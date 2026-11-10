Mesmo com a prefeitura disponibilizando locais apropriados, descartes irregulares acontecem em vários bairros de Campos Foto: Divulgação/Gomes

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Hélio Cordeiro
Por meio da 3ª Unidade de Polícia Ambiental (UPAm) e com o apoio de denúncias encaminhadas ao programa Linha Verde, a Polícia Militar Ambiental identificou vários pontos de descarte irregular de resíduos e desmatamento em zonas protegidas de São Fidélis e Campos dos Goytacazes, na região Norte do Estado do Rio de Janeiro.

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Em Campos, o flagrante ocorreu na quarta-feira (4), na localidade de Poço Gordo, nas proximidades da antiga Usina de Álcool de Cambaíba. No local, os policiais encontraram uma área de aproximadamente 500 metros quadrados tomada por resíduos provenientes de obras, incluindo entulhos, canos e materiais plásticos.

Os agentes ressaltam que o terreno é classificado como Área de Preservação Permanente (APP) por estar situado muito próximo a uma nascente, o que eleva o risco de contaminação do solo e do lençol freático. Ninguém foi encontrado no local durante a vistoria, e o caso foi registrado na 134ª Delegacia de Polícia Civil (134ª DP), no Centro, para investigação, perícia e identificação dos responsáveis.

No caso de São Fidélis, município vizinho a Campos, a fiscalização atuou após receber informações sobre supressão vegetal na zona rural. Às margens do Rio do Colégio, foram constatados cortes e queimas de árvores em faixa de proteção hídrica. Os autores da degradação não estavam na área e o registro seguiu para apuração na delegacia da cidade.

As autoridades avaliam que o cenário encontrado em Poço Gordo chama ainda mais atenção pelo fato de Campos dispor de uma rede estruturada para receber esse tipo de material gratuitamente. O município conta com 12 Pontos de Entrega Voluntária de Entulhos (PEVEs), popularmente conhecidos como “entulhódromos”.

“Entulhódromos” ignorados

De acordo com a prefeitura, as unidades são distribuídas estrategicamente por bairros e distritos como Flamboyant, Penha, Goytacazes, Caju, Julião Nogueira, Ururaí e Farol de São Tomé. Todas funcionam diariamente, das 7h às 19h (inclusive finais de semana e feriados).

Nos “entulhódromos” podem ser depositados restos de construção civil, madeiras, móveis velhos e podas de árvores para evitar que esses rejeitos poluam rios, canais e nascentes. A população é orientada a colaborar com a fiscalização denunciando práticas criminosas de forma anônima pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177 (Linha Verde) ou diretamente à Central de Posturas pelo WhatsApp (22) 98168-3645.

As condutas identificadas em Campos e São Fidélis são tipificadas como crimes pela legislação federal brasileira, estando sujeitas a sanções penais, civis e administrativas severas. Elas se enquadram na Lei de Crimes Ambientais, que proíbe o descarte irregular de resíduos sólidos em desacordo com as exigências ambientais, especialmente quando provoca poluição ou risco à saúde humana.

Rigor da lei para transgressor

A pena prevista para o transgressor é reclusão de um a quatro anos e multa para casos de poluição agravada pelo lançamento de detritos. Além disso, a ocorrência em Campos também foi enquadrada no artigo 60 da mesma lei, que trata da instalação ou funcionamento de atividades potencialmente poluidoras sem licença dos órgãos competentes.

O rigor da lei é ainda maior para casos de intervenções em Áreas de Preservação Permanente - como nascentes e margens de rios protegidas pelo Código Florestal. A legislação determina que destruir, danificar ou queimar vegetação nativa em APP acarreta pena de detenção de um a três anos, ou multa, podendo ambas ser aplicadas cumulativamente.

Já na esfera administrativa, órgãos ambientais e prefeituras podem aplicar multas que variam de R$ 50 a R$ 50 milhões, conforme a extensão do dano, além de obrigar o infrator a arcar com os custos da recuperação integral da área degradada. A partir da gravidade dos casos flagrados recentemente, as ações fiscalizadoras nos dois municípios estão sendo intensificadas.