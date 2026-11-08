Rodada reuniu empresários e representantes de grandes empresas na UENF - Foto: Divulgação/Ascom

Rodada reuniu empresários e representantes de grandes empresas na UENFFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 08/11/2026 15:58 | Atualizado 08/11/2026 15:58





O encontro chegou à quarta edição com 145 fornecedores selecionados, após a organização receber mais de 300 pedidos de participação. A seleção levou em consideração as necessidades das empresas contratantes e buscou garantir que os empresários tivessem acesso a pelo menos três companhias durante a programação. Ao longo da tarde, foram realizados mais de 290 atendimentos individuais, criando oportunidades para apresentação de propostas, troca de informações e abertura de novos relacionamentos comerciais.



Entre as companhias representadas estavam Porto do Açu Operações, Vast Infraestrutura, Ferroport, Anglo American, Dome, BPort, NOV, TechnipFMC e OceanPact. Os profissionais responsáveis pelos setores de suprimentos receberam os empresários e apresentaram orientações sobre os procedimentos internos, os cadastros de fornecedores e as demandas de produtos e serviços.



Mais do que uma oportunidade de apresentar cartões de visita e portfólios, a proposta foi aproximar empresas de diferentes portes de um mercado que exige qualificação técnica, capacidade operacional e cumprimento de padrões específicos. Para os pequenos empreendedores, conhecer diretamente os responsáveis pelas compras também representa a possibilidade de compreender melhor o funcionamento das grandes estruturas industriais e identificar caminhos para participar de futuras concorrências. A perspectiva de R$ 22,75 milhões em novos negócios colocou o empresariado do Norte Fluminense no centro de uma importante articulação econômica. Pequenas e médias empresas de Campos dos Goytacazes e de municípios vizinhos participaram recentemente de uma rodada promovida pela Firjan Norte Fluminense e pelo Porto do Açu , no Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), em Campos. A iniciativa aproximou fornecedores regionais de grandes companhias do complexo portuário, com reuniões individuais, apresentação de serviços e esclarecimentos sobre os critérios exigidos para futuras contratações.O encontro chegou à quarta edição com 145 fornecedores selecionados, após a organização receber mais de 300 pedidos de participação. A seleção levou em consideração as necessidades das empresas contratantes e buscou garantir que os empresários tivessem acesso a pelo menos três companhias durante a programação. Ao longo da tarde, foram realizados mais de 290 atendimentos individuais, criando oportunidades para apresentação de propostas, troca de informações e abertura de novos relacionamentos comerciais.Entre as companhias representadas estavam Porto do Açu Operações, Vast Infraestrutura, Ferroport, Anglo American, Dome, BPort, NOV, TechnipFMC e OceanPact. Os profissionais responsáveis pelos setores de suprimentos receberam os empresários e apresentaram orientações sobre os procedimentos internos, os cadastros de fornecedores e as demandas de produtos e serviços.Mais do que uma oportunidade de apresentar cartões de visita e portfólios, a proposta foi aproximar empresas de diferentes portes de um mercado que exige qualificação técnica, capacidade operacional e cumprimento de padrões específicos. Para os pequenos empreendedores, conhecer diretamente os responsáveis pelas compras também representa a possibilidade de compreender melhor o funcionamento das grandes estruturas industriais e identificar caminhos para participar de futuras concorrências.

Experiências mostram caminhos para novos contratos

Os resultados desse tipo de aproximação já fazem parte da trajetória de alguns participantes. Lucas Carvalho, da Nortec Consultoria, conhece a iniciativa de edições anteriores e relatou que os contatos estabelecidos durante os encontros contribuíram para que sua empresa passasse a prestar serviços a companhias ligadas ao Porto do Açu.



A experiência demonstra como a aproximação entre fornecedores e grandes contratantes pode ultrapassar o ambiente de uma reunião e se transformar em relações comerciais efetivas. Para o empresário, a oportunidade de apresentar o trabalho diretamente aos representantes das companhias facilita o acesso a novos clientes e amplia as possibilidades de atuação no mercado regional.



A empresária Sheila Carvalho, responsável pelo Ateliê Sheila Carvalho, também aproveitou o encontro para divulgar os serviços da empresa. Vinda de Macaé, ela participou pela primeira vez, com apoio da Firjan e do Sindigraf. A empreendedora destacou a importância de ter acesso a representantes de grandes organizações e demonstrou confiança na possibilidade de fortalecer a marca e conquistar novos espaços.



A gerente-geral de Relacionamento Empresarial da Firjan, Mariana Coimbra, ressaltou o papel da articulação para aproximar o setor produtivo regional das necessidades das grandes indústrias. A proposta é preparar os negócios locais para disputar oportunidades e atender aos requisitos dos empreendimentos instalados no Norte Fluminense.



Na avaliação de Renata Colares, gerente de Suprimentos do Porto do Açu, o trabalho não se limita à realização de encontros comerciais. A iniciativa integra uma estratégia permanente de desenvolvimento de fornecedores, que também contempla a qualificação empresarial, o agendamento de visitas técnicas e a orientação para que os empreendedores estejam aptos a participar dos processos de contratação.



Antonio Jardim, da Divisão de Inteligência da Firjan, explicou que a análise das inscrições foi importante para organizar os encontros de acordo com as demandas das companhias. A medida permitiu direcionar os atendimentos e aproveitar melhor o tempo disponível, aumentando as possibilidades de diálogo entre compradores e fornecedores.



Participação regional cresce na cadeia produtiva

A aproximação entre as instituições e os empreendedores já apresenta mudanças na composição dos fornecedores contratados pelo complexo portuário. Segundo os dados divulgados pela parceria, a participação de empresas da região nas contratações do Porto do Açu passou de 7% para 23% nos últimos cinco anos.



O crescimento está associado a um conjunto de iniciativas que busca preparar os negócios locais para atender às exigências de grandes empreendimentos. Desde 2021, foram realizados workshops de qualificação que reuniram mais de 400 participantes, além de encontros sobre práticas ambientais, sociais e de governança, conhecidas pela sigla ESG, com envolvimento de 170 empresas.



A agenda também incluiu rodadas específicas para os setores de metalmecânica e construção civil, segmentos que possuem potencial de fornecimento para diferentes atividades industriais e de infraestrutura. Essas ações procuram reduzir dificuldades enfrentadas por empresas menores, principalmente no acesso às informações sobre requisitos técnicos, documentação e padrões de contratação.



O fortalecimento dessa rede pode ampliar a circulação de recursos na própria região, estimular a geração de empregos e criar condições para que negócios locais participem de projetos de maior porte. A presença de fornecedores regionais também representa uma alternativa para as grandes companhias encontrarem prestadores de serviços mais próximos de suas operações.



Além da agenda empresarial, a programação contou com uma iniciativa voltada à saúde dos participantes. Profissionais da equipe de promoção da saúde da Firjan SESI ofereceram aos representantes de empresas associadas consultorias, massagens terapêuticas e avaliações corporais por bioimpedância. A atividade acrescentou uma frente de cuidado e bem-estar ao encontro, que reuniu oportunidades comerciais e serviços de orientação aos empreendedores.



A expectativa é que os contatos estabelecidos continuem gerando aproximações depois da rodada. Embora o volume financeiro anunciado represente uma estimativa de negócios potenciais, e não contratos já efetivados, o encontro reforça a importância de preparar os fornecedores regionais para disputar espaço em uma cadeia produtiva de grande dimensão econômica.





