Alimentos vencidos e falhas sanitárias levam gerente à delegacia em CamposFoto: Divulgação/Ascom
A ação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e pelo Procon-RJ. Durante a vistoria, os agentes encontraram mercadorias com prazo de validade vencido, produtos sem identificação obrigatória e falhas nas condições de conservação dos alimentos. O mercado foi autuado e poderá sofrer as sanções previstas na legislação de defesa do consumidor.
O nome e o endereço do estabelecimento não foram divulgados pelos órgãos responsáveis.
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Do total de alimentos retirados de circulação, 31,3 quilos estavam com o prazo de validade vencido. Outros 27,7 quilos não apresentavam informações ou especificações obrigatórias para identificar os produtos, sua procedência e permitir a rastreabilidade.
Entre as mercadorias encontradas estavam cortes suínos, carnes, peixes, produtos empanados, laticínios e massas. A falta dessas informações impede que o consumidor tenha acesso a dados importantes sobre aquilo que está comprando.
Os alimentos foram submetidos à perícia e, posteriormente, descartados, conforme as informações divulgadas pelos órgãos responsáveis pela fiscalização.
Durante a operação, o gerente do mercado foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos diante de indícios de possíveis crimes contra as relações de consumo. A ocorrência foi encaminhada às autoridades policiais.
O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta, destacou a importância das ações de fiscalização para impedir a comercialização de produtos que possam colocar os consumidores em risco. Segundo ele, as operações serão intensificadas em diferentes municípios fluminenses.
“É inadmissível que estabelecimentos comerciais coloquem à venda alimentos com prazo de validade vencido ou sem as informações necessárias para garantir a procedência e a segurança dos produtos. Estamos intensificando as fiscalizações em todo o estado para coibir práticas que coloquem em risco a saúde dos consumidores. Quem descumpre a legislação precisa ser responsabilizado”, afirmou.
Fiscalização encontra irregularidades em diferentes setores
Além dos alimentos, os fiscais identificaram problemas relacionados à comercialização de álcool etílico líquido. Foram encontrados 96 litros do produto na concentração de 70% e outros 90,5 litros na versão de 92%. Segundo a fiscalização, as mercadorias estavam distribuídas entre a área de vendas e o estoque do estabelecimento.
A equipe também constatou problemas nas instalações utilizadas para conservação e manuseio de carnes. Nas câmaras de resfriamento e congelamento, os pisos apresentavam superfícies rugosas. Já os tendais das áreas de desossa e armazenamento tinham pontos de ferrugem.
No setor de hortifrúti, os agentes verificaram que não havia balança disponível para que os clientes conferissem o peso das mercadorias antes da compra.
Outra irregularidade foi a ausência de cartaz informativo sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. A sinalização deve permanecer visível nos estabelecimentos comerciais, conforme as normas de proteção ao público infantojuvenil.
Na parte administrativa, a fiscalização identificou a ausência do Livro de Reclamações do Procon-RJ, instrumento destinado ao registro de queixas dos consumidores. Os agentes também constataram que o alvará de funcionamento estava vencido desde 4 de maio de 2026.
Ao final da operação, o mercado foi autuado pela SEDCON e pelo Procon-RJ e deverá responder pelas irregularidades constatadas. As penalidades serão aplicadas conforme a natureza e a gravidade das infrações, nos termos da legislação consumerista.
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