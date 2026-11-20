A equipe da Secretaria de Obras esteve no local e constatou que existem apenas escombros do que seria patrimônio histórico Foto: Divulgação/Sec. Obras
Conforme registros oficiais do município, o bem é tombado desde 2015. Nessa quinta-feira (19), o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos (COPPAM) confirmou que a edificação, localizada no nº 6 da Avenida 15 de Novembro, está protegida nos termos da Resolução nº 011/2015.
Em resposta oficial sobre a situação do imóvel, o conselheiro João Augusto Barbosa Pimentel afirmou que, após consulta aos registros internos do COPPAM, não foi encontrada qualquer solicitação ou autorização para a demolição, nem processo em análise referente à intervenção. Pimentel adiantou que o órgão adotará providências para apurar os fatos e aplicar as sanções previstas em lei, caso as irregularidades sejam confirmadas.
A manifestação do conselho levanta questionamentos sobre quem autorizou a intervenção da concessionária e o motivo de não ter havido consulta prévia às instâncias de preservação. Documentos oficiais comprovam o status legal do imóvel. O Ofício Circular nº 408/2015, de 22 de setembro de 2015, assinado pelo então presidente do COPPAM, Orávio de Campos Soares, notificou representantes e herdeiros sobre o procedimento de tombamento.
A medida foi fundamentada na Lei Municipal nº 8.487/2013 e no Plano Diretor (Lei nº 7.972/2008), destacando o valor histórico, arquitetônico e cultural da edificação para o Centro Histórico de Campos. No registro feito nesta quinta-feira, Pimentel não só confirmou, como reforçou que a demolição aconteceu de forma irregular.
Concessionária alega
risco e utilidade pública
Procurada pela reportagem, a Águas do Paraíba informou, por meio de nota, que o terreno pertence ao Ministério da Agricultura e teria sido desocupado em favor do Município para a ampliação do sistema de produção de água. A empresa alegou que o prédio apresentava deterioração, comprometimento estrutural e riscos à circulação, sustentando ainda que o imóvel não possuía características históricas e que sua remoção é necessária para a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Coroa.
A nota, contudo, não esclareceu se houve consulta ou autorização dos órgãos patrimoniais. Pela legislação vigente, a alegação de risco estrutural ou utilidade pública não afasta automaticamente o tombamento nem dispensa o aval técnico do conselho de patrimônio - além disso, conforme constatado no local, o prédio encontrava-se em área isolada.
Contradição sobre
a posse do terreno
Por ser feriado – Dia da Consciência Negra - nesta sexta-feira (20), o secretário disse não ser possível fazer um levantamento mais detalhado, mas prometeu apresentar um resultado na próxima segunda-feira (23): “Não chegou ao meu conhecimento nenhuma documentação sobre transferência do imóvel para o Município; porém, somente na segunda terei condição de me certificar se há algum procedimento em andamento”, ratificou.
Consultada sobre o suposto risco estrutural alegado pela empresa, a Secretaria de Defesa Civil informou, por meio do secretário Alcemir Pascoutto, que não cabe ao órgão se manifestar sobre o mérito patrimonial. Ele ponderou, porém, que embora a expansão do abastecimento de água seja relevante para a cidade, obras de infraestrutura não devem se sobrepor aos ritos legais de proteção ao patrimônio.
O que diz a legislação
para o caso de crime
Já o artigo 63 prevê reclusão de um a três anos e multa para quem alterar o aspecto ou a estrutura de edificação protegida por seu valor histórico ou cultural sem autorização da autoridade competente. Além da esfera penal, os responsáveis podem responder civil e administrativamente, com obrigação de reparar ou compensar os danos causados.
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