Em Campos, a circulação de estudantes nos terminais de ônibus foi intensa antes da abertura dos portões - Foto: Divulgação/Antônio Cruz

Em Campos, a circulação de estudantes nos terminais de ônibus foi intensa antes da abertura dos portões Foto: Divulgação/Antônio Cruz

Publicado 15/11/2026 15:52 | Atualizado 15/11/2026 16:02



O trânsito na cidade também sofreu alterações com a chegada de candidatos de municípios vizinhos onde não há estrutura para o exame. Apesar do fluxo intenso nas proximidades das unidades de ensino antes da abertura dos portões, não houve registro de intercorrências graves.



De modo geral, os participantes cumpriram as orientações e evitaram atrasos graças à verificação antecipada dos locais de avaliação. Um dos destaques da operação é o passe livre oferecido em Campos e em cidades da região.



A medida busca facilitar o deslocamento, reduzir despesas e assegurar melhores condições de acesso, especialmente para quem mora longe dos centros urbanos ou precisa pegar mais de uma condução. A iniciativa também ajuda a diminuir o índice de abstenção por dificuldades financeiras.



Em Campos, o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) determinou gratuidade nos ônibus e vans para alunos das redes municipal, estadual e federal — mediante apresentação de identificação estudantil -, com fiscalização até as 20h, uma hora e meia após o fim das provas.

Gabarito oficial

sai até o dia 30

Em São João da Barra, o transporte gratuito conhecido como Vermelhinho recebeu programação especial para atender aos inscritos. A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito ajustou horários e itinerários das linhas 4, 5 e 6, principalmente para garantir o retorno dos candidatos após o exame.



Com o encerramento da aplicação previsto para as 18h30, os estudantes passam a aguardar a divulgação das respostas. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o gabarito oficial será publicado até o dia 30 de novembro.



O segundo dia do Enem 2026 conta com 90 questões objetivas, divididas entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. O resultado individual, com as notas de cada área e da redação, deve ser liberado em meados de janeiro de 2027, na Página do Participante.



As pontuações obtidas poderão ser usadas no ingresso ao ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).





