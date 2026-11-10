Mesmo com a prefeitura disponibilizando locais apropriados, descartes irregulares acontecem em vários bairros de Campos Foto: Divulgação/Gomes
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Os agentes ressaltam que o terreno é classificado como Área de Preservação Permanente (APP) por estar situado muito próximo a uma nascente, o que eleva o risco de contaminação do solo e do lençol freático. Ninguém foi encontrado no local durante a vistoria, e o caso foi registrado na 134ª Delegacia de Polícia Civil (134ª DP), no Centro, para investigação, perícia e identificação dos responsáveis.
No caso de São Fidélis, município vizinho a Campos, a fiscalização atuou após receber informações sobre supressão vegetal na zona rural. Às margens do Rio do Colégio, foram constatados cortes e queimas de árvores em faixa de proteção hídrica. Os autores da degradação não estavam na área e o registro seguiu para apuração na delegacia da cidade.
As autoridades avaliam que o cenário encontrado em Poço Gordo chama ainda mais atenção pelo fato de Campos dispor de uma rede estruturada para receber esse tipo de material gratuitamente. O município conta com 12 Pontos de Entrega Voluntária de Entulhos (PEVEs), popularmente conhecidos como “entulhódromos”.
“Entulhódromos” ignorados
De acordo com a prefeitura, as unidades são distribuídas estrategicamente por bairros e distritos como Flamboyant, Penha, Goytacazes, Caju, Julião Nogueira, Ururaí e Farol de São Tomé. Todas funcionam diariamente, das 7h às 19h (inclusive finais de semana e feriados).
Nos “entulhódromos” podem ser depositados restos de construção civil, madeiras, móveis velhos e podas de árvores para evitar que esses rejeitos poluam rios, canais e nascentes. A população é orientada a colaborar com a fiscalização denunciando práticas criminosas de forma anônima pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177 (Linha Verde) ou diretamente à Central de Posturas pelo WhatsApp (22) 98168-3645.
As condutas identificadas em Campos e São Fidélis são tipificadas como crimes pela legislação federal brasileira, estando sujeitas a sanções penais, civis e administrativas severas. Elas se enquadram na Lei de Crimes Ambientais, que proíbe o descarte irregular de resíduos sólidos em desacordo com as exigências ambientais, especialmente quando provoca poluição ou risco à saúde humana.
Rigor da lei para transgressor
A pena prevista para o transgressor é reclusão de um a quatro anos e multa para casos de poluição agravada pelo lançamento de detritos. Além disso, a ocorrência em Campos também foi enquadrada no artigo 60 da mesma lei, que trata da instalação ou funcionamento de atividades potencialmente poluidoras sem licença dos órgãos competentes.
O rigor da lei é ainda maior para casos de intervenções em Áreas de Preservação Permanente - como nascentes e margens de rios protegidas pelo Código Florestal. A legislação determina que destruir, danificar ou queimar vegetação nativa em APP acarreta pena de detenção de um a três anos, ou multa, podendo ambas ser aplicadas cumulativamente.
Já na esfera administrativa, órgãos ambientais e prefeituras podem aplicar multas que variam de R$ 50 a R$ 50 milhões, conforme a extensão do dano, além de obrigar o infrator a arcar com os custos da recuperação integral da área degradada. A partir da gravidade dos casos flagrados recentemente, as ações fiscalizadoras nos dois municípios estão sendo intensificadas.
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