Álvaro Oliveira diz que não há obstáculos para a medida, que visa facilitar a locomoção dos estudantes Foto IMTT/Reprodução
Para ser contemplado, o estudante deverá apresentar carteira ou documento de identificação estudantil. A iniciativa coloca em evidência não apenas a importância do acesso ao benefício, mas também a necessidade de fiscalização para assegurar que a determinação seja efetivamente cumprida.
No caso do Enem, a preocupação é evitar que dificuldades financeiras ou problemas de deslocamento se transformem em obstáculos para estudantes que já enfrentam o desafio de disputar uma vaga no ensino superior. O presidente do IMTT, Álvaro Oliveira, afirma que não é o primeiro ano que a gratuidade é definida em situações especiais.
“As concessionárias de ônibus e os permissionários do transporte alternativo têm entendido as necessidades e mantido a circulação normal dos veículos, sem redução de horários ou suspensão de linhas que atendem aos bairros e distritos”. No entanto, ele ressalta que a fiscalização está atenta e disponibiliza o canal (22) 98152-1116 (WhatsApp) para qualquer tipo de reclamação.
A determinação prevê atenção especial à operação a partir das 10h, com manutenção do serviço até uma hora e trinta minutos depois do encerramento das provas, previsto para as 19h. Embora o IMTT não tenha registro de nenhum problema nas demais situações de tarifas grátis, Oliveira destaca que o acompanhamento efetivo por parte do órgão é uma rotina.
Abertura a reclamações
“A fiscalização deverá verificar tanto a concessão da gratuidade aos estudantes que apresentarem a identificação exigida quanto a manutenção da frota, dos itinerários e dos horários programados”, pontua, realçando que é necessário que o estudante consiga embarcar e chegar ao local de prova sem ser surpreendido pela falta de veículos.
“Para identificar eventuais irregularidades, os estudantes e demais passageiros poderão recorrer ao canal Fale Conosco do IMTT, que recebe denúncias, reclamações e sugestões”, ratifica o presidente. A orientação é que o estudante que tiver a gratuidade recusada ou qualquer outro tipo de problema na linha comunique o fato ao IMTT.
Fornecer o nome da empresa ou permissionário, a linha utilizada, o horário, o local e, se possível, apresentar fotos, vídeos ou outros elementos que ajudem a comprovar o ocorrido são sugestões consideradas fundamentais. “As reclamações recebidas são encaminhadas para apuração e podem resultar em providências administrativas”, frisa Oliveira.
“O nosso objetivo é garantir tranquilidade aos estudantes da rede pública, sem que o custo do deslocamento represente mais uma dificuldade”, assinala o presidente, enfatizando que a determinação de manter horários e linhas é parte essencial da iniciativa e é importante que seja acompanhada também pela população.
Provas em dois domingos
Considerado uma das principais portas de entrada para o ensino superior, o Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, em todo o país, reunindo 180 questões objetivas, distribuídas em quatro áreas do conhecimento, além da redação. As notas podem ser utilizadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (ProUni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
A primeira etapa (dia oito) terá 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. Os estudantes terão cinco horas e trinta minutos - com encerramento às 19h - para responder. Já no dia 15, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrangem conteúdos de Biologia, Física e Química, e Matemática e suas Tecnologias.
Cada área terá 45 questões, totalizando 90 perguntas para serem respondidas em cinco horas, até as 18h30. Nos dois domingos, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, seguindo o horário de Brasília. As provas começam às 13h30. A entrada após o fechamento dos portões não será permitida.
Documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, são obrigatórios, sendo recomendado também levar o Cartão de Confirmação de Inscrição (disponível na Página do Participante, mediante acesso pela conta Gov.br), que informa o endereço e o número da sala onde a prova será realizada.
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