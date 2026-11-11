Trechos inteiros de asfalto foram destruídos pela força das marés na conexão entre a praia do Farol e Barra do Furado - Foto: Divulgação/Meio Ambiente

Trechos inteiros de asfalto foram destruídos pela força das marés na conexão entre a praia do Farol e Barra do Furado Foto: Divulgação/Meio Ambiente

Publicado 11/11/2026 13:34



Aprofundar o monitoramento da erosão costeira no Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes, somando esforços às frentes de trabalho já em andamento no litoral - na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro - é a proposta da Secretaria de Defesa Civil do município, ao firmar cooperação técnica com a Universidade Federal Fluminense (UFF).