproximadamente R$ 557,1 milhões em royalties do petróleo, o equivalente a uma média de R$ 46,4 milhões por mês - André Motta de Souza / Agência Petrobras

Em 2025, Campos recebeu aproximadamente R$ 557,1 milhões em royalties do petróleo, o equivalente a uma média de R$ 46,4 milhões por mêsAndré Motta de Souza / Agência Petrobras

Publicado 31/10/2026 13:28





A mobilização é conduzida pelo prefeito de Campos, Frederico Paes, que também preside a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro). A entidade reúne cidades que recebem recursos pela exploração de petróleo e gás natural e busca garantir a manutenção das regras atuais de distribuição.



, Frederico afirmou que o adiamento não encerra a discussão. Segundo ele, o diálogo com prefeitos, representantes do Governo do Estado e lideranças políticas em Brasília continuará.



“A defesa dos royalties é uma luta de Campos e de todos os municípios produtores de petróleo! Como prefeito de Campos e presidente da Ompetro, tenho mantido o diálogo com os prefeitos, o governador Ricardo Couto e lideranças em Brasília, como o senador Carlos Portinho. A retirada de pauta é importante, mas nossa mobilização continua”, declarou. Campos dos Goytacazes continuará mobilizado em defesa dos royalties do petróleo após o Supremo Tribunal Federal (STF) retirar da pauta o julgamento que poderia alterar a distribuição desses recursos entre estados e municípios. A análise estava prevista para o dia 4 de novembro, mas foi adiada e ainda não tem nova data definida.A mobilização é conduzida pelo prefeito de Campos, Frederico Paes, que também preside a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro). A entidade reúne cidades que recebem recursos pela exploração de petróleo e gás natural e busca garantir a manutenção das regras atuais de distribuição. Em manifestação divulgada na sexta-feira (30) , Frederico afirmou que o adiamento não encerra a discussão. Segundo ele, o diálogo com prefeitos, representantes do Governo do Estado e lideranças políticas em Brasília continuará.“A defesa dos royalties é uma luta de Campos e de todos os municípios produtores de petróleo! Como prefeito de Campos e presidente da Ompetro, tenho mantido o diálogo com os prefeitos, o governador Ricardo Couto e lideranças em Brasília, como o senador Carlos Portinho. A retirada de pauta é importante, mas nossa mobilização continua”, declarou.

Do que trata a discussão

O julgamento trata de uma lei federal aprovada em 2012, que prevê mudanças na divisão dos royalties do petróleo. A proposta amplia a participação de estados e municípios que não produzem petróleo na distribuição dos recursos.



Atualmente, a legislação questionada está suspensa por uma decisão anterior do próprio STF. Isso significa que as mudanças ainda não estão em vigor e que os repasses continuam seguindo as regras atuais.



Os municípios produtores defendem que os royalties são uma compensação pelos impactos causados pela exploração de petróleo e gás natural. A atividade pode gerar consequências ambientais, aumento da demanda por serviços públicos e necessidade de investimentos em infraestrutura.



Por esse motivo, as cidades produtoras argumentam que devem receber uma parcela maior dos recursos. Já os defensores da redistribuição sustentam que os royalties devem ser compartilhados de maneira mais ampla entre os entes federativos.



A discussão está concentrada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4917, que questiona a validade das mudanças previstas na legislação.

Importância dos royalties para Campos

Os royalties são valores pagos pelas empresas que exploram petróleo e gás natural. Na prática, funcionam como uma compensação financeira pela retirada de recursos naturais e pelos efeitos dessa atividade nas regiões produtoras.



Para Campos, esses recursos representam uma fonte importante de receita. O dinheiro ajuda a prefeitura a financiar obras, serviços e políticas públicas, incluindo ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. Apenas em 2025, Campos dos Goytacazes recebeu aproximadamente R$ 557,1 milhões em royalties do petróleo, o equivalente a uma média de R$ 46,4 milhões por mês.



A preocupação dos municípios é que uma eventual mudança nas regras de distribuição reduza o dinheiro disponível para essas despesas. Com menos recursos, as administrações poderiam ter mais dificuldades para manter investimentos e planejar o orçamento.



Em abril, Frederico Paes já havia apresentado ao Governo do Estado, junto com outros 11 prefeitos, um estudo sobre os possíveis impactos da redistribuição. O documento foi elaborado pela Ompetro e busca demonstrar as consequências financeiras da mudança para as cidades produtoras.

Prefeitura de Campos





Julgamento continua sem data

A retirada do processo da pauta do STF não significa que os municípios produtores venceram a disputa. O tribunal ainda precisa concluir a análise e decidir se as mudanças na distribuição dos royalties são ou não constitucionais.



Em maio, a ministra Cármen Lúcia, relatora do processo, votou contra as alterações na distribuição dos recursos. O julgamento foi interrompido após um pedido de vista do ministro Flávio Dino, que solicitou mais tempo para analisar o caso.



Enquanto aguarda uma decisão, Campos pretende continuar a articulação com outras cidades produtoras e com representantes dos governos estadual e federal. A estratégia é defender a manutenção das receitas e evitar que uma eventual mudança nas regras comprometa o planejamento financeiro dos municípios.



Para os moradores, o resultado da disputa pode ter reflexos diretos na capacidade das prefeituras de investir e manter serviços públicos. Por isso, o julgamento é acompanhado não apenas pelos gestores municipais, mas também por setores que dependem dos investimentos públicos para o funcionamento das cidades.