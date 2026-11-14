Os policiais apresentaram a Fiorino recuperada na 146ª Delegacia de Polícia Civil de Guarus, onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação/8º BPM

Os policiais apresentaram a Fiorino recuperada na 146ª Delegacia de Polícia Civil de Guarus, onde o caso foi registrado Foto: Divulgação/8º BPM

Publicado 14/11/2026 12:54



Uma ação do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) resultou na recuperação de uma Fiat Fiorino roubada que transportava uma carga de medicamentos na noite desta sexta-feira (13), em Campos dos Goytacazes (RJ). O motorista, que não teve a identidade revelada, foi baleado, e o veículo foi encontrado em uma área de pastagem na localidade conhecida como Invasão do Cidade Luz, no subdistrito de Guarus.



A polícia chegou ao local após levantamento de informações de inteligência e a indicação do sistema de rastreamento da empresa responsável pelo transporte. O caso chama a atenção pela violência empregada pelos criminosos durante a abordagem ao condutor, que foi atingido por um disparo de arma de fogo e permanece internado no Hospital Ferreira Machado (HFM).



Segundo o boletim de ocorrência, o Grupamento de Ações Táticas (GAT I) do 8º BPM recebeu o alerta sobre o roubo da Fiorino branca e seguiu imediatamente para o endereço apontado pelo rastreador. No local, os policiais encontraram o automóvel escondido na área de pastagem.



O responsável pela empresa de transporte, também não identificado pela PM, informou aos agentes que o motorista havia sido abandonado pelos assaltantes na localidade de Três Vendas. Em contato com a vítima no HFM, os policiais foram informados de que ela trafegava pela BR-356, na altura de Boa Vista, quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta Honda Titan 160 prata, sem placa de identificação.



“Os criminosos tentaram interceptar a Fiorino, mas o condutor ainda tentou escapar. Durante a ação, acabou atingido por um disparo de arma de fogo e foi obrigado a parar”, relata o registro policial. Na sequência, os assaltantes retiraram o motorista do veículo e o deixaram caído às margens da rodovia, enquanto um deles assumiu a direção da Fiorino.



Ao fugir, o criminoso ainda tentou atropelar a vítima - que permanecia no chão -, efetuando outro disparo em sua direção. Após a localização do automóvel, foi realizada a perícia técnica e a ocorrência foi encaminhada à 146ª Delegacia de Polícia (Guarus), onde foram adotadas as medidas cabíveis.



Até o momento, não foram divulgados o horário exato do roubo e da recuperação, os nomes da empresa, do proprietário e da vítima, nem o valor estimado e o destino da carga de medicamentos. Também não houve boletim oficial detalhado sobre o estado de saúde do motorista, mas, conforme apurado pela reportagem, ele não corre risco de morte.

Sequência de ações

na segurança pública

A operação desta sexta-feira integra uma série de ações do 8º BPM contra o crime organizado em Campos, voltadas tanto para o policiamento ostensivo quanto para a identificação de estruturas logísticas usadas por criminosos. Na quarta-feira (11), equipes dos GAT I e II, com apoio do Serviço Reservado (P2), localizaram um desmanche clandestino às margens da BR-101, na região do Parque Canaã.



No imóvel, foram encontradas dezenas de peças e carcaças de veículos com registro de roubo ou furto. Entre os automóveis identificados estavam quatro Jeep Renegade, uma Toyota SW4, um Toyota Corolla, uma Fiat Strada e um Chevrolet Cruze, além de uma motocicleta. O material passou por perícia e o caso foi registrado na 146ª DP.

Operações paralelas ao

policiamento ostensivo

Outras três operações do batalhão realizadas nos dias 2 e 3 de novembro, em diferentes comunidades de Campos, resultaram na apreensão de drogas diversas, uma pistola calibre 9 milímetros com numeração suprimida, munições e uma motocicleta. Segundo balanço divulgado pela PM na ocasião, o prejuízo imposto ao tráfico foi estimado em cerca de R$ 7 mil.



De acordo com a avaliação da corporação, o conjunto de operações reflete uma estratégia que combina inteligência policial, monitoramento de áreas críticas e patrulhamento direcionado para desarticular pontos de apoio da criminalidade no município.





