A equipe da Secretaria de Obras esteve no local e constatou que existem apenas escombros do que seria patrimônio histórico - Foto: Divulgação/Sec. Obras

A equipe da Secretaria de Obras esteve no local e constatou que existem apenas escombros do que seria patrimônio histórico Foto: Divulgação/Sec. Obras

Publicado 20/11/2026 12:53 | Atualizado 20/11/2026 13:05



A demolição do prédio onde funcionou a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), na Avenida 15 de Novembro, em Campos dos Goytacazes, pode ultrapassar a esfera administrativa e virar alvo de investigação do Ministério Público. O caso ganha gravidade diante da suspeita de que a Concessionária Águas do Paraíba tenha destruído o imóvel sem a autorização dos órgãos de preservação do patrimônio histórico e cultural.



Conforme registros oficiais do município, o bem é tombado desde 2015. Nessa quinta-feira (19), o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos (COPPAM) confirmou que a edificação, localizada no nº 6 da Avenida 15 de Novembro, está protegida nos termos da Resolução nº 011/2015.



Em resposta oficial sobre a situação do imóvel, o conselheiro João Augusto Barbosa Pimentel afirmou que, após consulta aos registros internos do COPPAM, não foi encontrada qualquer solicitação ou autorização para a demolição, nem processo em análise referente à intervenção. Pimentel adiantou que o órgão adotará providências para apurar os fatos e aplicar as sanções previstas em lei, caso as irregularidades sejam confirmadas.



A manifestação do conselho levanta questionamentos sobre quem autorizou a intervenção da concessionária e o motivo de não ter havido consulta prévia às instâncias de preservação. Documentos oficiais comprovam o status legal do imóvel. O Ofício Circular nº 408/2015, de 22 de setembro de 2015, assinado pelo então presidente do COPPAM, Orávio de Campos Soares, notificou representantes e herdeiros sobre o procedimento de tombamento.



A medida foi fundamentada na Lei Municipal nº 8.487/2013 e no Plano Diretor (Lei nº 7.972/2008), destacando o valor histórico, arquitetônico e cultural da edificação para o Centro Histórico de Campos. No registro feito nesta quinta-feira, Pimentel não só confirmou, como reforçou que a demolição aconteceu de forma irregular.

Concessionária alega

risco e utilidade pública

Nessa quinta-feira, a Secretaria de Obras Particulares embargou as ações da Águas do Paraíba no terreno. Segundo o subsecretário Mário Jorge Neto, os fiscais estiveram no endereço, constataram a demolição e lavraram um auto de infração, exigindo explicações da empresa. Ele asseverou que, confirmada a ausência de autorização legal, a intervenção pode caracterizar violação à legislação de proteção ao patrimônio, sujeitando os responsáveis às esferas administrativa, civil e criminal.



Procurada pela reportagem, a Águas do Paraíba informou, por meio de nota, que o terreno pertence ao Ministério da Agricultura e teria sido desocupado em favor do Município para a ampliação do sistema de produção de água. A empresa alegou que o prédio apresentava deterioração, comprometimento estrutural e riscos à circulação, sustentando ainda que o imóvel não possuía características históricas e que sua remoção é necessária para a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Coroa.



A nota, contudo, não esclareceu se houve consulta ou autorização dos órgãos patrimoniais. Pela legislação vigente, a alegação de risco estrutural ou utilidade pública não afasta automaticamente o tombamento nem dispensa o aval técnico do conselho de patrimônio - além disso, conforme constatado no local, o prédio encontrava-se em área isolada.

Contradição sobre

a posse do terreno

A versão da concessionária também esbarra nas informações da Secretaria de Patrimônios. O secretário Marcão Gomes afirmou desconhecer qualquer registro de cessão do imóvel pelo Ministério da Agricultura ao município. Segundo ele, teria ocorrido apenas uma solicitação feita pela prefeitura (em outubro de 2025), sem efetivação documental até o momento.



Por ser feriado – Dia da Consciência Negra - nesta sexta-feira (20), o secretário disse não ser possível fazer um levantamento mais detalhado, mas prometeu apresentar um resultado na próxima segunda-feira (23): “Não chegou ao meu conhecimento nenhuma documentação sobre transferência do imóvel para o Município; porém, somente na segunda terei condição de me certificar se há algum procedimento em andamento”, ratificou.



Consultada sobre o suposto risco estrutural alegado pela empresa, a Secretaria de Defesa Civil informou, por meio do secretário Alcemir Pascoutto, que não cabe ao órgão se manifestar sobre o mérito patrimonial. Ele ponderou, porém, que embora a expansão do abastecimento de água seja relevante para a cidade, obras de infraestrutura não devem se sobrepor aos ritos legais de proteção ao patrimônio.

O que diz a legislação

para o caso de crime