Ações aconteceram neste início de semana, resultando também na apreensão de grande quantidade de drogas de várias espécies - Foto 8º BPM/Divulgação

Ações aconteceram neste início de semana, resultando também na apreensão de grande quantidade de drogas de várias espéciesFoto 8º BPM/Divulgação

Publicado 03/11/2026 18:41



em diferentes comunidades da região. A primeira foi registrada na Rua Adão Pereira Nunes, no Parque Maciel, durante uma incursão policial na comunidade Tira-Gosto. Em três operações realizadas por equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) em Campos dos Goytacazes neste início de semana, foram apreendidas diversas modalidades de drogas, uma pistola calibre 9 milímetros com numeração suprimida, munições e uma motocicleta. Segundo avaliação policial, o prejuízo causado ao tráfico pode chegar a aproximadamente R$ 7 mil. As investidas - entre segunda-feira (2) e esta terça (3) - fizeram parte da estratégia de enfrentamento ao crime organizado em diferentes comunidades da região. A primeira foi registrada na Rua Adão Pereira Nunes, no Parque Maciel, durante uma incursão policial na comunidade Tira-Gosto.

Indivíduos que estavam em um ponto de comercialização de drogas fugiram ao perceberem a aproximação dos policiais e conseguiram escapar. Mas os agentes realizaram buscas nos locais por onde os suspeitos passaram e encontraram, sobre os telhados de imóveis, sacolas contendo entorpecentes.

Foram apreendidos 135 recipientes com pó branco e amarelado, aparentando ser cocaína; 178 sacolés de erva seca semelhante à maconha; 18 sacolés de substância aparentando ser Skank; 22 papelotes de material semelhante a ICE; e 24 recipientes com substância inalante conhecida como cheirinho da loló.

Outra “batida” aconteceu na comunidade do Santuário 1, em Travessão, na Rua Maria Isabel da Conceição. As equipes da PM avistaram um grupo em situação suspeita na esquina com a Rua Projetada 1; porém, todos também fugiram, sem haver tempo de levar uma motocicleta Honda CG 150 vermelha, caída ao solo.

Atrás de uma caixa d'água, próximo ao veículo, foi encontrada uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, com numeração raspada, uma munição na câmara e outras 11 no carregador. Todo o material foi encaminhado à 146ª Delegacia de Polícia, no subdistrito de Guarus, onde ficou apreendido.

Adolescente envolvido

A terceira operação ocorreu em uma área conhecida pela comercialização de drogas no Parque Jóquei Club, onde dois homens estavam sentidos em um ponto de ônibus quando perceberam a aproximação das viaturas. Um deles fugiu, enquanto o outro permaneceu no local e foi abordado.

Com o suspeito, os policiais encontraram uma bucha de maconha, R$ 5 em dinheiro e um telefone celular Motorola, contendo R$ 30 no interior da capa do aparelho. Outra bucha da mesma substância foi localizada sobre o banco onde ele estava sentado. Os policiais não desistiram do outro elemento e fecharam o cerco.

A perseguição durou pouco tempo, com a captura do suspeito - identificado como menor de idade - na Rua Olegário Gomes, quando ele tentava se esconder atrás de um veículo estacionado. Nas proximidades, foi encontrado um pote plástico com seis buchas de maconha e oito pinos de cocaína.

Segundo o registro da ocorrência, ambos assumiram a propriedade dos materiais e foram conduzidos à 134ª Delegacia de Polícia do Centro. A pessoa responsável legal pelo adolescente foi comunicada e compareceu à DP para acompanhá-lo. O resultado integra a estratégia de repressão ao comércio ilegal de drogas e de combate às estruturas que sustentam o crime organizado no município.