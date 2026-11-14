O IFF registra a maior quantidade de isenções da taxa de inscrição da série histórica tanto no vestibular quanto nos cursos técnicos - Foto: Divulgação/IFF

O IFF registra a maior quantidade de isenções da taxa de inscrição da série histórica tanto no vestibular quanto nos cursos técnicos Foto: Divulgação/IFF

Publicado 14/11/2026 13:22



A procura por cursos técnicos no Instituto Federal Fluminense (IFF) registrou um crescimento de 37% nos últimos cinco anos. O vestibular para ingresso no 1º semestre de 2027 também apresentou alta no período, impulsionado pelo recorde histórico de isenções da taxa de inscrição: na graduação, serão 651 candidatos isentos, número quase 10 vezes maior que os 66 registrados na edição de 2026.



O pró-reitor de Ensino do IFF, Paulo Vítor Vidal Aguiar, destaca que esse avanço é resultado direto da decisão institucional de ampliar as isenções a todos os candidatos com renda per capita de até meio salário mínimo, comprovada pelo CadÚnico.



“Anteriormente, o IFFluminense seguia apenas a exigência legal que determinava a apresentação de comprovante de renda e histórico escolar dos candidatos fisicamente nos campi, e o fato de exigir presença física reduzia o número de pessoas que conseguiam acessar esse benefício”, ressalta Aguiar.



Nos cursos técnicos, a instituição também alcançou a maior quantidade de isenções da série histórica, saltando de 2.280 em 2026 para 2.688 em 2027. Em relação à edição de 2023, quando houve 1.075 isenções, o aumento foi de 2,5 vezes.

Mudanças adotadas

aquecem números

O pró-reitor atribui essa evolução às mudanças adotadas nos procedimentos entre as etapas de seleção, enquanto a diretora de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso do IFF, Rayanna Maciel, complementa: “Com isso, o ingresso dos nossos futuros estudantes tem se tornado mais acessível, inclusivo e eficiente”.



Os números consolidados confirmam a expansão da demanda. Nos cursos técnicos, as inscrições confirmadas avançaram e a relação candidato/vaga subiu de 4,63 para 4,83. Já no vestibular para o ensino superior, o total de inscritos confirmados saltou de 2.490 em 2026.1 para 2.622 em 2027.1, fazendo a concorrência passar de 4,39 para 4,47 candidatos por vaga no mesmo período.



Aguiar lembra que, especificamente no caso do vestibular, a instituição já teve números maiores antes da pandemia. "Como em todo o país, a quantidade de interessados em cursos de graduação presenciais diminuiu bastante após a pandemia", avalia.



A coordenadora de Ingresso Discente do IFF, Gilmara Basílio, concorda e explica que os resultados de 2027 refletem iniciativas baseadas na observação das dificuldades dos candidatos: "Entre os avanços, destacamos a adoção de editais em linguagem simples para os cursos técnicos e a ampliação do acesso à isenção da taxa de inscrição”.

Maior relação

candidato/vaga

Para o pró-reitor, o crescimento não se deve apenas à abertura de novos cursos em unidades da rede. “Isso fica comprovado pela maior relação candidato/vaga histórica. A expansão da quantidade de inscritos e, especialmente, o número de isentos, significa que o acesso ao IFF está atingindo cada vez mais pessoas", observa.



Aguiar reforça ainda o impacto na inclusão de públicos em vulnerabilidade socioeconômica: “Esse é um compromisso que reafirma o papel do IFF na promoção da educação pública como instrumento de inclusão e transformação social”. As provas do Vestibular serão aplicadas no dia 29 de novembro, enquanto o Processo Seletivo dos cursos técnicos acontece em 6 de dezembro, com acompanhamento pelo Portal de Seleções do IFF.



Ao todo, o IFF oferta 3.518 vagas gratuitas para o 1º semestre de 2027 (sendo 2.931 para cursos técnicos e 587 para graduação) distribuídas por suas unidades, com destaque para os campi Campos Centro e Campos Guarus, que concentram grande parte das oportunidades em cursos técnicos integrados, concomitantes, subsequentes e superiores.





