Trechos inteiros de asfalto foram destruídos pela força das marés na conexão entre a praia do Farol e Barra do Furado Foto: Divulgação/Meio Ambiente
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O secretário Alcemir Pascoutto pontua que o governo municipal busca respostas científicas para proteger a faixa litorânea. Segundo ele, os órgãos estreitaram o diálogo institucional para estruturar estudos voltados à compreensão da dinâmica costeira no Farol de São Tomé. “O objetivo da parceria é unir a experiência operacional dos agentes de prevenção ao conhecimento acadêmico dos pesquisadores”.
Com a iniciativa, a Defesa Civil programa mapear trechos vulneráveis, acompanhar a movimentação de sedimentos e formular estratégias de mitigação contra a força das ondas e das correntes marítimas. O recuo da linha de costa já consumiu cerca de 130 metros de praia nas últimas três décadas e atinge hoje mais de 59% dos 28 quilômetros do litoral campista.
O fenômeno deixou de ser apenas uma questão ambiental para se tornar um problema crítico de mobilidade urbana, infraestrutura e segurança patrimonial. A preocupação aumenta a cada avanço do mar, principalmente porque a rotina de quem vive ou trabalha na praia do Farol de São Tomé já é ditada pela emergência climática e pelo desgaste da faixa de areia.
O grupo de pesquisa GeoCosteira, da UFF, já levantou que o epicentro do problema se concentra em um trecho contínuo de aproximadamente nove quilômetros na porção sul da orla, entre a localidade de Barra do Furado (na divisa com Quissamã) e as proximidades da Rua Maria Teresa, perto da área do camping.
Molhe de pedras como agravante
Pascoutto realça que o principal gargalo técnico apontado pelos pesquisadores é o déficit sedimentar agravado pela intervenção humana na costa, situação que a Defesa Civil já havia detectado. A construção de um molhe de pedras no canal de Barra do Furado, no início da década de 1980, interrompeu o fluxo natural de transporte de areia pelas correntes marítimas.
Os molhes de pedras no canal de Barra do Furado foram construídos pelo antigo Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS) e visavam manter a barra aberta para evitar o assoreamento, garantir a drenagem da Lagoa Feia, conter cheias e assegurar a navegação pesqueira. No entanto, os efeitos colaterais foram inevitáveis.
O resultado da iniciativa relatado é que os molhes norte (do lado de Campos) e sul (do lado de Quissamã) ajudam a diminuir a força das ondas na entrada do canal de Barra do Furado, mas não impediram definitivamente o assoreamento, obrigando os governos dos dois municípios a realizarem dragagens periódicas.
Criada a barreira física, o transporte de areia feito pelas correntes de sul para norte foi interrompido, retendo os sedimentos na praia de Quissamã e deixando a orla sul do Farol de São Tomé desabastecida de areia, o que acelerou drasticamente o processo erosivo no lado campista.
De acordo com os estudos, agravam o cenário a configuração geográfica aberta da praia e a intensificação das ressacas, especialmente entre o outono e o inverno, quando ondas de até quatro metros atingem diretamente a infraestrutura urbana. Pascoutto destaca que o reflexo mais imediato e visível da erosão ocorre na mobilidade, afetando diretamente a estrada litorânea que liga o Farol de São Tomé a Barra do Furado.
Improvisação de desvios na orla
A conexão entre um lado e outro sofreu sucessivos colapsos ao longo dos últimos meses, com trechos inteiros de asfalto destruídos pela força das marés. Os impactos atingem diretamente as vias de acesso entre o Lagamar, Gaivotas e o trecho conhecido como Farolzinho, além de pontos vulneráveis ao norte, na região do Xexé, próximo à ponte Maria da Rosa.
Com a pista tomada pela água e pela areia fofa, o tráfego de veículos pesados tornou-se inviável. Em diversos pontos, a prefeitura precisou improvisar desvios para o interior e acionar a Guarda Civil Municipal para orientar condutores diante do risco de acidentes e quedas. Para a população local, pescadores e comerciantes, o avanço do mar significa perdas materiais constantes e incerteza econômica.
Nos períodos de ressaca, a areia e a água invadem quintais e residências próximas à orla, sobretudo na região do Lagamar, exigindo monitoramento ininterrupto para evitar desabamentos. O secretário não apenas reconhece a gravidade do cenário, como reafirma que o monitoramento na região do Lagamar e nos acessos a Barra do Furado é permanente.
“O fenômeno das ressacas tem se mostrado cada vez mais severo, exigindo atuação integrada entre a Defesa Civil, a Guarda Civil Municipal, o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) e as secretarias de Obras e Agricultura para isolar áreas de risco, sinalizar trechos comprometidos e desobstruir vias”. Pascoutto acredita em uma solução efetiva a partir da parceria com a UFF.
“O enfrentamento à erosão precisa ser pautado pelo planejamento preventivo e pela ciência”, ratifica Pascoutto, destacando que a parceria é estratégica para diagnosticar a dinâmica costeira, mitigar os efeitos evolutivos do mar e embasar projetos estruturais que garantam a segurança das famílias que vivem na linha de frente da orla campista.
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