Os agentes contratados visitarão propriedades rurais, entrevistando produtores e levantando informações Foto: Ilustração/IBGE
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De acordo com a divulgação do processo seletivo liberada nesta segunda-feira (9), a distribuição dos profissionais por município permitirá ampliar a cobertura territorial do levantamento e reunir informações sobre as diferentes características da produção rural na região norte do Estado do Rio de Janeiro.
Os contratados atuarão por até seis meses em 2027, após a homologação do resultado final prevista para 30 de abril, visitando propriedades e estabelecimentos rurais, entrevistando produtores e levantando informações sobre as atividades agropecuárias, florestais e aquícolas. Com isso, o IBGE pretende atualizar dados sobre a realidade do campo, identificar o potencial econômico do setor e fornecer subsídios para orientar políticas públicas e investimentos.
Salário e benefícios
Cada recenseador receberá salário mensal fixo de R$ 1.741,00, além de pagamento por produtividade (que pode chegar a R$ 2.629,00), calculado de acordo com o número de unidades visitadas e questionários aplicados. O pacote inclui ainda auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e auxílio para custeio dos deslocamentos.
A taxa de inscrição é de R$ 70,00. O processo seletivo será no dia 31 de janeiro de 2027, com prova objetiva das 13h às 17h. No Norte Fluminense, os locais de aplicação serão em Campos, Macaé e São João da Barra, de acordo com instruções divulgadas no edital. O trabalho dos recenseadores será realizado diretamente nas áreas rurais.
O órgão resume que, depois de selecionados e treinados, os contratados terão a responsabilidade de percorrer os setores de coleta definidos pelo instituto, localizar os estabelecimentos agropecuários, conferir endereços e mapas, identificar os responsáveis pelas unidades produtivas e aplicar os questionários.
“As entrevistas serão feitas com os produtores ou pessoas que conheçam a rotina e as atividades do estabelecimento. As respostas serão registradas em dispositivos eletrônicos de coleta, utilizados para armazenar e transmitir os dados à estrutura do instituto”, destaca o IBGE, ressaltando que o levantamento não se limita a contabilizar propriedades ou medir a quantidade de alimentos produzidos.
Retrato abrangente do setor
O IBGE frisa que a proposta é construir um retrato abrangente do setor, reunindo informações sobre utilização das terras, lavouras, criação de animais, produção florestal, pesca e aquicultura, mão de obra ocupada, características dos produtores, utilização de máquinas e equipamentos, tecnologias empregadas e condições de produção.
Além de tornar possível conhecer o volume e a diversidade das atividades rurais, o censo também apontará as condições em que elas são desenvolvidas e os desafios enfrentados pelos produtores. Os dados são fundamentais para orientar decisões dos governos federal, estaduais e municipais.
Para se inscrever, o candidato deve acessar o portal da Fundação Cesgranrio, clicar na aba referente ao processo seletivo IBGE 2026 (PSS nº 03/2026) e preencher o cadastro informando CPF, área de trabalho desejada e município onde fará a prova. Quem não solicitar isenção deve emitir a guia e pagar a taxa de R$ 70,00 até o dia 27 de novembro de 2026.
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