Tânia Alberto adianta que as escolas deverão preencher, semestralmente, uma Ficha de Monitoramento e Avaliação - Foto: Divulgação/Kamilla Uhl

Tânia Alberto adianta que as escolas deverão preencher, semestralmente, uma Ficha de Monitoramento e Avaliação Foto: Divulgação/Kamilla Uhl

Publicado 14/11/2026 15:33



Um protocolo específico para prevenir e enfrentar casos de bullying e cyberbullying nas unidades escolares da rede de ensino de Campos dos Goytacazes (RJ) acaba de ser instituído pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct). A medida está definida na Portaria nº 139/2026, publicada no Diário Oficial de quinta-feira (12).



Segundo a secretária da pasta, Tânia Alberto, a ferramenta estabelece diretrizes e responsabilidades para identificar situações de violência, acolher os estudantes envolvidos e padronizar os procedimentos de registro, acompanhamento e monitoramento das ocorrências. O texto também prevê ações para fortalecer a convivência escolar.



A estratégia envolve atividades voltadas à empatia, ao respeito às diferenças, à cidadania, aos direitos humanos e à cultura de paz. As orientações são direcionadas a gestores, professores, demais profissionais da educação, estudantes, familiares, responsáveis legais e outros integrantes da comunidade escolar.



“O bullying é caracterizado por atos intencionais e repetitivos de violência física ou psicológica, praticados por uma pessoa ou grupo contra outra, geralmente em uma situação de desequilíbrio de poder”, explica Tânia, realçando que o cyberbullying ocorre por meio de tecnologias digitais e redes sociais.



No caso do cyberbullying, a secretária ressalta que a prática pode envolver ofensas, exposição indevida, incitação à violência, adulteração de fotografias e divulgação de dados pessoais com o objetivo de provocar constrangimento. As medidas preventivas são diversificadas e desenvolvidas por meio de campanhas educativas.

Escuta ativa e

clima escolar

Da programação constam palestras, rodas de conversa, oficinas, atividades pedagógicas sobre respeito e diversidade, formação continuada dos profissionais e iniciativas de cidadania digital. O protocolo também recomenda a criação de espaços de escuta e participação dos estudantes, aproximação com as famílias, práticas restaurativas adequadas à faixa etária e acompanhamento do clima escolar.



A secretária observa que as unidades de ensino deverão ainda preencher, semestralmente, uma Ficha de Monitoramento e Avaliação das Ações de Prevenção ao Bullying e ao Cyberbullying, disponibilizada pela Seduct. O envio deverá ocorrer nos meses de junho e dezembro, permitindo à secretaria acompanhar as iniciativas e orientar novas políticas de prevenção.



“A portaria estabelece também os deveres e as competências da Seduct, dos diretores, professores, pedagogos, pais e responsáveis, além de definir fluxos de prevenção e enfrentamento das ocorrências”, pontua Tânia, resumindo o teor da medida.

Dignidade humana

entre os princípios

“Entre os princípios que deverão nortear a aplicação das regras estão a proteção integral de crianças e adolescentes, a dignidade humana, a inclusão, a não discriminação, a preservação da privacidade, a escuta qualificada e a prevenção da revitimização dos estudantes”, frisa, destacando a integração com instituições que compõem a rede de proteção.



Nessa parceria, a secretária aponta órgãos das áreas de saúde, assistência social e segurança pública, além dos Conselhos Tutelares, Ministério Público e Defensoria Pública: “A articulação busca garantir atendimento integral aos estudantes, evitando que as ações sejam realizadas de maneira isolada ou que as vítimas sejam submetidas novamente a situações de constrangimento”.



Tânia enfatiza que, com a implantação do protocolo, a rede municipal pretende ampliar a capacidade de prevenção e resposta às diferentes formas de intimidação no ambiente escolar, reconhecendo que o enfrentamento dessas práticas exige o envolvimento permanente de toda a comunidade escolar na construção de relações mais respeitosas e seguras.





