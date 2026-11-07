Alimentos vencidos e falhas sanitárias levam gerente à delegacia em Campos - Foto: Divulgação/Ascom

Alimentos vencidos e falhas sanitárias levam gerente à delegacia em CamposFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 07/11/2026 14:25 | Atualizado 07/11/2026 14:26





A ação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e pelo Procon-RJ. Durante a vistoria, os agentes encontraram mercadorias com prazo de validade vencido, produtos sem identificação obrigatória e falhas nas condições de conservação dos alimentos. O mercado foi autuado e poderá sofrer as sanções previstas na legislação de defesa do consumidor.



O nome e o endereço do estabelecimento não foram divulgados pelos órgãos responsáveis.



LEIA MAIS: Governo Municipal aperta a fiscalização e exige transporte digno em Campos Mais de 59 quilos de alimentos impróprios para consumo foram retirados de circulação durante uma fiscalização em um mercado de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A operação também identificou irregularidades sanitárias , problemas nas instalações de armazenamento e exposição irregular de álcool líquido. O gerente do estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, após a ação na quinta-feira (5), .A ação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e pelo Procon-RJ. Durante a vistoria, os agentes encontraram mercadorias com prazo de validade vencido, produtos sem identificação obrigatória e falhas nas condições de conservação dos alimentos. O mercado foi autuado e poderá sofrer as sanções previstas na legislação de defesa do consumidor.O nome e o endereço do estabelecimento não foram divulgados pelos órgãos responsáveis.

Carnes, peixes e laticínios estavam entre os produtos

Do total de alimentos retirados de circulação, 31,3 quilos estavam com o prazo de validade vencido. Outros 27,7 quilos não apresentavam informações ou especificações obrigatórias para identificar os produtos, sua procedência e permitir a rastreabilidade.



Entre as mercadorias encontradas estavam cortes suínos, carnes, peixes, produtos empanados, laticínios e massas. A falta dessas informações impede que o consumidor tenha acesso a dados importantes sobre aquilo que está comprando.



Os alimentos foram submetidos à perícia e, posteriormente, descartados, conforme as informações divulgadas pelos órgãos responsáveis pela fiscalização.



Durante a operação, o gerente do mercado foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos diante de indícios de possíveis crimes contra as relações de consumo. A ocorrência foi encaminhada às autoridades policiais.



O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta, destacou a importância das ações de fiscalização para impedir a comercialização de produtos que possam colocar os consumidores em risco. Segundo ele, as operações serão intensificadas em diferentes municípios fluminenses.



“É inadmissível que estabelecimentos comerciais coloquem à venda alimentos com prazo de validade vencido ou sem as informações necessárias para garantir a procedência e a segurança dos produtos. Estamos intensificando as fiscalizações em todo o estado para coibir práticas que coloquem em risco a saúde dos consumidores. Quem descumpre a legislação precisa ser responsabilizado”, afirmou.



Fiscalização encontra irregularidades em diferentes setores

Além dos alimentos, os fiscais identificaram problemas relacionados à comercialização de álcool etílico líquido. Foram encontrados 96 litros do produto na concentração de 70% e outros 90,5 litros na versão de 92%. Segundo a fiscalização, as mercadorias estavam distribuídas entre a área de vendas e o estoque do estabelecimento.



A equipe também constatou problemas nas instalações utilizadas para conservação e manuseio de carnes. Nas câmaras de resfriamento e congelamento, os pisos apresentavam superfícies rugosas. Já os tendais das áreas de desossa e armazenamento tinham pontos de ferrugem.



No setor de hortifrúti, os agentes verificaram que não havia balança disponível para que os clientes conferissem o peso das mercadorias antes da compra.



Outra irregularidade foi a ausência de cartaz informativo sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. A sinalização deve permanecer visível nos estabelecimentos comerciais, conforme as normas de proteção ao público infantojuvenil.



Na parte administrativa, a fiscalização identificou a ausência do Livro de Reclamações do Procon-RJ, instrumento destinado ao registro de queixas dos consumidores. Os agentes também constataram que o alvará de funcionamento estava vencido desde 4 de maio de 2026.



Ao final da operação, o mercado foi autuado pela SEDCON e pelo Procon-RJ e deverá responder pelas irregularidades constatadas. As penalidades serão aplicadas conforme a natureza e a gravidade das infrações, nos termos da legislação consumerista.

A equipe de reportagem do jornal O Dia tenta contato com a administração do mercado para verificar se as irregularidades apontadas pela fiscalização já foram corrigidas. A matéria segue em atualização.



