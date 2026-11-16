A estrutura é baseada em requisitos técnicos, ambientais e sanitários para utilização agrícola do composto produzido Foto: Reprodução/IFF
A usina - implantada em parceria com a startup CBR Ambiental - apresenta resultados superiores aos inicialmente projetados. A proposta é aprimorar o processo de transformação do resíduo em matéria orgânica reaproveitável, agregando valor a um material que representa um passivo ambiental e gera despesas para sua destinação adequada.
O investimento total na iniciativa foi de R$ 626.223,87, com aproximadamente 90% dos recursos provenientes de financiamentos não reembolsáveis do IFF, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e do Sebrae. A contrapartida financeira da empresa parceira correspondeu a 10,54% do valor investido.
Segundo a coordenadora administrativa do projeto e servidora do Polo de Inovação, Juliana Monteiro, a planta piloto já produz mais de 300 toneladas mensais de composto orgânico, dando uma nova destinação ao lodo proveniente do tratamento de esgoto sanitário - um dos resíduos mais problemáticos dos centros urbanos, que normalmente seria encaminhado para aterros sanitários e agora é transformado em fertilizante natural para a agricultura.
“A expectativa, no início dos trabalhos, era alcançar uma produção mensal de 100 toneladas de composto orgânico. Entretanto, a unidade já ultrapassa 300 toneladas por mês, resultado que representa mais que o triplo da meta estabelecida”, observa a coordenadora, adiantando que a tecnologia de monitoramento desenvolvida poderá ser ampliada futuramente para outras áreas do processo produtivo, permitindo maior controle das operações.
Reintegrar todo material
ao ciclo geral produtivo
O professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Gonçalo Apolinário, participou do projeto como pesquisador externo. Ele revela que Campos destina entre 10 e 12 toneladas de lodo de esgoto por dia aos aterros sanitários: “Em escala nacional, o volume chega a aproximadamente 110 mil toneladas diárias, impondo despesas com transporte e destinação, além de exigir cuidados ambientais em razão das características desse tipo de material”.
Apolinário assinala que, ao mesmo tempo, o Brasil enfrenta uma forte dependência externa no abastecimento de fertilizantes utilizados na produção agrícola: “Entre 85% e 87% dos fertilizantes consumidos no país são importados. Nesse cenário, o reaproveitamento do lodo de esgoto pode representar uma alternativa complementar para a produção de insumos agrícolas, associando a redução de resíduos urbanos à busca por maior autonomia do agronegócio”.
Instrumentos com mais
avanço para operações
“O desenvolvimento da tecnologia proporcionou à empresa instrumentos mais avançados para acompanhar e conduzir as operações, especialmente por se tratar de uma atividade em fase de implantação no empreendimento”, diz Jucélio, acrescentando que o projeto já foi concluído pelo Polo de Inovação do IFF e contou com a participação do professor pesquisador Edson Simões.
A elaboração envolveu ainda os estudantes bolsistas Julia Winter, Anderson Oliveira, Dilan Martins, Fábio Luciano de Souza e Gabriel Nascimento, do IFF, e Arthur Quitete, da Uenf. A avaliação é que o resultado coloca Campos em evidência no campo da inovação aplicada à sustentabilidade. A estrutura é baseada em requisitos técnicos, sanitários e ambientais para a utilização agrícola do composto produzido.
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