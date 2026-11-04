Nos últimos cinco anos, até 30 de outubro de 2026, foram constituídas 10.362 empresas no município de Campos - Foto César Ferreira/Reprodução

Nos últimos cinco anos, até 30 de outubro de 2026, foram constituídas 10.362 empresas no município de Campos Foto César Ferreira/Reprodução

Publicado 04/11/2026 20:36 | Atualizado 04/11/2026 20:37

Desburocratização, infraestrutura e mercado consumidor são apontados como fatores de atração de investimentos e geração de empregos que contribuem para Campos dos Goytacazes (RJ) ultrapassar a marca de 10 mil empresas abertas desde janeiro de 2021 e consolidar sua posição de destaque no cenário econômico do interior do Estado do Rio de Janeiro.

A constatação está em dados divulgados nesta quarta-feira (4) pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), apontando que nos últimos cinco anos, até 30 de outubro de 2026, foram constituídas 10.362 empresas, mantendo o município na primeira colocação entre as cidades do interior fluminense nesse indicador.

O levantamento destaca que somente nos dez primeiros meses deste ano foram registrados 1.783 novos CNPJs. O economista Ranulfo Vidigal, diretor de Indicadores Econômicos e Sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação, comenta que o resultado reforça o papel de Campos como principal polo econômico do Norte Fluminense e um importante centro regional de comércio, serviços, saúde e atividades empresariais.

“A expansão dos negócios também representa uma oportunidade para ampliar a formalização da economia, movimentar a cadeia produtiva e criar postos de trabalho”, diz Vidigal, apontando que entre as atividades que mais registraram abertura de empresas em 2026 estão os serviços médicos ambulatoriais restritos a consultas, com 75 novos estabelecimentos, seguidos pelo comércio varejista de vestuário e acessórios, com 67.

Completando o resumo apresentado pelo economista, aparecem ainda, entre os segmentos de maior movimentação, as lanchonetes e estabelecimentos similares, com 48 registros; restaurantes, com 39; serviços de engenharia, com 36; apoio administrativo, com 35; comércio varejista de mercadorias em geral e atividades de condicionamento físico, ambos com 34.

O diretor atribui o desempenho às medidas de desburocratização e modernização dos procedimentos para legalização de empresas e emissão de alvarás, além da integração entre os órgãos envolvidos: “A instalação de um núcleo da Jucerja na secretaria também foi uma iniciativa que vem facilitando o acesso dos empreendedores aos serviços de registro empresarial”.

Infraestrutura logística

Outro fator considerado estratégico é a infraestrutura logística, pelo fato de Campos estar situado em uma região cortada por duas rodovias federais (BR-101 e BR-356) e manter proximidade com importantes centros urbanos do país: “A concentração de serviços especializados, especialmente na área de saúde, também amplia sua capacidade de atrair consumidores e investimentos de outros municípios”, assinala Vidigal.

Levantamento do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revela que no mercado de trabalho, Campos também apresenta números expressivos, com dados acumulados de janeiro a agosto de 2026 demonstrando saldo positivo de 2.630 empregos formais.

O município ocupa a segunda posição no Norte Fluminense, atrás apenas de Macaé, e aparece em oitavo lugar no ranking estadual de geração de empregos no período. O economista observa que a abertura de novas empresas tem importância que vai além da movimentação comercial: “Um dos principais efeitos é a redução da informalidade na economia campista”.

Na opinião do economista, este fator contribui para fortalecer o desenvolvimento local: “A informalidade é uma das características que enfraquecem o grau de dinamismo da economia local. Quando as empresas surgem, e nessa proporção, elas são decisivas porque, ao mesmo tempo, criam vagas formais de emprego e contribuem com receitas fiscais para o município, o estado e a União”.

Desafios propositivos

“O sistema econômico campista cresce e evolui como reflexo das decisões de investir de seus empreendedores privados que acreditam no futuro da cidade”, enfatiza o diretor, ratificando que são 87 mil pessoas trabalhando formalmente, sendo 48 mil no setor de serviços, 22 mil no comércio, nove mil na indústria, cinco mil na construção civil e três mil na colheita das safras.

“Nesse contexto, a tarefa crucial do poder público é criar um clima institucional de segurança jurídica e apoio incondicional. Nos anos recentes essa tarefa tem sido positiva, produzindo a abertura de novas empresas na cidade”, compara o especialista, realçando que outro desafio é aproveitar as mudanças previstas pela Reforma Tributária, cuja implantação gradual começa em janeiro de 2027.

A conclusão é que a estrutura logística, a localização estratégica, a disponibilidade de mão de obra e a dimensão do mercado consumidor poderão favorecer Campos na disputa por novos empreendimentos. A estratégia anunciada recentemente pelo prefeito Frederico Paes envolve tanto o fortalecimento das empresas já instaladas quanto a busca ativa por investidores de outros municípios e estados.

Partindo dessa premissa, a expectativa vislumbrada é que a ampliação da atividade empresarial se traduza em mais oportunidades de trabalho, renda e arrecadação pública. Nesse caso, o impacto efetivo sobre o mercado de trabalho dependerá da capacidade de sobrevivência dos empreendimentos, de sua expansão e das contratações realizadas ao longo do tempo.