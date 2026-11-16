Orlando Portugal orienta que o interessado avalie qual linha corresponde à realidade de seu empreendimento - Foto: Divulgação/Gomes

Orlando Portugal orienta que o interessado avalie qual linha corresponde à realidade de seu empreendimento Foto: Divulgação/Gomes

Publicado 16/11/2026 12:38 | Atualizado 16/11/2026 12:55



Quem precisa de recursos para manter ou ampliar suas atividades em Campos dos Goytacazes (RJ) tem como alternativa diferenciada o Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam), que oferece linhas de crédito com juros inferiores aos praticados habitualmente pelas instituições financeiras comerciais.



Vinculado ao governo municipal, o programa tem como finalidade fomentar o desenvolvimento econômico do município por meio do financiamento de pequenos negócios e atividades produtivas, contemplando empreendedores formais e informais, microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas.



As modalidades de crédito são ajustadas ao porte e às necessidades de cada atividade. Uma das principais alternativas é a Fundecam Empreendedor, voltada a trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores, inclusive aqueles que ainda não possuem CNPJ.



Outra linha é a Fundecam Empresarial, direcionada às micro e pequenas empresas. O presidente do fundo, Orlando Portugal, destaca que o alcance econômico da ferramenta pode ser observado nos resultados acumulados.



A avaliação é reforçada pelo balanço divulgado em dezembro de 2025, apontando que, nos cinco anos anteriores, o órgão assinou 1.607 contratos, totalizando R$ 21.714.330,31 em recursos liberados. Desse total, 949 contratos foram destinados ao comércio, 531 ao setor de serviços e 127 à produção.

Mulheres são maioria na

formalização de contratos

Uma observação expressiva nos números apresentados é a participação das mulheres, responsáveis por 880 contratos, contra 727 assinados por homens. Portugal ressalta que, em 2026, o Fundecam manteve o índice positivo: somente no primeiro trimestre, foram liberados R$ 776,5 mil em financiamentos.



“Naquele período, 61% das propostas aprovadas eram de mulheres e 68% dos contratos foram destinados a novos negócios, demonstrando que o financiamento também vem sendo utilizado como instrumento de incentivo à abertura de empreendimentos”, comenta o presidente. Outro aspecto destacado por ele é a formalização.



Dados do balanço trimestral mais recente, divulgado em agosto, apontaram que 84% dos processos de crédito aprovados foram contratados por empreendedores formalizados, principalmente MEIs e microempresas. “A possibilidade de acessar limites maiores de financiamento figura entre os incentivos para quem decide regularizar sua atividade”, frisa o presidente.



Está ainda no cronograma o impacto da integração do fundo com o Espaço do Empreendedor. Trata-se de uma iniciativa que permite orientar trabalhadores informais interessados em abrir um CNPJ e ingressar no mercado formal. A proposta é facilitar o acesso aos serviços e reduzir obstáculos burocráticos para quem deseja estruturar um negócio.

Reforço antecipado no

estoque de fim de ano

Aproveitar as linhas disponíveis para reforçar o capital de giro - especialmente diante da proximidade das festas de fim de ano, quando o comércio costuma registrar aumento na procura por mercadorias e serviços - é uma das orientações do órgão para o momento. Isso porque a reposição antecipada de estoques pode representar vantagens competitivas para os estabelecimentos.



“A falta de mercadorias pode significar a perda de vendas e de clientes”, pontua o presidente, enfatizando que o financiamento permite ao empreendedor comprar no momento adequado, ampliar a variedade de produtos e aproveitar oportunidades comerciais. Os interessados devem procurar o atendimento técnico do fundo.



“Conhecendo as modalidades disponíveis, o empreendedor poderá avaliar qual delas corresponde à realidade de seu empreendimento”, reforça Portugal, indicando que a sede funciona nos altos da Rodoviária Roberto Silveira (região central da cidade), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Também há atendimento pelo telefone e WhatsApp (22) 98829-4105.

Quem pode participar e

quais são os critérios