Josilda Trajano avalia que o acompanhamento da frequência desempenha papel estratégico contra a evasão escolar Foto: Divulgação/João Marvila
O desempenho foi apresentado durante o III Seminário Intersetorial do Programa Bolsa Família, realizado no dia 12 de novembro, no Auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), no Centro do Rio. O encontro reuniu gestores, técnicos e representantes municipais e estaduais.
Entre as pautas, discutiram-se estratégias de acompanhamento das condicionalidades do programa, aprimoramento dos serviços públicos e fortalecimento das políticas de proteção social. Além de atingir a maior taxa de acompanhamento, Campos reduziu o percentual de estudantes não localizados durante o monitoramento, que caiu de 7,09% para 1,19%.
Impacto importante
na vida das famílias
Josilda representou Campos no seminário ao lado do coordenador do Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Antônio Marcos Crespo Tavares. Ela ratifica que o resultado representa um avanço importante, sobretudo pelo número expressivo de estudantes acompanhados e pelo impacto na vida das famílias, reduzindo o risco de bloqueios dos benefícios por falta de informação ou dificuldade de localização dos alunos.
Segundo a coordenadora, o acompanhamento da frequência escolar desempenha papel estratégico no combate à evasão, na garantia do acesso à educação e na promoção de oportunidades. “O monitoramento permite identificar situações de vulnerabilidade, aproximar as famílias da rede pública de atendimento e atuar preventivamente diante de problemas que possam comprometer a permanência dos estudantes na escola”, afirma.
Superando pobreza
e as desigualdades
“As discussões buscaram ampliar a cooperação entre os setores responsáveis pelo atendimento às famílias, com foco na superação da pobreza, das desigualdades e na garantia de direitos”, resume Josilda, avaliando que o resultado coloca Campos em destaque na gestão das condicionalidades educacionais.
“Demonstra também a relevância de estratégias articuladas entre diferentes áreas do poder público”, acrescenta a coordenadora, enfatizando que o desafio agora é manter o elevado índice de acompanhamento e assegurar condições reais para aprendizagem, desenvolvimento e inclusão social.
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