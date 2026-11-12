O mapa sinaliza o local exato da descoberta mais recente na camada do pré-sal, na Bacia de Campos Foto: Divulgação/Agência Petrobras
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O poço está classificado como especial pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por apresentar objetivos específicos que não se enquadram nas categorias convencionais de exploração e produção. De acordo com a Petrobras, a perfuração dá continuidade aos estudos sobre o potencial geológico do bloco, adquirido integralmente pela companhia em dezembro de 2022, durante o primeiro ciclo da Oferta Permanente de Partilha.
A fase exploratória tem prazo previsto até 31 de maio de 2030. “A identificação de hidrocarbonetos na primeira perfuração, entretanto, ainda não significa que exista uma reserva comercialmente viável ou que a área esteja pronta para produzir”, informou a estatal.
A companhia avalia ainda que o movimento é particularmente importante para uma bacia que, durante décadas, sustentou boa parte da produção nacional de petróleo, mas perdeu protagonismo com a expansão do pré-sal da Bacia de Santos.
A bacia fluminense continua reunindo campos produtores, plataformas, empresas prestadoras de serviços, bases operacionais e uma extensa cadeia de fornecedores ligados à indústria de óleo e gás. Números recentes da ANP mostram a dimensão dessa atividade: em março de 2026, por exemplo, foram registrados aproximadamente 841,2 mil barris de petróleo por dia, além de 17,25 milhões de metros cúbicos diários de gás natural.
Ampla possibilidade
para contratações
Os dados apontam ainda que, considerando petróleo e gás convertidos em barris de óleo equivalente, a produção chegou a aproximadamente 949,8 mil barris diários, o que corresponde a cerca de 17,2% da produção brasileira naquele mês. Quando considerado somente o petróleo, a participação ficou próxima de 19,8%.
Para o Norte Fluminense, a Bacia de Campos continua sendo um dos principais motores econômicos, com Macaé ocupando posição estratégica como base de apoio às operações offshore, concentrando empresas de engenharia, logística, manutenção de equipamentos, transporte marítimo e aéreo, hospedagem e fornecimento de serviços especializados.
A movimentação do setor também alcança Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras, São João da Barra, Quissamã, Carapebus e outros municípios que integram a área de influência da atividade petrolífera. “A cadeia produtiva envolve trabalhadores embarcados, técnicos, engenheiros, profissionais de segurança, operadores logísticos, empresas de alimentação, construção, transporte e manutenção industrial”, realça a avaliação do setor.
Quando há ampliação de investimentos e novas campanhas exploratórias, aumenta também a possibilidade de contratação de fornecedores e mão de obra regional. “Por outro lado, a redução de operações ou a transferência de investimentos para outras bacias pode provocar retração na atividade econômica, afetando o comércio e a prestação de serviços”, conclui o levantamento.
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