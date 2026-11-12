O mapa sinaliza o local exato da descoberta mais recente na camada do pré-sal, na Bacia de Campos - Foto: Divulgação/Agência Petrobras

O mapa sinaliza o local exato da descoberta mais recente na camada do pré-sal, na Bacia de Campos Foto: Divulgação/Agência Petrobras

Publicado 12/11/2026 19:31 | Atualizado 12/11/2026 21:11

O avanço das atividades exploratórias da Petrobras no pré-sal recoloca a Bacia de Campos (RJ) em destaque no cenário petrolífero brasileiro. A estatal iniciou, em 31 de outubro, a perfuração do segundo poço no bloco Norte de Brava — localizado a cerca de 105 km da costa do Rio de Janeiro.