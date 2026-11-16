A estrutura é baseada em requisitos técnicos, ambientais e sanitários para utilização agrícola do composto produzido - Foto: Reprodução/IFF

A estrutura é baseada em requisitos técnicos, ambientais e sanitários para utilização agrícola do composto produzido Foto: Reprodução/IFF

Publicado 16/11/2026 18:45 | Atualizado 16/11/2026 19:00



Uma Planta Piloto de Bioconversão para Reaproveitamento de Resíduos de Estação de Tratamento de Esgoto Urbano acaba de ser desenvolvida em Campos dos Goytacazes (RJ) pelo Instituto Federal Fluminense (IFF), utilizando um sistema tecnológico que reúne automação, bioativação e sensoriamento avançado para acompanhar e controlar as diferentes etapas da compostagem.



A usina - implantada em parceria com a startup CBR Ambiental - apresenta resultados superiores aos inicialmente projetados. A proposta é aprimorar o processo de transformação do resíduo em matéria orgânica reaproveitável, agregando valor a um material que representa um passivo ambiental e gera despesas para sua destinação adequada.



O investimento total na iniciativa foi de R$ 626.223,87, com aproximadamente 90% dos recursos provenientes de financiamentos não reembolsáveis do IFF, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e do Sebrae. A contrapartida financeira da empresa parceira correspondeu a 10,54% do valor investido.



Segundo a coordenadora administrativa do projeto e servidora do Polo de Inovação, Juliana Monteiro, a planta piloto já produz mais de 300 toneladas mensais de composto orgânico, dando uma nova destinação ao lodo proveniente do tratamento de esgoto sanitário - um dos resíduos mais problemáticos dos centros urbanos, que normalmente seria encaminhado para aterros sanitários e agora é transformado em fertilizante natural para a agricultura.



“A expectativa, no início dos trabalhos, era alcançar uma produção mensal de 100 toneladas de composto orgânico. Entretanto, a unidade já ultrapassa 300 toneladas por mês, resultado que representa mais que o triplo da meta estabelecida”, observa a coordenadora, adiantando que a tecnologia de monitoramento desenvolvida poderá ser ampliada futuramente para outras áreas do processo produtivo, permitindo maior controle das operações.

Reintegrar todo material

ao ciclo geral produtivo





O professor da



Apolinário assinala que, ao mesmo tempo, o Brasil enfrenta uma forte dependência externa no abastecimento de fertilizantes utilizados na produção agrícola: “Entre 85% e 87% dos fertilizantes consumidos no país são importados. Nesse cenário, o reaproveitamento do lodo de esgoto pode representar uma alternativa complementar para a produção de insumos agrícolas, associando a redução de resíduos urbanos à busca por maior autonomia do agronegócio”. “A iniciativa representa uma alternativa para evitar que resíduos com potencial de reaproveitamento continuem sendo destinados exclusivamente aos aterros sanitários. A intenção é reintegrar esse material ao ciclo produtivo, disponibilizando o composto para pequenos e grandes produtores rurais”, realça Juliana, frisando que a dimensão ambiental e econômica da proposta ganha importância diante do volume de resíduos gerados diariamente.O professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Gonçalo Apolinário, participou do projeto como pesquisador externo. Ele revela que Campos destina entre 10 e 12 toneladas de lodo de esgoto por dia aos aterros sanitários: “Em escala nacional, o volume chega a aproximadamente 110 mil toneladas diárias, impondo despesas com transporte e destinação, além de exigir cuidados ambientais em razão das características desse tipo de material”.Apolinário assinala que, ao mesmo tempo, o Brasil enfrenta uma forte dependência externa no abastecimento de fertilizantes utilizados na produção agrícola: “Entre 85% e 87% dos fertilizantes consumidos no país são importados. Nesse cenário, o reaproveitamento do lodo de esgoto pode representar uma alternativa complementar para a produção de insumos agrícolas, associando a redução de resíduos urbanos à busca por maior autonomia do agronegócio”.

Instrumentos com mais

avanço para operações

O pesquisador aponta que a iniciativa enfrenta dois problemas simultaneamente: “diminui o volume de material encaminhado aos aterros e cria uma possibilidade de aproveitamento econômico de resíduos que antes representavam apenas um custo para o sistema de saneamento”. O coordenador da CBR Ambiental, Jucélio Azevedo, também avalia positivamente os resultados alcançados.



“O desenvolvimento da tecnologia proporcionou à empresa instrumentos mais avançados para acompanhar e conduzir as operações, especialmente por se tratar de uma atividade em fase de implantação no empreendimento”, diz Jucélio, acrescentando que o projeto já foi concluído pelo Polo de Inovação do IFF e contou com a participação do professor pesquisador Edson Simões.



A elaboração envolveu ainda os estudantes bolsistas Julia Winter, Anderson Oliveira, Dilan Martins, Fábio Luciano de Souza e Gabriel Nascimento, do IFF, e Arthur Quitete, da Uenf. A avaliação é que o resultado coloca Campos em evidência no campo da inovação aplicada à sustentabilidade. A estrutura é baseada em requisitos técnicos, sanitários e ambientais para a utilização agrícola do composto produzido.





