Reunião que consolidou o cadastramento de Campos no Sismapa do Ministério do Turismo aconteceu esta semana Foto: Secom/Rodrigo Silveira
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Com a plataforma oficial do Ministério do Turismo, o governo de Campos busca ampliar a integração do município às políticas nacionais do setor e criar condições para futuros investimentos federais. Na opinião da secretária, o cadastramento representa um avanço na organização do turismo municipal.
“A medida poderá ampliar as possibilidades de captação de recursos para infraestrutura, valorização do patrimônio histórico e cultural e qualificação dos atrativos”, pontua Fernanda, reforçando que o objetivo é transformar o potencial turístico de Campos em oportunidades concretas de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda.
O subsecretário Edvar Chagas Júnior ressalta a importância da futura integração ao Mapa do Turismo Brasileiro para fortalecer a participação do município na região turística Costa Doce e ampliar a articulação com os municípios vizinhos: “Campos possui uma riqueza turística extraordinária, com atrativos naturais, históricos, culturais e gastronômicos que precisam ser cada vez mais valorizados”.
Segundo Edvar, a inclusão definitiva no Mapa ainda depende das etapas de homologação e aprovação. “Uma vez concluído o processo, o município poderá ampliar as possibilidades de acesso a programas federais voltados à infraestrutura turística, melhoria dos acessos, revitalização de espaços públicos, qualificação profissional e promoção dos destinos”, explica.
Fernanda enfatiza que, com território superior a quatro mil quilômetros quadrados e diversidade de atrativos, Campos pretende fortalecer o turismo também nos distritos e localidades: “A expectativa é estimular a hotelaria, a gastronomia, o comércio e a prestação de serviços, consolidando o setor como alternativa de desenvolvimento econômico e geração de renda”.
Herança cultural
e turismo religioso
Maior município em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, Campos se destaca pela sua forte pluralidade, unindo rica herança histórica, belezas naturais, ecoturismo, religiosidade e o turismo de negócios. Como berço da planície goitacá e antiga potência do ciclo do açúcar, a cidade guarda um valioso patrimônio arquitetônico no centro histórico.
Compõem a estrutura a Catedral do Santíssimo Salvador (Padroeiro da cidade), o Museu Histórico de Campos, Jardim do Liceu de Humanidades e a Casa de Cultura Vila Maria, entre outros patrimônios. Também a herança cultural se manifesta com força no turismo religioso, com destaque para a tradicional Festa de Santo Amaro e a histórica igreja na Baixada Campista.
A diversidade de paisagens no campo do ecoturismo e do lazer ao ar livre também surpreende, centralizada principalmente na Praia do Farol de São Tomé, cujo farol histórico foi projetado por Gustave Eiffel - renomado engenheiro civil e empresário francês, célebre por suas inovações no uso de estruturas metálicas.
Já para quem prefere optar pela natureza e contemplação, as Lagoas de Cima e Feia oferecem cenários de água doce e áreas de preservação; enquanto o Morro do Itaóca e a região serrana do Imbé - com a Cachoeira de Rio Preto e a Pedra Lisa - atraem praticantes de trilhas, voo livre e turismo de aventura. Campos tem potencial turístico diferenciado.
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