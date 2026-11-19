Josilda Trajano avalia que o acompanhamento da frequência desempenha papel estratégico contra a evasão escolar - Foto: Divulgação/João Marvila

Josilda Trajano avalia que o acompanhamento da frequência desempenha papel estratégico contra a evasão escolar Foto: Divulgação/João Marvila

Publicado 19/11/2026 18:19

Com índice de 98,68% de monitoramento em um universo de 47.437 alunos, Campos dos Goytacazes (RJ) alcançou o primeiro lugar no ranking estadual de acompanhamento da frequência escolar de estudantes beneficiários do Bolsa Família. A avaliação foi feita pelo Ministério da Educação (MEC) e divulgada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

Não é a primeira vez que a educação de Campos é destacada pelo MEC. Em julho do ano passado, o ministério divulgou o o resultado preliminar da seleção de Experiências Inspiradoras de Gestão e Projetos Pedagógicos de Educação Integral em Tempo Integral. De 734 projetos destacados em nível nacional com o município entre os 40 selecionados no estado do Rio de Janeiro.

O resultado, divulgado pela Prefeitura nesta quarta-feira (18), evidencia o alcance das ações de Busca Ativa desenvolvidas pelo município. Os dados reforçam a importância da integração entre Educação, Assistência Social e Saúde para garantir direitos, reduzir vulnerabilidades e evitar a evasão escolar de crianças e adolescentes.



O desempenho foi apresentado durante o III Seminário Intersetorial do Programa Bolsa Família, realizado no dia 12 de novembro, no Auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), no Centro do Rio. O encontro reuniu gestores, técnicos e representantes municipais e estaduais.



Entre as pautas, discutiram-se estratégias de acompanhamento das condicionalidades do programa, aprimoramento dos serviços públicos e fortalecimento das políticas de proteção social. Além de atingir a maior taxa de acompanhamento, Campos reduziu o percentual de estudantes não localizados durante o monitoramento, que caiu de 7,09% para 1,19%.

Impacto importante

na vida das famílias

A coordenadora do Programa Bolsa Família na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Josilda Trajano, ressalta que o avanço é resultado de uma estratégia que envolve cruzamento de dados, contatos telefônicos, divulgação nas redes sociais e visitas domiciliares realizadas pelo Serviço Social, ampliando a identificação e o acompanhamento das famílias.



Josilda representou Campos no seminário ao lado do coordenador do Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Antônio Marcos Crespo Tavares. Ela ratifica que o resultado representa um avanço importante, sobretudo pelo número expressivo de estudantes acompanhados e pelo impacto na vida das famílias, reduzindo o risco de bloqueios dos benefícios por falta de informação ou dificuldade de localização dos alunos.



Segundo a coordenadora, o acompanhamento da frequência escolar desempenha papel estratégico no combate à evasão, na garantia do acesso à educação e na promoção de oportunidades. “O monitoramento permite identificar situações de vulnerabilidade, aproximar as famílias da rede pública de atendimento e atuar preventivamente diante de problemas que possam comprometer a permanência dos estudantes na escola”, afirma.

Superando pobreza

e as desigualdades