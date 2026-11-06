Álvaro Oliveira diz que não há obstáculos para a medida, que visa facilitar a locomoção dos estudantes - Foto IMTT/Reprodução

Álvaro Oliveira diz que não há obstáculos para a medida, que visa facilitar a locomoção dos estudantes Foto IMTT/Reprodução

Publicado 06/11/2026 14:09 | Atualizado 06/11/2026 16:50





Para ser contemplado, o estudante deverá apresentar carteira ou documento de identificação estudantil. A iniciativa coloca em evidência não apenas a importância do acesso ao benefício, mas também a necessidade de fiscalização para assegurar que a determinação seja efetivamente cumprida.



No caso do Enem, a preocupação é evitar que dificuldades financeiras ou problemas de deslocamento se transformem em obstáculos para estudantes que já enfrentam o desafio de disputar uma vaga no ensino superior. O presidente do IMTT, Álvaro Oliveira, afirma que não é o primeiro ano que a gratuidade é definida em situações especiais.



“As concessionárias de ônibus e os permissionários do transporte alternativo têm entendido as necessidades e mantido a circulação normal dos veículos, sem redução de horários ou suspensão de linhas que atendem aos bairros e distritos”. No entanto, ele ressalta que a fiscalização está atenta e disponibiliza o canal (22) 98152-1116 (WhatsApp) para qualquer tipo de reclamação.



A determinação prevê atenção especial à operação a partir das 10h, com manutenção do serviço até uma hora e trinta minutos depois do encerramento das provas, previsto para as 19h. Embora o IMTT não tenha registro de nenhum problema nas demais situações de tarifas grátis, Oliveira destaca que o acompanhamento efetivo por parte do órgão é uma rotina. Repetindo uma medida adotada no dia das eleições (primeiro e segundo turnos), quando a gratuidade no transporte foi assegurada à população de Campos dos Goytacazes (RJ), o benefício, estabelecido pela Portaria nº 033/2026 do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), terá validade nos dias 8 e 15 de novembro, datas de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).Para ser contemplado, o estudante deverá apresentar carteira ou documento de identificação estudantil. A iniciativa coloca em evidência não apenas a importância do acesso ao benefício, mas também a necessidade de fiscalização para assegurar que a determinação seja efetivamente cumprida.No caso do Enem, a preocupação é evitar que dificuldades financeiras ou problemas de deslocamento se transformem em obstáculos para estudantes que já enfrentam o desafio de disputar uma vaga no ensino superior. O presidente do IMTT, Álvaro Oliveira, afirma que não é o primeiro ano que a gratuidade é definida em situações especiais.“As concessionárias de ônibus e os permissionários do transporte alternativo têm entendido as necessidades e mantido a circulação normal dos veículos, sem redução de horários ou suspensão de linhas que atendem aos bairros e distritos”. No entanto, ele ressalta que a fiscalização está atenta e disponibiliza o canal (22) 98152-1116 (WhatsApp) para qualquer tipo de reclamação.A determinação prevê atenção especial à operação a partir das 10h, com manutenção do serviço até uma hora e trinta minutos depois do encerramento das provas, previsto para as 19h. Embora o IMTT não tenha registro de nenhum problema nas demais situações de tarifas grátis, Oliveira destaca que o acompanhamento efetivo por parte do órgão é uma rotina

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