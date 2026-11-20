O Rio Itabapoana é monitorado continuamente pelos municípios da Região Noroeste, através da Defesa Civil - Foto: Divulgação/PMBJI

O Rio Itabapoana é monitorado continuamente pelos municípios da Região Noroeste, através da Defesa Civil Foto: Divulgação/PMBJI

Publicado 20/11/2026 16:06 | Atualizado 20/11/2026 16:25



A oscilação brusca de temperatura no interior do Estado do Rio de Janeiro gera atenção especial , pelo cenário meteorológico e hidrológico previsto para o feriado prolongado pela Consciência Negra – a partir desta sexta-feira (20), até domingo (22) – nas regiões Norte e Noroeste Fluminense. Em Campos dos Goytacazes, a previsão divulgada pela Defesa Civil para o período indica temperaturas entre 24°C e 34°C, com predomínio de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas.



A projeção fluminense demonstra que, enquanto municípios do Noroeste mantêm o acompanhamento da elevação dos níveis dos rios, em Campos a possibilidade de oscilação de temperatura pode arrastar pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde desta sexta-feira, em decorrência da formação de áreas de instabilidade associadas ao calor.



A Defesa Civil explica que a combinação de temperaturas elevadas, umidade e instabilidade atmosférica pode favorecer a ocorrência de chuvas localizadas, eventualmente acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e volumes expressivos em determinados pontos, embora a intensidade e a distribuição das precipitações dependam das condições atmosféricas ao longo dos dias.



O órgão valoriza o monitoramento preventivo, justificando a importância da medida para reduzir riscos, sobretudo em áreas vulneráveis a alagamentos, enxurradas, deslizamentos e transbordamento de cursos d'água. No entanto, ressalta que a previsão não deve ser interpretada como garantia de estabilidade durante todo o feriado, sendo necessário acompanhar as atualizações meteorológicas.



Na última terça-feira (17), a Defesa Civil de Campos realizou monitoramento pluviométrico que apontou acumulados baixos de chuvas. Na região da Lagoa do Campelo foram registrados 1,8 milímetro, enquanto pontos como Parque Cidade Luz, Ponte Barcelos Martins, Jardim Carioca e Farol de São Thomé marcaram 0,2 milímetro.



O acompanhamento das condições meteorológicas e hidrológicas está sendo mantido, utilizando informações de estações pluviométricas, medições dos níveis dos rios e modelos de previsão. O trabalho integra uma estratégia permanente de prevenção, especialmente diante da aproximação dos meses historicamente mais chuvosos.



Os moradores estão sendo orientados a acompanhar os canais oficiais da Defesa Civil, evitar atravessar ruas alagadas, não se aproximar de áreas com risco de deslizamento, manter atenção a árvores, estruturas e redes elétricas durante temporais e procurar abrigo seguro quando houver incidência de raios. Para receber alertas preventivos por SMS, basta enviar o CEP da localidade, sem hífen, para o número 40199.

Atenção aos cursos

d’água no Noroeste

Na Região Noroeste a preocupação é também hidrológica e mais abrangente, focada no acompanhamento dos níveis dos rios, especialmente em localidades que já enfrentaram episódios de cheia, continua sendo uma medida fundamental diante da possibilidade de novas precipitações.



Um dos pontos é o Rio Itabapoana que, recentemente, chegou ao estágio de alerta máximo, sinalizando uma condição de atenção diante da possibilidade de elevação adicional das águas, em Bom Jesus do Itabapoana.



No município e em outros da região – como Santo Antônio de Pádua, Itaperuna, Porciúncula e

Cambuci – o alerta é que o nível dos cursos de água pode continuar subindo, em função do volume de água que chega de outras áreas da bacia hidrográfica, mesmo quando a chuva perde intensidade ou deixa de ocorrer.



De acordo com a Defesa Civil estadual, o monitoramento não deve se restringir às condições meteorológicas locais, mas considerar também os acumulados de chuva, além da atenção nos afluentes e na evolução dos níveis dos cursos d'água. A estratégia de prevenção sugerida passa pela identificação de áreas vulneráveis, acompanhamento de boletins técnicos, comunicação de alertas e orientação aos moradores.





