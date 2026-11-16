O suspeito foi preso em uma residência na Rua Doutor Jonas Lopes de Carvalho, no Parque Esplanada - Foto: Divulgação/134ª DP

O suspeito foi preso em uma residência na Rua Doutor Jonas Lopes de Carvalho, no Parque Esplanada Foto: Divulgação/134ª DP

Publicado 16/11/2026 15:08



Um homem apontado como agiota, suspeito de ameaçar de morte uma família para exigir o pagamento de valores considerados indevidos, foi preso na manhã desta segunda-feira (16), durante operação da Polícia Civil, em Campos dos Goytacazes (RJ). A prisão foi efetuada no Parque Esplanada por agentes da 134ª Delegacia de Polícia (Centro), sob a coordenação do delegado titular Carlos Augusto Guimarães.



A investigação apura a prática de extorsão. O mandado de prisão - expedido pela 3ª Vara Criminal de Campos - foi cumprido por volta das 6h, em uma residência na Rua Doutor Jonas Lopes de Carvalho, após diligências de inteligência que permitiram localizar o investigado.



Durante a abordagem no imóvel do suspeito (cujo nome a polícia não revelou), os policiais encontraram dois cadernos com anotações que, segundo a investigação, funcionavam como controle de pessoas com dívidas, valores a receber e pagamentos realizados.



Foram apreendidos ainda quatro aparelhos celulares, um revólver calibre .38 com a numeração possivelmente suprimida, 12 munições e R$ 3.504 em dinheiro. Também foram recolhidos uma motocicleta Honda XRE 190, de cor azul, e um automóvel Chevrolet Tracker, branco.



Segundo o delegado, em razão da localização da arma com sinal identificador possivelmente adulterado, o homem também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. O suspeito foi conduzido à 134ª DP, permanecendo à disposição da Justiça.



Os materiais apreendidos serão utilizados para o aprofundamento das investigações, especialmente na identificação de outras possíveis pessoas envolvidas em relações de empréstimo e cobrança. A Polícia Civil orienta que informações podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177 ou pelo WhatsApp (22) 98831-8036.

Agiotagem é crime

e pode gerar prisão

A legislação brasileira prevê punição para quem pratica agiotagem cobrando taxas superiores às permitidas por lei ou se aproveita da necessidade financeira de outra pessoa para obter lucro excessivo. O artigo 4º da Lei nº 1.521/1951 trata dos crimes contra a economia popular e enquadra a conduta como crime de usura, com pena prevista de detenção de seis meses a dois anos, além de multa.



Quando a cobrança envolve ameaças, violência ou constrangimento – caso que motivou a prisão desta segunda-feira –, a situação se torna ainda mais grave, podendo caracterizar também o crime de extorsão (artigo 158 do Código Penal), cuja pena é de reclusão de quatro a dez anos, além de multa.



Quando o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com emprego de arma, a pena é aumentada. A legislação diferencia a cobrança de uma dívida legítima do uso de ameaças ou violência para obter vantagem econômica indevida. Mesmo quando existe uma dívida real, o credor não pode recorrer à intimidação, à coação ou a ameaças contra o devedor e seus familiares.





