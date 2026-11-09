O ônibus estava com o elevador destinado à acessibilidade sem funcionamento, entre outras irregularidades Foto: Divulgação/IMTT
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Paralelamente ao comunicado, Oliveira lembrou que o canal para contatos é o WhatsApp (22) 98152-1116. A apreensão de um ônibus do Consórcio União, no mesmo dia, demonstra a importância de a população denunciar se a qualidade do serviço estiver fora dos padrões. O coletivo, que operava na linha Novo Jockey, foi retirado de circulação durante uma fiscalização no Terminal Urbano Luiz Carlos Prestes, no Centro da cidade.
A abordagem ocorreu na área de desembarque de passageiros. Durante a inspeção, os fiscais identificaram a ausência do Certificado de Vistoria obrigatório, o elevador destinado à acessibilidade sem funcionamento e a carroceria em péssimo estado de conservação. Diante das irregularidades, o IMTT determinou a apreensão do veículo e lavrou dois autos de infração.
O diretor de fiscalização, Gilson Gomes, comenta que as ações dos fiscais não se limitam apenas à verificação dos horários e itinerários, mas também buscam avaliar as condições mecânicas, estruturais e documentais dos coletivos, além dos equipamentos que garantem o direito de mobilidade a todos os passageiros.
Assegurando direitos
“A ausência do Certificado de Vistoria compromete a regularidade da operação, uma vez que o documento comprova a aprovação do veículo nas inspeções técnicas exigidas para a prestação do serviço municipal”, pontua, realçando que outro problema identificado foi a inoperância do elevador utilizado por pessoas que dependem de cadeira de rodas para embarcar e desembarcar.
“A situação evidencia que a acessibilidade não pode ficar restrita à existência do equipamento, sendo indispensável que esteja em condições adequadas de funcionamento”, assinala Gomes, enfatizando que o direito ao transporte precisa ser assegurado também aos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida.
Segundo o diretor, a intensificação das ações atende a uma determinação do prefeito Frederico Paes: “As equipes devem manter presença nas ruas, verificar as condições dos veículos e adotar as medidas administrativas necessárias sempre que forem constatadas irregularidades. As denúncias também são muito importantes para a nossa atuação”.
Condições adequadas
Ratificando a declaração de Álvaro Oliveira, Gomes frisa que as empresas precisam cumprir suas obrigações para permanecer prestando o serviço. A direção do Consórcio União ainda não se manifestou sobre a apreensão de um dos seus ônibus na sexta-feira - dia em que foi confirmada a gratuidade para o Enem nesse domingo (8) e no próximo (15).
O presidente do IMTT reforça que, com a gratuidade anunciada para os dois domingos de aplicação das provas, a expectativa é de que os candidatos possam se deslocar até os locais de exame sem que o custo da passagem represente um obstáculo: “Entretanto, além de garantir o benefício, é fundamental que as empresas disponibilizem veículos em condições adequadas e que os horários e itinerários atendam à demanda”, assevera.
Na mesma linha de exigência, o diretor de fiscalização traduz as frentes de ações adotadas pelos fiscais: “Assegurar a qualidade e a segurança do transporte oferecido diariamente à população e acompanhar o cumprimento da gratuidade durante os dias de prova. Regularidade, conservação, acessibilidade e respeito aos passageiros precisam caminhar juntos”.
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