Seis trabalhadores foram roubados durante ação criminosaPolícia Militar
De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao estabelecimento em um Volkswagen Gol cinza. O grupo estava armado com uma arma longa, possivelmente um fuzil, além de uma pistola e um revólver.
Os criminosos anunciaram o assalto e ameaçaram os trabalhadores. Entre os objetos levados estavam os celulares das seis vítimas, uma carteira com documentos, uma aliança e R$ 190 em dinheiro.
O disparo foi feito durante a ação e atingiu o teto do caminhão que realizava a descarga de produtos. Apesar do risco, ninguém ficou ferido.
Após o roubo, os suspeitos fugiram no veículo utilizado para chegar ao local. Policiais militares foram acionados, estiveram no estabelecimento e realizaram buscas na região, mas nenhum dos envolvidos havia sido localizado até a última atualização das informações.
O caso foi registrado na 146ª Delegacia de Polícia, em Guarus, que ficará responsável pela investigação. A Polícia Civil deverá trabalhar para identificar os suspeitos e esclarecer as circunstâncias do crime.
Investigação
O assalto ocorreu enquanto trabalhadores realizavam uma atividade de rotina, o descarregamento de mercadorias. A presença de armas e o disparo efetuado durante o roubo aumentaram o risco para os funcionários e para as pessoas que estavam nas proximidades.
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