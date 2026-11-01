Dentro do cemitérios, a dúzia da rosa está a R$ 40,00Divulgação Prefeitura de Campos
A maior diferença foi encontrada no buquê médio de flores do campo, comercializado por valores entre R$ 70 e R$ 250. A pesquisa foi realizada no dia 29 de outubro e divulgada neste domingo (1º).
Outro produto com variação significativa foi o antúrio comum de tamanho médio, encontrado por preços entre R$ 45 e R$ 150, uma diferença de 233,33%. Já o kalanchoe em vaso médio apresentou valores entre R$ 13 e R$ 35, variação de 169,23%.
A dúzia de rosas vermelhas também apresentou diferença expressiva, com preços entre R$ 70 e R$ 180, uma variação de 157,14%.
Entre as flores tradicionalmente procuradas para homenagens no feriado, a dúzia de rosas brancas foi encontrada por valores entre R$ 80 e R$ 180. Já a unidade da rosa branca custava de R$ 7 a R$ 15. O lírio em vaso grande apresentou preços entre R$ 89 e R$ 150.
A pesquisa também identificou produtos com valores iguais nos estabelecimentos que os comercializavam. Foi o caso do crisântemo em vaso pequeno, encontrado por R$ 25 nas três floriculturas em que estava disponível.
Orientações para economizar
Outra orientação é confirmar o valor total do produto, incluindo eventuais custos adicionais de embalagem, personalização ou entrega. O consumidor deve solicitar o comprovante da compra.
A pesquisa tem como objetivo orientar os consumidores na escolha dos produtos e ajudar a evitar gastos desnecessários durante o período de maior procura por flores.
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