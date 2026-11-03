Após estourar a previsão inicial de entrega para março de 2024, as obras ficaram paralisadas por quase um ano e meio - Foto DER/Divulgação

Após estourar a previsão inicial de entrega para março de 2024, as obras ficaram paralisadas por quase um ano e meio Foto DER/Divulgação

Publicado 03/11/2026 11:39 | Atualizado 03/11/2026 11:43

Depois de muita polêmica e contratempos, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) anunciou a inclusão da Estrada dos Ceramistas (RJ-238), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, entre as ações prioritárias de retomada. A iniciativa sinaliza para a eliminação de um gargalo que vinha causando muito transtorno viário no município.

A decisão coincide com o movimento conjunto do município, do Complexo do Porto do Açu e

da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) para cobrar a reativação definitiva dos trabalhos. A rodovia foi inaugurada originalmente em 2005 para ligar a BR-101 à Baixada Campista e ao terminal portuário, em São João da Barra.



São 12 quilômetros que, devido a entraves burocráticos, revisões contratuais e lentidão em estudos de solo, acabaram transformados em uma grande dor de cabeça para a administração do município - por causa dos desgastes causados pelo trânsito pesado no perímetro urbano - e para os motoristas de carga no trajeto ao Porto do Açu. A reestruturação profunda da pista foi iniciada no final de 2023 com orçamento superior a R$ 55 milhões. No entanto, após estourar a previsão inicial de entrega, que era março de 2024, a intervenção enfrentou quase um ano e meio de paralisação total. São 12 quilômetros que, devido a entraves burocráticos, revisões contratuais e lentidão em estudos de solo, acabaram transformados em uma grande dor de cabeça para a administração do município - por causa dos desgastes causados pelo trânsito pesado no perímetro urbano - e para os motoristas de carga no trajeto ao Porto do Açu.

A demanda virou polêmica após uma série de cronogramas de mobilidade serem definidos e não cumpridos. O fim do entrave foi anunciado pelo órgão estadual no centro da pauta regional, que também envolve cobranças pelo asfaltamento da RJ-194 e a implementação do contorno rodoviário da cidade. Com a retomada, a Estrada dos Ceramistas tenta deixar de ser considerada um símbolo do travamento logístico local.

O DER-RJ iniciou frentes de trabalho focadas na recomposição emergencial da base do pavimento e na aplicação de brita no leito da rodovia, impulsionadas pela liberação de um aporte financeiro de R$ 2,5 milhões. A presidência do órgão confirmou a inserção da RJ-238 no plano de recuperação asfáltica do estado.

Trafegabilidade difícil

De acordo com o planejamento, a atenção está concentrada na melhoria e conclusão de trechos críticos de asfalto antes do aumento do fluxo de veículos previsto para a temporada de verão. Porém, a atuação das equipes de trabalho é vista com cautela e monitorada de perto pelas lideranças econômicas e políticas, em razão dos contratempos que interromperam as execuções anteriormente.

A articulação estratégica entre o município, o complexo portuário e o setor industrial busca mais do que os reparos na rodovia. Um documento conjunto encaminhado ao governo estadual mantém a reivindicação de asfaltamento integral da RJ-194 - que conecta a região diretamente à Ponte da Integração, de acesso a São Francisco de Itabapoana - e a cobrança pela construção do contorno rodoviário de Campos.

Sem as condições adequadas de trafegabilidade na Estrada dos Ceramistas, o escoamento das indústrias de cerâmica locais e o fluxo diário de carretas pesadas em direção ao Porto do Açu perderam sua rota natural. A conclusão definitiva da rodovia é considerada fundamental para reordenar a mobilidade urbana de Campos e garantir a eficiência do transporte rodoviário de cargas de todo o Norte Fluminense.

Diante da precariedade da RJ-238, centenas de caminhões pesados são forçados a desviar diariamente para o perímetro urbano de Campos. O desvio satura e deteriora inúmeras vias municipais, como as avenidas Arthur Bernardes e Alberto Lamego, gerando congestionamentos crônicos e elevando o risco de acidentes graves dentro de bairros residenciais.