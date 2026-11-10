Mesmo com a prefeitura disponibilizando locais apropriados, descartes irregulares acontecem em vários bairros de Campos - Foto: Divulgação/Gomes

Mesmo com a prefeitura disponibilizando locais apropriados, descartes irregulares acontecem em vários bairros de Campos Foto: Divulgação/Gomes

Publicado 10/11/2026 15:08



Por meio da 3ª Unidade de Polícia Ambiental (UPAm) e com o apoio de denúncias encaminhadas ao programa Linha Verde, a Polícia Militar Ambiental identificou vários pontos de descarte irregular de resíduos e desmatamento em zonas protegidas de São Fidélis e Campos dos Goytacazes, na região Norte do Estado do Rio de Janeiro.

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