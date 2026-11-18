Uma série de situações provocou acúmulos de interrupções nas execuções das obras estruturais na rodovia - Foto: Reprodução/DER-RJ

Uma série de situações provocou acúmulos de interrupções nas execuções das obras estruturais na rodovia Foto: Reprodução/DER-RJ

Publicado 18/11/2026 16:07



A conclusão da Estrada dos Ceramistas (RJ-238), em Campos dos Goytacazes , volta a ser motivo de preocupação para moradores, motoristas e setores ligados à atividade econômica do Norte Fluminense. Além de ser uma das principais vias de integração logística da região e ligar a BR-101 à Baixada Campista, a rodovia representa um importante acesso ao Porto do Açu, em São João da Barra.



Os atrasos e sucessivas interrupções nas obras de recuperação vêm se acumulando ao longo dos anos. A expectativa de conclusão, inicialmente prevista para março de 2024, foi frustrada por problemas técnicos, revisões de projeto e entraves administrativos e contratuais. São cerca de 12 quilômetros de estrada que dependem de implantação de infraestrutura, recuperação do pavimento, terraplenagem, drenagem e sinalização.



Com obras orçadas inicialmente em R$ 55 milhões, a empresa contratada - Construtora Avenida - iniciou os trabalhos em agosto de 2024, depois de alterações no planejamento e no projeto original. O cronograma estabelecido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) previa oito meses para a execução.



No entanto, a obra acabou ultrapassando em muito o prazo inicialmente anunciado, permanecendo paralisada por cerca de um ano e meio. Nesta terça-feira (17), o DER informou que a mais recente interrupção está relacionada à situação documental da empresa responsável pela execução.



O órgão explicou que o contrato tinha encerramento previsto para 14 de novembro e, para permitir a continuidade dos serviços, o departamento pretende formalizar uma prorrogação de mais 200 dias. Para tanto, a construtora, que ainda não se manifestou publicamente a respeito, precisa apresentar certidões exigidas pela legislação para que o aditivo contratual possa ser efetivado.



A suspensão foi adotada, segundo o órgão estadual, para interromper a contagem do prazo contratual e evitar que o vínculo com a empresa seja encerrado sem possibilidade de renovação. Caso isso aconteça, seria necessária a abertura de uma nova licitação, o que poderia provocar atrasos ainda maiores. A empresa teria se comprometido a entregar a documentação, mas não foi anunciada uma data definitiva para a retomada efetiva das frentes de trabalho.



Em meio a intercorrências, a Estrada dos Ceramistas também entrou no planejamento de investimentos do Ministério dos Transportes, com previsão da destinação de R$ 8.999.979,65 - por meio da Portaria nº 978, de 9 de novembro de 2026 - para melhorias na rodovia. O recurso integra um programa de investimentos rodoviários no Estado do Rio de Janeiro.

Desembolsos previstos

para o último trimestre

De acordo com o DER, os desembolsos estão previstos para o último trimestre deste ano, com o planejamento contemplando intervenções de infraestrutura, recuperação do pavimento, terraplenagem, drenagem e sinalização, representando um reforço importante para a infraestrutura rodoviária regional.



No entanto, não há esclarecimento sobre sua aplicação em relação ao contrato estadual já existente e ao orçamento original da obra. Pelo que o DER deixa subentendido, a destinação dos recursos, por si só, não significa que os trabalhos na Estrada dos Ceramistas estejam automaticamente liberados ou que exista um novo prazo de entrega.



O secretário de Obras e Infraestrutura de Campos, Fábio Ribeiro, avalia que a Estrada dos Ceramistas tem importância que ultrapassa os limites da mobilidade urbana de Campos: “A rodovia constitui uma ligação fundamental entre a BR-101 e a Baixada Campista, além de estreitar o direcionamento do transporte de cargas ao Complexo Industrial e Portuário do Açu,

em São João da Barra”.

Recuperação melhora

conexão intermunicipal

Com a conclusão da recuperação, a expectativa é oferecer melhores condições de circulação para caminhões, carretas e demais veículos utilizados no transporte de mercadorias e insumos destinados ao complexo portuário: “A estrada também atende à movimentação da produção ceramista do município e de outras atividades econômicas instaladas na região”.



Na avaliação de Ribeiro, atualmente, as condições precárias de determinados trechos dificultam o deslocamento e comprometem a eficiência logística: “Parte dos veículos pesados que utilizariam a rodovia acaba recorrendo a vias do perímetro urbano de Campos, aumentando a pressão sobre o trânsito municipal, contribuindo para o desgaste do pavimento e ampliando os riscos de acidentes”, pontua.



Concluindo, o secretário ratifica que a recuperação integral da RJ-238 é fundamental para melhorar a conexão entre os municípios, reduzir a circulação de veículos pesados em áreas urbanas e oferecer melhores condições para o desenvolvimento das atividades industriais, comerciais e portuárias: “A principal questão neste momento é transformar os anúncios de retomada em execução contínua”.





