Os policiais apresentaram a Fiorino recuperada na 146ª Delegacia de Polícia Civil de Guarus, onde o caso foi registrado Foto: Divulgação/8º BPM

Mais artigos de Hélio Cordeiro
Hélio Cordeiro
Uma ação do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) resultou na recuperação de uma Fiat Fiorino roubada que transportava uma carga de medicamentos na noite desta sexta-feira (13), em Campos dos Goytacazes (RJ). O motorista, que não teve a identidade revelada, foi baleado, e o veículo foi encontrado em uma área de pastagem na localidade conhecida como Invasão do Cidade Luz, no subdistrito de Guarus.
LEIA MAIS: Tráfico perde cerca de R$ 7 mil durante operações policiais em Campos

A polícia chegou ao local após levantamento de informações de inteligência e a indicação do sistema de rastreamento da empresa responsável pelo transporte. O caso chama a atenção pela violência empregada pelos criminosos durante a abordagem ao condutor, que foi atingido por um disparo de arma de fogo e permanece internado no Hospital Ferreira Machado (HFM).

Segundo o boletim de ocorrência, o Grupamento de Ações Táticas (GAT I) do 8º BPM recebeu o alerta sobre o roubo da Fiorino branca e seguiu imediatamente para o endereço apontado pelo rastreador. No local, os policiais encontraram o automóvel escondido na área de pastagem.

O responsável pela empresa de transporte, também não identificado pela PM, informou aos agentes que o motorista havia sido abandonado pelos assaltantes na localidade de Três Vendas. Em contato com a vítima no HFM, os policiais foram informados de que ela trafegava pela BR-356, na altura de Boa Vista, quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta Honda Titan 160 prata, sem placa de identificação.

“Os criminosos tentaram interceptar a Fiorino, mas o condutor ainda tentou escapar. Durante a ação, acabou atingido por um disparo de arma de fogo e foi obrigado a parar”, relata o registro policial. Na sequência, os assaltantes retiraram o motorista do veículo e o deixaram caído às margens da rodovia, enquanto um deles assumiu a direção da Fiorino.

Ao fugir, o criminoso ainda tentou atropelar a vítima - que permanecia no chão -, efetuando outro disparo em sua direção. Após a localização do automóvel, foi realizada a perícia técnica e a ocorrência foi encaminhada à 146ª Delegacia de Polícia (Guarus), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Até o momento, não foram divulgados o horário exato do roubo e da recuperação, os nomes da empresa, do proprietário e da vítima, nem o valor estimado e o destino da carga de medicamentos. Também não houve boletim oficial detalhado sobre o estado de saúde do motorista, mas, conforme apurado pela reportagem, ele não corre risco de morte.

Sequência de ações
na segurança pública

A operação desta sexta-feira integra uma série de ações do 8º BPM contra o crime organizado em Campos, voltadas tanto para o policiamento ostensivo quanto para a identificação de estruturas logísticas usadas por criminosos. Na quarta-feira (11), equipes dos GAT I e II, com apoio do Serviço Reservado (P2), localizaram um desmanche clandestino às margens da BR-101, na região do Parque Canaã.

No imóvel, foram encontradas dezenas de peças e carcaças de veículos com registro de roubo ou furto. Entre os automóveis identificados estavam quatro Jeep Renegade, uma Toyota SW4, um Toyota Corolla, uma Fiat Strada e um Chevrolet Cruze, além de uma motocicleta. O material passou por perícia e o caso foi registrado na 146ª DP.

Operações paralelas ao
policiamento ostensivo

Outras três operações do batalhão realizadas nos dias 2 e 3 de novembro, em diferentes comunidades de Campos, resultaram na apreensão de drogas diversas, uma pistola calibre 9 milímetros com numeração suprimida, munições e uma motocicleta. Segundo balanço divulgado pela PM na ocasião, o prejuízo imposto ao tráfico foi estimado em cerca de R$ 7 mil.

De acordo com a avaliação da corporação, o conjunto de operações reflete uma estratégia que combina inteligência policial, monitoramento de áreas críticas e patrulhamento direcionado para desarticular pontos de apoio da criminalidade no município.