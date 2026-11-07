Homem foi localizado em uma empresa na Avenida Carlos Alberto Chebabe, em Guarus - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Homem foi localizado em uma empresa na Avenida Carlos Alberto Chebabe, em GuarusFoto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 07/11/2026 12:33 | Atualizado 07/11/2026 12:36





Identificado pelas iniciais R. de S. R., o condenado foi localizado durante uma operação conjunta entre agentes da 134ª Delegacia de Polícia (Centro), da 146ª DP (Guarus) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM-Campos). A ação foi coordenada pelo delegado titular da 134ª DP, Carlos Augusto Guimarães, e teve como objetivo dar cumprimento à ordem judicial em aberto.



A prisão ocorreu no local onde o homem foi encontrado, dentro de uma empresa que possui filial no endereço indicado. Contra ele havia um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). A determinação decorre de uma condenação pelo crime de roubo majorado, após o encerramento da possibilidade de apresentação de recursos. Um homem condenado definitivamente por roubo majorado foi preso na tarde de quinta-feira (5), por volta das 14h50, enquanto estava no interior de uma empresa com filial na Avenida Carlos Alberto Chebabe, no subdistrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A captura foi realizada por policiais civis de três unidades do município , em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça após a condenação pelo assalto a uma mulher que aguardava transporte público em um ponto de ônibus. Segundo as informações policiais, o crime foi praticado com a participação de pelo menos outra pessoa e mediante o uso de arma de fogo.Identificado pelas iniciais R. de S. R., o condenado foi localizado durante uma operação conjunta entre agentes da 134ª Delegacia de Polícia (Centro), da 146ª DP (Guarus) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM-Campos). A ação foi coordenada pelo delegado titular da 134ª DP, Carlos Augusto Guimarães, e teve como objetivo dar cumprimento à ordem judicial em aberto.A prisão ocorreu no local onde o homem foi encontrado, dentro de uma empresa que possui filial no endereço indicado. Contra ele havia um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). A determinação decorre de uma condenação pelo crime de roubo majorado, após o encerramento da possibilidade de apresentação de recursos.

Assalto teve participação de comparsa e arma

De acordo com as informações reunidas no registro policial, o caso que levou à condenação envolve uma mulher que aguardava a chegada do transporte público em um ponto de ônibus de Campos. Na ocasião, ela foi abordada por criminosos que agiram em conjunto. Pelo menos dois envolvidos participaram da ação, conforme os dados divulgados pelas autoridades.



A utilização de uma arma de fogo foi outro elemento apontado na ocorrência. O armamento teria sido empregado para intimidar a vítima durante o assalto, circunstância que integra os fatores relacionados à condenação por roubo majorado.



Embora a Polícia Civil tenha informado as características gerais do crime, não foram divulgados a data exata da abordagem criminosa, o endereço do ponto de ônibus onde ocorreu o assalto nem detalhes sobre os objetos levados da vítima. Também não houve informações sobre a eventual identificação ou prisão de outros participantes.



O caso evidencia a importância do cumprimento das decisões judiciais definitivas, especialmente quando há mandados de prisão pendentes. Diferentemente de uma ordem de prisão preventiva, que possui natureza cautelar e pode ser determinada durante o andamento de um processo, o mandado decorrente de condenação definitiva está relacionado à execução de uma pena imposta pela Justiça.

Ação mobilizou três unidades policiais

A localização do condenado foi resultado da atuação integrada das equipes da Polícia Civil. A participação de agentes das delegacias do Centro e de Guarus, além da unidade especializada no atendimento à mulher, reuniu diferentes frentes de atuação para o cumprimento da determinação judicial.



A 134ª DP, responsável pela coordenação da operação, recebeu o preso após a abordagem. A unidade fica na região central de Campos e ficou encarregada dos procedimentos de polícia judiciária necessários após a captura.



A 146ª DP, que atende à região de Guarus, também participou da ação, assim como a DEAM-Campos. A atuação conjunta das três unidades permitiu o cumprimento da ordem expedida pela Vara de Execuções Penais da Capital.



A prisão ocorreu em uma área de circulação de trabalhadores e estabelecimentos comerciais, na Avenida Carlos Alberto Chebabe, importante endereço do subdistrito. Apesar de o homem ter sido encontrado no interior de uma empresa, as informações divulgadas não apontam qualquer envolvimento do estabelecimento com o crime que motivou a condenação.



Após a captura, R. de S. R. foi encaminhado à 134ª Delegacia de Polícia, onde ficou sob responsabilidade das autoridades para a adoção das medidas legais cabíveis. A prisão representa o cumprimento de uma determinação judicial decorrente de uma condenação já definitiva.



As circunstâncias específicas do processo e o tempo de pena estabelecido na sentença não foram detalhados pelas informações divulgadas sobre a operação.



O trabalho integrado entre as unidades policiais reforça a atuação no cumprimento de mandados judiciais em Campos dos Goytacazes, enquanto o condenado permanece sujeito às determinações do Poder Judiciário.



A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a defesa do suspeito. A matéria será atualizada caso haja manifestação.

