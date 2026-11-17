Imagem mostra que o portão ainda estava aberto quando Carlos Eduardo chegou para fazer a prova - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Imagem mostra que o portão ainda estava aberto quando Carlos Eduardo chegou para fazer a prova Foto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 17/11/2026 14:40 | Atualizado 17/11/2026 15:33



O impedimento de um candidato que chegou de bicicleta para fazer o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Campos dos Goytacazes (RJ), no domingo (15), ganhou grande projeção nas redes sociais. Responsável pela organização do exame, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que o participante pode solicitar a reaplicação da prova, mas ainda não confirmou se o pedido será aceito.



O candidato é Carlos Eduardo Pereira da Silva, de 57 anos, bombeiro hidráulico em situação de rua e acolhido há cerca de seis meses no Abrigo Manoel Cartucho, em Campos. O episódio ocorreu na entrada da Estácio, pouco antes do fechamento dos portões, marcado nacionalmente para as 13h.



Segundo registros em vídeo, o candidato chegou a colocar parte da bicicleta para dentro da unidade, mas foi retirado por seguranças sob a justificativa de que não era permitida a entrada com o veículo. A situação gerou indignação porque uma mulher que estava no local se ofereceu para guardar a bicicleta do lado de fora, permitindo que Carlos Eduardo fizesse a prova.



Outras pessoas também tentaram ajudar, mas o acesso continuou bloqueado. Com isso, o candidato perdeu as provas de Matemática e Ciências da Natureza. A direção do Abrigo Manoel Cartucho levou o caso ao Ministério Público Federal (MPF).



Nesta segunda-feira (16), o Inep informou que busca esclarecimentos sobre o ocorrido e orientou que o pedido de reaplicação seja feito exclusivamente pela Página do Participante, entre os dias 16 e 20 de novembro. As provas de reaplicação estão previstas para 15 e 16 de dezembro. Carlos Eduardo já protocolou a solicitação e aguarda a decisão do órgão.



Pelos critérios do Inep, caso o pedido seja aprovado, o candidato fará apenas a etapa perdida, sem necessidade de repetir o exame completo. Para a subsecretária adjunta de Assistência Social e Cidadania de Campos, Grazielle Gonçalves de Sá (Grazi Gonçalves), o caso levanta uma discussão que vai além do acesso ao local de prova.

Resposta abre caminho

para nova oportunidade

“Para uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, a possibilidade de ingressar no ensino superior pode representar uma oportunidade concreta de mudança de vida”, comenta Grazielle, destacando que a garantia de condições adequadas para a realização do exame precisa ser acompanhada com rigor.



A subsecretária ressalta que a orientação do Inep abre caminho para uma nova chance, já que o candidato foi impedido de exercer seu direito. Ela frisa, porém, que o município seguirá acompanhando o processo até a confirmação oficial da reaplicação, o que ainda não havia ocorrido até o fechamento desta reportagem.



Em nota, a Estácio esclareceu que sua participação no Enem se restringe à cessão das instalações físicas. Segundo a instituição, a organização do exame, a contratação e orientação das equipes e a definição dos protocolos de acesso são de inteira responsabilidade da banca organizadora.



A universidade acrescentou que possui bicicletário para uso habitual de sua comunidade acadêmica. O caso também foi levado à 134ª Delegacia de Polícia Civil (Centro), onde Carlos Eduardo compareceu com apoio da equipe do abrigo. A polícia ainda não divulgou detalhes sobre o andamento da investigação.

Deputada reforça cobrança

e pede revisão de protocolo

Também sensibilizada com o caso, na manhã desta terça-feira (17) a deputada estadual Renata Souza encaminhou ofício ao Ministério da Educação (MEC) solicitando a reaplicação do Enem para Carlos Eduardo. Ela reclama que é inadmissível um estudante ter seu direito à educação comprometido.



“Estamos falando de um senhor, em situação de vulnerabilidade, que precisa ter suas oportunidades garantidas, e não negadas. O MEC deve assegurar a reaplicação da prova e apurar o ocorrido para que episódios como esse não se repitam”, enfatiza a parlamentar solicitando a apuração dos fatos e a revisão dos protocolos de acesso aos locais de aplicação do Enem.



Local de acolhimento e

busca de reconstrução





O espaço funciona 24 horas por dia e tem capacidade para até 50 pessoas, entre homens e mulheres, mantendo uma ocupação média entre 34 e 50 assistidos. No local, os acolhidos têm acesso a dormitório, espaço para higiene pessoal e quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, jantar e ceia).



Grazielle destaca que a estrutura busca promover o resgate da cidadania e da autonomia dos atendidos. “Para isso, o espaço conta com cuidadores em tempo integral e uma equipe técnica multiprofissional formada por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos”, afirma.



Segundo a subsecretária, o critério principal para o acolhimento é estar em situação de rua, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados. O ingresso ocorre por meio de encaminhamento técnico do O Abrigo Manoel Cartucho é referência na rede de proteção social de Campos, atuando na assistência e reinserção de pessoas em situação de rua. Gerenciada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, a unidade fica na Avenida José Alves de Azevedo (antiga Beira-Valão), no Parque Rosário.O espaço funciona 24 horas por dia e tem capacidade para até 50 pessoas, entre homens e mulheres, mantendo uma ocupação média entre 34 e 50 assistidos. No local, os acolhidos têm acesso a dormitório, espaço para higiene pessoal e quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, jantar e ceia).Grazielle destaca que a estrutura busca promover o resgate da cidadania e da autonomia dos atendidos. “Para isso, o espaço conta com cuidadores em tempo integral e uma equipe técnica multiprofissional formada por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos”, afirma.Segundo a subsecretária, o critério principal para o acolhimento é estar em situação de rua, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados. O ingresso ocorre por meio de encaminhamento técnico do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) ou das equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social

Deputada também pede

a reaplicação do exame

Também sensibilizada com o caso, na manhã desta terça-feira (17) a deputada estadual Renata Souza encaminhou ofício ao Ministério da Educação (MEC) solicitando a reaplicação do Enem para Carlos Eduardo. Ela reclama que é inadmissível um estudante ter seu direito à educação comprometido.



“Estamos falando de um senhor, em situação de vulnerabilidade, que precisa ter suas oportunidades garantidas, e não negadas. O MEC deve assegurar a reaplicação da prova e apurar o ocorrido para que episódios como esse não se repitam”, enfatiza a parlamentar solicitando a apuração dos fatos e a revisão dos protocolos de acesso aos locais de aplicação do Enem.

