Em 2025, Campos recebeu aproximadamente R$ 557,1 milhões em royalties do petróleo, o equivalente a uma média de R$ 46,4 milhões por mêsAndré Motta de Souza / Agência Petrobras
A mobilização é conduzida pelo prefeito de Campos, Frederico Paes, que também preside a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro). A entidade reúne cidades que recebem recursos pela exploração de petróleo e gás natural e busca garantir a manutenção das regras atuais de distribuição.
Em manifestação divulgada na sexta-feira (30), Frederico afirmou que o adiamento não encerra a discussão. Segundo ele, o diálogo com prefeitos, representantes do Governo do Estado e lideranças políticas em Brasília continuará.
“A defesa dos royalties é uma luta de Campos e de todos os municípios produtores de petróleo! Como prefeito de Campos e presidente da Ompetro, tenho mantido o diálogo com os prefeitos, o governador Ricardo Couto e lideranças em Brasília, como o senador Carlos Portinho. A retirada de pauta é importante, mas nossa mobilização continua”, declarou.
Do que trata a discussão
Atualmente, a legislação questionada está suspensa por uma decisão anterior do próprio STF. Isso significa que as mudanças ainda não estão em vigor e que os repasses continuam seguindo as regras atuais.
Os municípios produtores defendem que os royalties são uma compensação pelos impactos causados pela exploração de petróleo e gás natural. A atividade pode gerar consequências ambientais, aumento da demanda por serviços públicos e necessidade de investimentos em infraestrutura.
Por esse motivo, as cidades produtoras argumentam que devem receber uma parcela maior dos recursos. Já os defensores da redistribuição sustentam que os royalties devem ser compartilhados de maneira mais ampla entre os entes federativos.
A discussão está concentrada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4917, que questiona a validade das mudanças previstas na legislação.
Importância dos royalties para Campos
Para Campos, esses recursos representam uma fonte importante de receita. O dinheiro ajuda a prefeitura a financiar obras, serviços e políticas públicas, incluindo ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. Apenas em 2025, Campos dos Goytacazes recebeu aproximadamente R$ 557,1 milhões em royalties do petróleo, o equivalente a uma média de R$ 46,4 milhões por mês.
A preocupação dos municípios é que uma eventual mudança nas regras de distribuição reduza o dinheiro disponível para essas despesas. Com menos recursos, as administrações poderiam ter mais dificuldades para manter investimentos e planejar o orçamento.
Em abril, Frederico Paes já havia apresentado ao Governo do Estado, junto com outros 11 prefeitos, um estudo sobre os possíveis impactos da redistribuição. O documento foi elaborado pela Ompetro e busca demonstrar as consequências financeiras da mudança para as cidades produtoras.
Prefeitura de Campos
Julgamento continua sem data
Em maio, a ministra Cármen Lúcia, relatora do processo, votou contra as alterações na distribuição dos recursos. O julgamento foi interrompido após um pedido de vista do ministro Flávio Dino, que solicitou mais tempo para analisar o caso.
Enquanto aguarda uma decisão, Campos pretende continuar a articulação com outras cidades produtoras e com representantes dos governos estadual e federal. A estratégia é defender a manutenção das receitas e evitar que uma eventual mudança nas regras comprometa o planejamento financeiro dos municípios.
Para os moradores, o resultado da disputa pode ter reflexos diretos na capacidade das prefeituras de investir e manter serviços públicos. Por isso, o julgamento é acompanhado não apenas pelos gestores municipais, mas também por setores que dependem dos investimentos públicos para o funcionamento das cidades.
Campos mantém mobilização em defesa dos royalties
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