Orlando Portugal orienta que o interessado avalie qual linha corresponde à realidade de seu empreendimento Foto: Divulgação/Gomes
Vinculado ao governo municipal, o programa tem como finalidade fomentar o desenvolvimento econômico do município por meio do financiamento de pequenos negócios e atividades produtivas, contemplando empreendedores formais e informais, microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas.
As modalidades de crédito são ajustadas ao porte e às necessidades de cada atividade. Uma das principais alternativas é a Fundecam Empreendedor, voltada a trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores, inclusive aqueles que ainda não possuem CNPJ.
Outra linha é a Fundecam Empresarial, direcionada às micro e pequenas empresas. O presidente do fundo, Orlando Portugal, destaca que o alcance econômico da ferramenta pode ser observado nos resultados acumulados.
A avaliação é reforçada pelo balanço divulgado em dezembro de 2025, apontando que, nos cinco anos anteriores, o órgão assinou 1.607 contratos, totalizando R$ 21.714.330,31 em recursos liberados. Desse total, 949 contratos foram destinados ao comércio, 531 ao setor de serviços e 127 à produção.
Mulheres são maioria na
formalização de contratos
“Naquele período, 61% das propostas aprovadas eram de mulheres e 68% dos contratos foram destinados a novos negócios, demonstrando que o financiamento também vem sendo utilizado como instrumento de incentivo à abertura de empreendimentos”, comenta o presidente. Outro aspecto destacado por ele é a formalização.
Dados do balanço trimestral mais recente, divulgado em agosto, apontaram que 84% dos processos de crédito aprovados foram contratados por empreendedores formalizados, principalmente MEIs e microempresas. “A possibilidade de acessar limites maiores de financiamento figura entre os incentivos para quem decide regularizar sua atividade”, frisa o presidente.
Está ainda no cronograma o impacto da integração do fundo com o Espaço do Empreendedor. Trata-se de uma iniciativa que permite orientar trabalhadores informais interessados em abrir um CNPJ e ingressar no mercado formal. A proposta é facilitar o acesso aos serviços e reduzir obstáculos burocráticos para quem deseja estruturar um negócio.
Reforço antecipado no
estoque de fim de ano
“A falta de mercadorias pode significar a perda de vendas e de clientes”, pontua o presidente, enfatizando que o financiamento permite ao empreendedor comprar no momento adequado, ampliar a variedade de produtos e aproveitar oportunidades comerciais. Os interessados devem procurar o atendimento técnico do fundo.
“Conhecendo as modalidades disponíveis, o empreendedor poderá avaliar qual delas corresponde à realidade de seu empreendimento”, reforça Portugal, indicando que a sede funciona nos altos da Rodoviária Roberto Silveira (região central da cidade), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Também há atendimento pelo telefone e WhatsApp (22) 98829-4105.
Quem pode participar e
quais são os critérios
Entre os requisitos estão residir em Campos há pelo menos dois anos, comprovar experiência mínima de seis meses na atividade e apresentar um fiador com capacidade financeira comprovada. É exigida, ainda, a ausência de restrições nos cadastros de proteção ao crédito, como Serviço de Proteção ao Crédito (SPC ) e Serasa.
Trabalhadores informais podem solicitar até R$ 7,5 mil na linha Empreendedor; já os formalizados, incluindo MEIs, podem alcançar R$ 15 mil, com juros de 2% ao ano, acrescidos de encargos financeiros. Quanto à linha Empresarial, o fundo oferece até R$ 50 mil para micro e pequenas empresas, com juros de 6% ao ano, mais encargos.
Nessa modalidade, os recursos podem contemplar até R$ 30 mil para capital de giro e até R$ 20 mil para investimento fixo, mediante apresentação de projeto. “Após a elaboração do parecer, a proposta é encaminhada ao Comitê de Crédito, responsável pela decisão final. A aprovação não é automática e depende da análise individual de cada solicitação”, conclui Portugal.
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