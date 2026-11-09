O ônibus estava com o elevador destinado à acessibilidade sem funcionamento, entre outras irregularidades - Foto: Divulgação/IMTT

O ônibus estava com o elevador destinado à acessibilidade sem funcionamento, entre outras irregularidades Foto: Divulgação/IMTT

Publicado 09/11/2026 11:52



O transporte gratuito para estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (8), em Campos dos Goytacazes (RJ), transcorreu sem nenhuma intercorrência. No entanto, independentemente da estratégia de fiscalização para o dia, o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) intensifica as ações rotineiras, retirando de circulação veículos sem condições adequadas para atender o usuário.

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