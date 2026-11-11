Anderson Batista explica que as placas orientando sobre a sinalização foram instaladas em pontos estratégicos. Foto: Divulgação/GCM
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Conhecida também como Ponte da Lapa, a estrutura já vinha sendo utilizada como alternativa para quem ficou impossibilitado de utilizar a Barcelos Martins, interditada desde fevereiro por causa do rompimento de um dos pilares centrais. Com a nova determinação, os caminhões que saírem do centro da cidade em direção a Guarus deverão utilizar a BR-101 e acessar a Ponte General Dutra.
Já os veículos que fizerem o percurso inverso, de Guarus para o centro, deverão utilizar a Ponte Leonel Brizola – popularmente conhecida como Ponte Rosinha. Nesse caso, os motoristas precisam observar a sinalização e programar seus trajetos para evitar transtornos e possíveis autuações, segundo o coordenador de Trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM), Anderson Batista.
As placas de sinalização foram instaladas em pontos estratégicos para informar os condutores e garantir o cumprimento da medida. “No sentido centro, a sinalização pode ser encontrada nas proximidades da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), na Rua Sete de Setembro e na Rua dos Goytacazes. Em Guarus, os avisos estão na Avenida Francisco Lamego e na Rua Henrique Gregório Barbetas”, explica Batista.
O coordenador ressalta que a preocupação com a segurança dos usuários mais vulneráveis do trânsito ganha relevância diante do fluxo diário de motocicletas e bicicletas pela Ponte da Lapa: “Sem a possibilidade de utilizar a Barcelos Martins, esses condutores passaram a depender de outras ligações para atravessar o Rio Paraíba do Sul”.
Mudanças na rotina diária
O coordenador realça que a alternativa torna ainda mais importante a organização do tráfego e a adoção de medidas que reduzam os riscos de acidentes, contemplando principalmente os trabalhadores e moradores que utilizam bicicletas e motocicletas como meios de transporte.
A interdição da Ponte Barcelos Martins, uma das antigas ligações entre o centro da cidade e osubdistrito de Guarus, continua impondo mudanças na rotina de quem precisa atravessar o Rio
Paraíba do Sul. A estrutura foi fechada ao tráfego em 28 de fevereiro, após problemas identificados em um dos pilares, que apresentou recalque durante o período de elevação do nível do rio.
O governo municipal articula a recuperação da ponte e já alinhavou parceria com a Secretaria Estadual das Cidades. Em julho, uma tentativa de contratação emergencial, por meio do Procedimento de Execução Direta nº 002/2026, não teve empresa habilitada. Contudo, o processo para definição do início das obras está em andamento.
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