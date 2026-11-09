A Defesa Civil de Campos teve muito trabalho; houve casos em que o forte vento arrancou árvores pela raiz. - Foto: Divulgação/Defesa Civil

A Defesa Civil de Campos teve muito trabalho; houve casos em que o forte vento arrancou árvores pela raiz. Foto: Divulgação/Defesa Civil

Publicado 09/11/2026 10:24 | Atualizado 09/11/2026 11:04

O interior do Estado do Rio de Janeiro teve um final de semana marcado por chuva forte, rajadas de vento, alagamentos, queda de árvores e destelhamentos provocados pela passagem de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão. A Defesa Civil de Campos dos Goytacazes foi acionada várias vezes.

Já na sexta-feira (6) havia sinais fortes de temporal na região. Porém, no sábado (7) à noite, desabou o aguaceiro, acompanhado de ventos fortes, causando alagamentos em vias públicas e transtornos em diferentes pontos do município de Campo. Foram registrados alagamentos e quedas de árvores em diferentes pontos da cidade.



O município contabilizou aproximadamente 40 milímetros de chuva em 24 horas. A água invadiu residências, provocando dificuldades para moradores saírem dos imóveis e protegerem móveis e eletrodomésticos em vários bairros. A intensidade das chuvas e das rajadas de vento também trouxe preocupação com a queda de árvores e possíveis interrupções no fornecimento de energia elétrica.



Além da Defesa Civil, a força-tarefa do governo municipal contou com ações das secretarias de Agricultura, Serviços Públicos e da superintendência de Limpeza Pública. A mobilização seguiu neste domingo (8), atuando nos locais atingidos e avaliando as situações de risco, e está mantida, em razão de o cenário meteorológico ainda exigir cuidados para o Norte/Noroeste.



A orientação é que a população procure permanecer em locais seguros e protegidos, especialmente durante os períodos de chuva intensa; aos motoristas é recomendado não estacionar debaixo de árvores em caso de ventos fortes. Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 199 ou (22) 98175-2512.

Estragos e expectativas

Em São João da Barra, os efeitos foram ainda mais expressivos em algumas localidades, com destelhamento de imóveis, queda de árvore e danos à estrutura de um galpão. A situação mantém as autoridades em alerta, diante da previsão de continuidade das chuvas nesta segunda-feira (9).



De acordo com a Defesa Civil sanjoanense, os prejuízos atingiram o distrito de Barcelos, onde a cobertura de um galpão foi destruída pela força do vento, atingindo veículos e peças. Em Atafona, houve destelhamento de casas, enquanto uma árvore caiu na região central da cidade. A Secretaria de Assistência Social atuou em conjunto no atendimento às famílias afetadas.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém aviso amarelo de perigo potencial para tempestades, abrangendo os 22 municípios do Norte e do Noroeste Fluminense. Embora o alerta estivesse valendo inicialmente até as 23h59 deste domingo, não está descartada a possibilidade de se estender até o início da tarde desta segunda-feira.



Na região Norte, estão ainda sob os avisos de prevenção Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana. No Noroeste, a previsão de instabilidade abrange Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai.





