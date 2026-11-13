Reunião que consolidou o cadastramento de Campos no Sismapa do Ministério do Turismo aconteceu esta semana - Foto: Secom/Rodrigo Silveira

Reunião que consolidou o cadastramento de Campos no Sismapa do Ministério do Turismo aconteceu esta semana Foto: Secom/Rodrigo Silveira

Publicado 13/11/2026 16:13 | Atualizado 13/11/2026 16:31



O cadastramento de Campos dos Goytacazes (RJ) no Sismapa (Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro) garante ao município mais um passo importante para fortalecer sua atividade turística. A iniciativa foi consolidada quarta-feira (11), em reunião conduzida pela Secretaria Municipal de Turismo, sob a gestão de Fernanda da Silva Campos.

LEIA MAIS: Renovação geral do Centro Histórico de Campos é definida por meio de parceria