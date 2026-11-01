Dentro do cemitérios, a dúzia da rosa está a R$ 40,00 - Divulgação Prefeitura de Campos

Dentro do cemitérios, a dúzia da rosa está a R$ 40,00Divulgação Prefeitura de Campos

Publicado 01/11/2026 14:52 | Atualizado 01/11/2026 15:01





A maior diferença foi encontrada no buquê médio de flores do campo, comercializado por valores entre R$ 70 e R$ 250. A pesquisa foi realizada no dia 29 de outubro e divulgada neste domingo (1º).



Outro produto com variação significativa foi o antúrio comum de tamanho médio, encontrado por preços entre R$ 45 e R$ 150, uma diferença de 233,33%. Já o kalanchoe em vaso médio apresentou valores entre R$ 13 e R$ 35, variação de 169,23%.



A dúzia de rosas vermelhas também apresentou diferença expressiva, com preços entre R$ 70 e R$ 180, uma variação de 157,14%.



Entre as flores tradicionalmente procuradas para homenagens no feriado, a dúzia de rosas brancas foi encontrada por valores entre R$ 80 e R$ 180. Já a unidade da rosa branca custava de R$ 7 a R$ 15. O lírio em vaso grande apresentou preços entre R$ 89 e R$ 150.



A pesquisa também identificou produtos com valores iguais nos estabelecimentos que os comercializavam. Foi o caso do crisântemo em vaso pequeno, encontrado por R$ 25 nas três floriculturas em que estava disponível.



Os preços das flores comercializadas em Campos dos Goytacazes apresentam diferenças de até 257,14% às vésperas do Dia de Finados, celebrado nesta segunda-feira (2). O levantamento foi realizado pelo Procon municipal em quatro floriculturas da cidade e identificou variações expressivas nos valores de produtos procurados para homenagens nos cemitérios.A maior diferença foi encontrada no buquê médio de flores do campo, comercializado por valores entre R$ 70 e R$ 250. A pesquisa foi realizada no dia 29 de outubro e divulgada neste domingo (1º).Outro produto com variação significativa foi o antúrio comum de tamanho médio, encontrado por preços entre R$ 45 e R$ 150, uma diferença de 233,33%. Já o kalanchoe em vaso médio apresentou valores entre R$ 13 e R$ 35, variação de 169,23%.A dúzia de rosas vermelhas também apresentou diferença expressiva, com preços entre R$ 70 e R$ 180, uma variação de 157,14%.Entre as flores tradicionalmente procuradas para homenagens no feriado, a dúzia de rosas brancas foi encontrada por valores entre R$ 80 e R$ 180. Já a unidade da rosa branca custava de R$ 7 a R$ 15. O lírio em vaso grande apresentou preços entre R$ 89 e R$ 150.A pesquisa também identificou produtos com valores iguais nos estabelecimentos que os comercializavam. Foi o caso do crisântemo em vaso pequeno, encontrado por R$ 25 nas três floriculturas em que estava disponível.

Orientações para economizar

Com a proximidade do feriado, o Procon orienta os consumidores a pesquisarem os preços em diferentes estabelecimentos antes de realizar a compra. O órgão também recomenda observar as condições de conservação das flores e a qualidade dos arranjos.



Outra orientação é confirmar o valor total do produto, incluindo eventuais custos adicionais de embalagem, personalização ou entrega. O consumidor deve solicitar o comprovante da compra.



A pesquisa tem como objetivo orientar os consumidores na escolha dos produtos e ajudar a evitar gastos desnecessários durante o período de maior procura por flores.

Movimento ainda é tímido nos cemitérios locais

Na véspera do Dia de Finados, neste domingo (1º), o movimento nos cemitérios de Campos ainda era considerado tímido durante a manhã, segundo divulgado pela Prefeitura de Campos. Os 23 cemitérios do município abriram os portões às 7h para a limpeza, ornamentação dos túmulos e visitação, que segue até as 17h.

Em Goitacazes, onde há três cemitérios, o fluxo de visitantes e as vendas também eram considerados fracos. A expectativa dos comerciantes é de aumento significativo na movimentação nesta segunda-feira (2), feriado de Finados, quando tradicionalmente as famílias visitam os túmulos de parentes e amigos para prestar homenagens.

Segundo divulgação da Prefeitura de Campos, os comerciantes que atuam nos cemitérios estão oferecendo diferentes tipos de flores, folhagens e velas para as homenagens do Dia de Finados. Os preços podem variar de uma barraca para outra, mas, de acordo com a administração municipal, as diferenças não são expressivas. A dúzia de rosas custa, em média, R$ 40, enquanto o girassol é vendido a R$ 30. Já o monsenhor e a chuva de prata custam R$ 20 a dúzia. O amarrado de folhagens sai por R$ 10, mesmo valor de uma caixa de velas.