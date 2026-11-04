Cláudio Valadares explicou que melhorias em acessibilidade e requalificação de praças fazem parte do projeto - Foto César Ferreira/Divulgação

Cláudio Valadares explicou que melhorias em acessibilidade e requalificação de praças fazem parte do projeto Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 04/11/2026 14:13 | Atualizado 04/11/2026 14:14

“O desenvolvimento de uma cidade acontece quando todos os setores caminham juntos. A indústria, a agricultura, o comércio e os serviços fazem parte de uma mesma cadeia produtiva, em que o crescimento de um sector beneficia os demais”. A declaração é do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Frederico Paes, ao reafirmar atenção especial ao Centro Histórico da cidade.

O prefeito lembrou que, quando aceitou o desafio de participar do governo, já tinha em mente o desejo de contribuir para uma nova perspectiva de desenvolvimento para a cidade: “Precisamos construir caminhos concretos para garantir uma cidade melhor para nossos filhos e netos. Nosso governo tem como princípio a participação e o diálogo, porque ninguém faz nada sozinho”.

Frederico destacou que a parceria com a CDL e as demais instituições é fundamental nesse processo de revitalização: “Temos ouvido as propostas apresentadas pela entidade e queremos transformar esse diálogo em trabalho, planejamento e resultados para a nossa cidade”, pontuou, ratificando sua linha política de parcerias.

A manifestação do prefeito aconteceu na noite desta terça-feira (3), durante o Ciclo de Encontros Empresariais promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Ele confirmou a revitalização do Centro Histórico entre as suas prioridades e detalhou o planejamento estratégico do município focado no desenvolvimento econômico, na atração de investimentos privados e no resgate da segurança e da infraestrutura da região central.

A atração de novos moradores para combater o esvaziamento populacional crônico fora do horário comercial é um dos redesenhos feitos pelo prefeito para a região central. A transformação está sendo tratada pelo recém-anunciado secretário de Planejamento Urbano, Cláudio Valadares, que apresentou o projeto no encontro da CDL.]

Segundo o arquiteto, a estratégia contempla melhorias em acessibilidade, requalificação de praças e um pacote de benefícios fiscais voltado para empreendimentos residenciais e de uso misto: “A principal aposta é o incentivo ao Retrofit, técnica que moderniza a infraestrutura interna de prédios antigos e históricos preservando suas fachadas originais”.

Edifício residencial no Centro

Ampliando a apresentação com um exemplo prático da nova ocupação, os também arquitetos Eduardo Barros e Vítor Aquino expuseram a proposta técnica para a construção de um edifício residencial no próprio Centro, dotado de apartamentos, estacionamento e áreas de convivência. Além de validar as propostas, a CDL defendeu a necessidade de união entre os setores produtivos e a gestão municipal.

O presidente da entidade, Fábio Paes, observou que o capital privado busca ambientes organizados para investir e a desordem afasta os negócios. Frederico contrapôs ressaltando que o crescimento integrado da indústria, comércio e agricultura cria uma cadeia sustentável de desenvolvimento, capaz de garantir uma cidade melhor para as próximas gerações.

Logo que assumiu o governo, o prefeito criou o programa Centro + Seguro, que atua de forma transversal, unindo diferentes secretarias para além do policiamento tradicional. O foco do programa está em ações diárias de ordenamento urbano, zeladoria, iluminação pública, limpeza e assistência social, criando um ambiente convidativo para pedestres e lojistas.

Atenção especial imediata

“O Centro + Seguro - lançado em junho deste ano - não é uma ação isolada de segurança. É um trabalho que envolve diferentes secretarias, com presença do poder público, manutenção, limpeza, iluminação e assistência social”, explicou Frederico, realçando: “Estamos falando de investimentos que muitas vezes não aparecem em uma grande obra, mas que são fundamentais para melhorar o ambiente urbano”.

Compõe também a estrutura dos projetos a longo prazo o Conselho de Desenvolvimento Integrado, definido pelo novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Geraldo Coutinho. Trata-se de uma antiga demanda da sociedade civil estruturada para planejar e monitorar a atração de investimentos no município. Para o curto prazo, Frederico frisou que a região central receberá uma atenção especial já nas próximas semanas.

A presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), Patrícia Cordeiro, reforçou resumindo o projeto de decoração natalina artística deste ano: “A iluminação especial cobrirá pontos turísticos e comerciais estratégicos - como a Praça São Salvador, Igreja da Lapa e o pórtico de entrada da cidade -, funcionando como o primeiro grande teste prático de estímulo à circulação noturna de consumidores e resgate do orgulho campista no coração do município”.