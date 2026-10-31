Seis trabalhadores foram roubados durante ação criminosaPolícia Militar

Mais artigos de Jannaina Costa
Jannaina Costa
Três homens armados e encapuzados assaltaram um estabelecimento comercial na tarde de quinta-feira (29), na Rua Rio Bonito, no Parque Guarus, em Campos. Durante a ação, seis funcionários foram rendidos e tiveram celulares e outros pertences roubados. Um dos criminosos chegou a disparar uma arma de fogo, atingindo o teto de um caminhão que estava no local para descarregar mercadorias (veja o vídeo).

De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao estabelecimento em um Volkswagen Gol cinza. O grupo estava armado com uma arma longa, possivelmente um fuzil, além de uma pistola e um revólver.

Os criminosos anunciaram o assalto e ameaçaram os trabalhadores. Entre os objetos levados estavam os celulares das seis vítimas, uma carteira com documentos, uma aliança e R$ 190 em dinheiro.

O disparo foi feito durante a ação e atingiu o teto do caminhão que realizava a descarga de produtos. Apesar do risco, ninguém ficou ferido.

Após o roubo, os suspeitos fugiram no veículo utilizado para chegar ao local. Policiais militares foram acionados, estiveram no estabelecimento e realizaram buscas na região, mas nenhum dos envolvidos havia sido localizado até a última atualização das informações.

O caso foi registrado na 146ª Delegacia de Polícia, em Guarus, que ficará responsável pela investigação. A Polícia Civil deverá trabalhar para identificar os suspeitos e esclarecer as circunstâncias do crime.


Investigação

Até o momento, não há informações sobre prisões ou sobre a recuperação dos objetos roubados. A investigação deverá apurar também a participação de cada suspeito na ação.

O assalto ocorreu enquanto trabalhadores realizavam uma atividade de rotina, o descarregamento de mercadorias. A presença de armas e o disparo efetuado durante o roubo aumentaram o risco para os funcionários e para as pessoas que estavam nas proximidades.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.