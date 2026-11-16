O Cemod da Defesa Civil de Campos mantém vigilância diária das condições meteorológicas - Foto: Divulgação/Defesa Civil

O Cemod da Defesa Civil de Campos mantém vigilância diária das condições meteorológicas Foto: Divulgação/Defesa Civil

Publicado 16/11/2026 17:08



A possibilidade de pancadas de chuva, trovoadas e variação das condições do tempo é prevista para a tarde e noite desta segunda-feira (16). A mudança exige atenção principalmente em municípios historicamente sujeitos a alagamentos, elevação do nível dos rios, enxurradas e outros transtornos provocados por temporais.



De acordo com a meteorologia, as condições de instabilidade estão associadas à atuação de áreas de baixa pressão e à maior concentração de umidade na atmosfera, favorecendo a formação de nuvens carregadas. A chuva poderá ocorrer em diferentes regiões do estado, mas a intensidade e os volumes podem variar de um município para outro.



O acompanhamento das atualizações meteorológicas e dos avisos dos órgãos oficiais é permanente no Centro de Monitoramento de Desastres (Cemod) de Campos dos Goytacazes, coordenado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil. O órgão mantém vigilância diária das condições meteorológicas, com atenção aos índices pluviométricos e às previsões de curto prazo.



O secretário, coronel Alcemir Pascoutto, explica que o monitoramento trabalha especialmente com previsões para as próximas 24 horas, consideradas mais precisas para orientar a emissão de avisos à população: “Quando são identificados acumulados significativos de chuva, os alertas são direcionados principalmente às localidades reconhecidas como áreas vulneráveis”.



Pascoutto pontua que entre os locais que recebem atenção especial estão os distritos de Santo Eduardo, Santa Maria e Conselheiro Josino, devido à distância da área central e às particularidades de cada localidade: “O acompanhamento também considera o comportamento do Rio Paraíba do Sul, inclusive as chuvas registradas em outras regiões da bacia hidrográfica, que podem influenciar o nível do rio em Campos”.

Antecipar situações de

risco em tempo integral

Outro fator observado pelo secretário é a situação do litoral, especialmente em relação às ressacas marítimas, que já provocaram processos intensos de erosão na região. A população dispõe ainda de um sistema gratuito de recebimento de avisos meteorológicos pelo celular. Basta fazer o cadastro, enviando mensagens SMS para o número 40199, informando o CEP da localidade, somente com números e sem hífen.



Em situações de emergência, os contatos da Defesa Civil são 199 e (22) 98175-2512. O cenário demonstra a importância da atuação das Defesas Civis municipais, cujo trabalho não se limita a acompanhar a previsão geral do tempo, já que envolve também uma série de outras ações.



Pascoutto realça que a atuação envolve a observação dos acumulados de chuva, a avaliação das condições dos rios, a identificação de áreas vulneráveis e a emissão de orientações preventivas à população: “O objetivo é antecipar situações de risco e permitir que as equipes estejam preparadas para uma eventual necessidade de atendimento”, enfatiza.



Em São João da Barra, a prevenção também ganhou um reforço importante com a implantação do Alerta SJB, estrutura técnica vinculada à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec). Trata-se de um sistema que foi criado para acompanhar as condições meteorológicas e hidrológicas.

Atenção geral em municípios

considera previsão regional