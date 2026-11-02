Frederico Paes avalia o adiamento como positivo, mas defende que a união entre municípios deve ser desdobrada - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes avalia o adiamento como positivo, mas defende que a união entre municípios deve ser desdobrada Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 02/11/2026 17:54

No Estado do Rio de Janeiro, a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), presidida pelo prefeito de Campos dos Goytacazes, Frederico Paes, amplia a articulação em defesa da preservação das receitas do petróleo sem mudanças nas regras. A preocupação é que a retirada de pauta continua mantendo em aberto uma disputa que pode afetar diretamente o orçamento de Campos e de outras cidades do Norte Fluminense.

Mesmo não representando uma vitória definitiva dos municípios produtores, o adiamento prolonga a expectativa em torno de uma decisão que poderá redefinir a distribuição de bilhões de reais e provocar impactos significativos nas finanças públicas de cidades diretamente ligadas à atividade petrolífera. A indefinição carrega um grau de apreensão quanto a um resultado desfavorável lá na frente.

Desde quando assumiu a prefeitura, em abril deste ano, Frederico vem alinhavando contatos com o governo do estado, prefeitos, parlamentares e representantes políticos em Brasília com o propósito de fortalecer uma posição conjunta contra a redistribuição dos recursos nos moldes previstos pela Lei Federal nº 12.734/2012.

O prefeito considera positivo o anúncio da retirada do processo da pauta; porém, comemora com cautela e destaca a importância da mobilização construída nos últimos meses. Ele entende que a decisão representa uma oportunidade de continuidade das articulações, mas não elimina a necessidade de manter os municípios mobilizados diante da possibilidade de mudanças na legislação.

Natureza compensatória

A preocupação de Frederico e dos demais gestores de municípios da região de produção está relacionada à dependência que várias administrações desenvolveram em relação às receitas provenientes da exploração de petróleo e gás natural. É que os royalties integram uma parcela importante da capacidade de financiamento de políticas públicas.

São recursos que sustentam investimentos em saúde, educação, infraestrutura urbana, saneamento e serviços essenciais. A dedução é que uma eventual redistribuição poderá obrigar os municípios produtores a rever projeções orçamentárias, contratos, investimentos e compromissos financeiros assumidos com base nas regras atualmente vigentes.

Frederico lembra que os royalties possuem natureza compensatória e devem considerar os impactos econômicos, ambientais e sociais decorrentes da exploração de recursos naturais. Em 7 de abril, o prefeito articulou um encontro com o governador em exercício, Ricardo Couto, e representantes de municípios produtores para definir uma estratégia.

Durante a reunião, o prefeito de Campos apresentou um estudo técnico feito pela Ompetro sobre os possíveis prejuízos financeiros decorrentes de uma alteração nas regras de distribuição, reforçando a necessidade de uma atuação coordenada entre o estado e as administrações municipais. A iniciativa de Frederico foi desdobrada nove dias depois na Região dos Lagos.

Articulações fortalecidas

A nova reunião aconteceu em Cabo Frio, no dia 16 de abril, reunindo prefeitos e lideranças regionais para consolidar a defesa dos interesses dos municípios produtores. Na opinião de Frederico, o encontro fortaleceu a atuação institucional da Ompetro e estabeleceu novos encaminhamentos para ampliar a pressão política em torno da questão.

A pauta foi levada à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), onde, em 28 de abril, houve uma audiência pública com a participação de prefeitos, parlamentares, representantes do governo do estado e entidades envolvidas no debate. A reunião resultou na elaboração de um manifesto em defesa dos royalties e no reforço da agenda de diálogo com o Executivo estadual.

Em nova investida mais recente (dia 15 de outubro), Frederico voltou a reunir representantes dos municípios associados à Ompetro para avaliar o cenário jurídico e político da ADI 4917. Ficou definida a manutenção da articulação permanente, independentemente das mudanças no cenário político.

O assunto é complexo e polêmico, gerando controvérsia no campo jurídico relacionada às alterações promovidas pela Lei Federal nº 12.734/2012, que modificou os critérios de distribuição dos royalties e das participações especiais entre União, estados e municípios.

Julgamento interrompido

O questionamento é feito por meio de ações no STF, sob o argumento de que as novas regras desconsiderariam os direitos dos entes produtores e poderiam contrariar o pacto federativo. Relatora da ADI 4917, a ministra Cármen Lúcia apresentou voto em maio pela inconstitucionalidade das alterações questionadas; mas o julgamento foi interrompido após pedido de vista do ministro Flávio Dino

Embora restrita, a linha dos trâmites sinaliza positivo para quem defende a manutenção das regras tradicionais de partilha. A retirada do processo da pauta de novembro, determinada pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, reforça essa avaliação. Significa, entretanto, que a questão permanece sem decisão definitiva e ainda não tem nova data confirmada para apreciação.

Na análise dos municípios produtores, a discussão envolve a previsibilidade financeira das administrações públicas e a garantia de condições para enfrentar as consequências de uma atividade econômica de grande porte. Frederico Paes realça que a união dos municípios é fundamental.

Evitar que a discussão seja conduzida exclusivamente por interesses políticos ou partidários é o posicionamento proposto pelo prefeito de Campos, que mantém interlocução com lideranças em Brasília, entre elas o senador Carlos Portinho, buscando ampliar o diálogo institucional e fortalecer a defesa dos recursos.