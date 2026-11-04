A Polícia Civil investiga o caso, buscando informações para saber se alguém orientou os criminosos Foto 134ª DP/Divulgação
Criminosos invadem residência de idoso em Campos e levam cerca de R$ 86 mil
Assalto aconteceu na madrugada desta quarta-feira; três homens imobilizaram um senhor de 75 anos e levaram todo o dinheiro
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Renovação geral do Centro Histórico de Campos é definida por meio de parceria
Em encontro na CDL, prefeito Frederico Paes confirmou Plano de Reabilitação que prevê também moradias na região central da cidade. (Linha Fina)
Tráfico perde cerca de R$ 7 mil durante operações policiais em Campos
Investidas de equipes do 8º BPM atingiram pontos estratégicos dos traficantes de três comunidades do município, com até uma moto sendo apreendida
BNDES disponibiliza R$ 250 milhões para o meio ambiente no Norte Fluminense
Financiamento privado via Tree+ prevê a restauração de 22,2 mil hectares de áreas degradadas e a criação de quase mil empregos na região.
DER coloca rodovia em Campos entre a retomada de obras prioritárias
A recuperação da estrada retira o trânsito pesado do centro de Campos e devolve fluidez e segurança ao corredor logístico em direção ao porto
Ompetro desdobra estratégia visando a manutenção da Lei dos Royalties
Mobilização dos municípios produtores ganha força após adiamento de julgamento no STF, que estava marcado para a próxima quarta-feira
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