O montante liberado será aplicado também na recuperação de 22,2 mil hectares de Mata Atlântica no Norte Fluminense - Foto Agência Brasil/ Tree+

O montante liberado será aplicado também na recuperação de 22,2 mil hectares de Mata Atlântica no Norte Fluminense Foto Agência Brasil/ Tree+

Publicado 03/11/2026 17:06

“Apoiar projetos de recuperação em escala, como o desenvolvido pela Tree+, é essencial para enfrentar eventos climáticos extremos, proteger a biodiversidade e promover emprego e renda nos territórios”. A manifestação é de Tereza Campello, diretora Socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ao anunciar a liberação de R$ 250 milhões para recuperação ambiental e desenvolvimento produtivo rural no Norte do Estado do Rio de Janeiro.

A liberação acontece por meio da Tree Agroflorestal S.A. (Tree+), com sede em Campos dos Goytacazes, onde possui forte atuação, além de estar conectada com outros estados e o governo federal. A empresa atua na restauração ecológica, recuperação de áreas degradadas, manejo florestal sustentável e em Sistemas Agroflorestais (SAF), como a integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF).

O montante será aplicado em um projeto que prevê a recuperação de áreas degradadas, fortalecimento da produção rural sustentável e criação de quase mil empregos diretos e indiretos em Campos. No entanto, o financiamento será executado pela iniciativa privada e não representa transferência de recursos para os cofres da prefeitura.

Segundo o BNDES, o financiamento foi aprovado em 23 de outubro de 2026 e faz parte de um empreendimento cujo investimento total está estimado em quase R$ 390 milhões. Campos é um dos municípios contemplados na Região Norte Fluminense, onde está prevista a recuperação de 22,2 mil hectares de áreas degradadas, incluindo mais de 6,6 mil hectares de Mata Atlântica.

O banco explica ainda que a iniciativa integra preservação ambiental e atividade econômica, buscando recuperar terrenos degradados, melhorar as condições do solo, proteger os recursos hídricos e criar oportunidades de trabalho. O plano prevê o plantio de aproximadamente 1,9 milhão de mudas de espécies nativas.

Combinação diversificada

A proposta inclui também a regeneração natural assistida e medidas de conservação física e hidrológica do solo. Entre as técnicas previstas estão a subsolagem - que ajuda a melhorar as condições de infiltração da água - e a construção de caixas de contenção para reduzir o escoamento superficial e a erosão.

Um dos diferenciais do empreendimento é a adoção do sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), que permite combinar atividades agrícolas, criação de animais e cultivo florestal em uma mesma propriedade. Isso significa recuperar terras degradadas sem retirar dos produtores rurais a possibilidade de desenvolver atividades econômicas.

As características ambientais e produtivas do Norte Fluminense - que possui áreas degradadas, necessidade de recuperação da cobertura vegetal e desafios relacionados à disponibilidade de água - contribuíram para a escolha da região. O traçado geográfico define que Campos integra o território de atuação inicial da Tree+, ao lado de São Francisco de Itabapoana e Quissamã.

“A proposta também considera a importância econômica da atividade agropecuária regional e a possibilidade de recuperar áreas improdutivas, melhorar a qualidade do solo e ampliar a capacidade de retenção de água”, pontua o BNDES, assinalando que a restauração da Mata Atlântica deverá contribuir para a proteção da biodiversidade e a recuperação de áreas de preservação permanente e reservas legais.

Geração de empregos

Durante a implantação do projeto, a expectativa é de geração de mais de 800 empregos diretos e indiretos, podendo chegar próximo de mil postos de trabalho. As oportunidades são voltadas para a produção de mudas, coleta de sementes, plantio, manutenção florestal, monitoramento ambiental e serviços técnicos especializados.

Chamam atenção na estruturação do empreendimento as iniciativas de inclusão produtiva feminina, com capacitação profissional e estímulo ao empreendedorismo. Os produtores rurais também estão inseridos no contexto operacional, com perspectiva de diversificação das atividades, recuperação da produtividade e valorização das propriedades.

A abertura de contratações envolve ainda a movimentação de viveiros, fornecedores de insumos, prestadores de serviços e empresas ligadas à atividade rural. Em suas redes sociais, o ex-prefeito de Campos (eleito deputado federal nas últimas eleições) pontua que o investimento é resultado de uma iniciativa do grupo Campos do Futuro, criado por ele para discutir o planejamento de longo prazo do município.

“O novo financiamento representa mais uma etapa de um projeto de recuperação ambiental e desenvolvimento econômico que pretende consolidar um mosaico florestal de aproximadamente 50 mil hectares no Sudeste”, frisa a Tree+, que prevê investimentos totais superiores a R$ 800 milhões até 2031, com atuação inicial no Norte Fluminense.