A Polícia Civil investiga o caso, buscando informações para saber se alguém orientou os criminosos - Foto 134ª DP/Divulgação

A Polícia Civil investiga o caso, buscando informações para saber se alguém orientou os criminosos Foto 134ª DP/Divulgação

Publicado 04/11/2026 16:05

Oito dias após as forças de segurança de Campos dos Goytacazes (RJ) terem deflagrado a "Operação Freio de Arrumação” e prendido três suspeitos de torturar um casal no bairro Turf Club, três criminosos armados tiraram a tranquilidade de uma família na madrugada desta quarta-feira (4) no município. Eles invadiram a residência de um idoso de 75 anos e levaram aproximadamente R$ 86 mil em dinheiro.

O imóvel fica no Parque Leopoldina, e o episódio reacende a preocupação com a segurança dos moradores, sobretudo idosos e famílias que mantêm quantias elevadas em suas casas. De acordo com o registro da 134ª Delegacia de Polícia (134ª DP) do Centro, o idoso - cujo nome é mantido em sigilo - foi surpreendido pelos invasores quando foi até a garagem, por volta das 4h.

Os homens estavam escondidos no local e, inicialmente, alegaram que fugiam da polícia. Em seguida, anunciaram o assalto. Rendida, a vítima foi amarrada com um dispositivo "enforca-gato" e levada até o quarto, onde estavam a esposa e o filho do casal. Minutos depois, o idoso conseguiu se soltar e percebeu que os criminosos haviam fugido levando o dinheiro, que estava guardado em uma mala, deixando a casa revirada.

O caso está sob investigação da 134ª DP. Não está descartada a possibilidade da participação de outras pessoas no planejamento da invasão. A identificação dos autores e a recuperação do dinheiro são os primeiros desafios da polícia, que analisa imagens de câmeras de segurança e a coleta de informações que possam desvendar quem teria facilitado a ação dos assaltantes.

Combate intensificado

O assalto reforça a necessidade de orientação preventiva, especialmente para que a pessoa idosa evite comentar com terceiros sobre dinheiro guardado em casa e comunique imediatamente à polícia qualquer movimentação suspeita. A ocorrência acontece em um momento em que as forças de segurança intensificam o enfrentamento às organizações criminosas em Campos.

Uma das operações recentes foi a chamada "Freio de Arrumação", deflagrada em 28 de outubro, em ação conjunta das polícias Civil e Militar. A operação resultou na prisão de três investigados por envolvimento em crimes de tortura, roubo, extorsão e associação criminosa. Um quarto suspeito não foi localizado e continua sendo procurado. Durante as diligências, também foram apreendidos drogas, celulares e veículos.

O 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) também tem investido contra a estrutura do tráfico, com operações em bairros e comunidades, apreensão de entorpecentes, armas e munições, além de prisões. O Instituto de Segurança Pública (ISP) aponta Campos na segunda colocação estadual em registros de apreensões de drogas, com 1.125 ocorrências, atrás apenas da capital.