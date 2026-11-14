Reunião reforçou a necessidade de articulação entre setor produtivo e poder público para enfrentar a criminalidade - Foto: Divulgação/Firjan

Reunião reforçou a necessidade de articulação entre setor produtivo e poder público para enfrentar a criminalidade Foto: Divulgação/Firjan

Publicado 14/11/2026 13:43 | Atualizado 14/11/2026 13:50



De preocupação restrita às autoridades policiais, a segurança pública passa a representar também um desafio para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro e entra no cardápio de preocupações do setor produtivo no Norte Fluminense . A conclusão foi tirada durante reunião realizada na quarta-feira (11), em Campos dos Goytacazes (RJ).



Por iniciativa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), empresários e lideranças

regionais avaliaram os efeitos da criminalidade sobre a população e o ambiente de negócios. O debate foi sustentado pelo estudo Panorama de Segurança Pública do Estado 2015-2025, elaborado pela federação com dados sobre a evolução dos índices criminais nos 92 municípios fluminenses.



Especialista em Segurança Pública da Firjan, Samuel Rivero chamou a atenção para a dimensão territorial da atuação de organizações criminosas. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apresentados durante a reunião apontaram mais de 1.530 áreas do estado tomadas por facções criminosas ou milícias.



No mesmo levantamento, aproximadamente 32,2% da população fluminense aparecem vivendo em territórios sob influência desses grupos. Na opinião de Rivero, o cenário interfere diretamente nas decisões empresariais e na capacidade de atrair novos empreendimentos: “Esse tema deixou de ser um problema local e passou a ser uma questão estrutural”.



O especialista entende que o cenário precisa ser pensado também sob a perspectiva industrial, citando uma sondagem da federação sobre o peso da segurança pública nas decisões de investimento. Ele também colocou em evidência o custo humano da violência, apresentando números que reforçam a vulnerabilidade regional provocada pelo crime organizado.

Política permanente

focada na prevenção

Ao abordar os registros de letalidade violenta no período analisado, Rivero destacou a perda de 56.838 vidas, número superior à população de municípios como Paraty: “Embora os impactos financeiros possam ser calculados, as consequências humanas da criminalidade são muito mais difíceis de dimensionar”, observou.



A discussão reforçou a necessidade de políticas permanentes de prevenção, recuperação de territórios dominados por grupos criminosos e ampliação de oportunidades sociais. Nesse contexto, a diretora de Desenvolvimento Industrial e Econômico da Firjan, Luciana Sá, destacou a experiência do SESI Cidadania como uma ferramenta importante.



Na avaliação de Luciana, trata-se de um exemplo de iniciativa capaz de levar inclusão, qualificação e novas perspectivas a comunidades socialmente vulneráveis. Em pauta paralela à segurança, os empresários defenderam que infraestrutura, logística e conectividade sejam tratadas conjuntamente no planejamento econômico do Norte Fluminense.

Transformação de

estudos vocacionais

A melhoria das estradas, da malha ferroviária e das condições de segurança foi elencada como determinante para consolidar os polos industriais existentes e atrair novos empreendimentos. A ausência de sinal de telefonia celular em trechos das rodovias estaduais também ganhou espaço no debate, apontada como uma situação que compromete a comunicação e a segurança dos usuários, além de dificultar atividades econômicas.



A reunião abordou ainda a Agenda Brasil 4.0 e a transição para a Agenda de Propostas Firjan para um Rio de Futuro, conduzida pela coordenadora de Estratégia e Performance da federação, Júlia Nicolau. Ela resumiu que a iniciativa busca transformar estudos sobre as vocações econômicas fluminenses e os custos que afetam a competitividade estadual em propostas concretas para o poder público.



Sobre as oportunidades para o interior, os participantes destacaram a importância de aproximar empresas regionais de grandes compradores. Nesse sentido, realçaram as rodadas de negócios realizadas pela Firjan em parceria com o Porto do Açu como instrumentos para ampliar o mercado dos fornecedores locais, fortalecer as cadeias produtivas e criar condições para que empresas do Norte Fluminense participem de novos empreendimentos.





