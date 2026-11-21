Casos de violência mobilizaram as forças de segurança entre sexta-feira e sábado, com uma morte e uma prisãoDivulgação / PCERJ
De acordo com informações da Polícia Militar, populares perceberam manchas de sangue na Rua Barão da Lagoa Dourada, nas proximidades de uma casa de shows. Ao seguirem os rastros, chegaram até o imóvel, onde encontraram o homem já sem vida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte.
Segundo o relato do policial, de 45 anos, ele deixava o estabelecimento e se preparava para entrar em seu veículo quando foi surpreendido pelo homem, que teria iniciado as agressões com um vergalhão, sem que houvesse desentendimento anterior.
O PM afirmou que ordenou que o agressor se afastasse, mas, diante da continuidade dos golpes, efetuou disparos com uma pistola calibre .38, de sua propriedade particular. Após os tiros, o homem teria fugido, pulando muros de residências próximas, sendo posteriormente encontrado morto no quintal de um imóvel.
O policial compareceu ao local com ferimentos nos braços e nas costas e foi encaminhado ao Hospital Ferreira Machado (HFM), onde passou por atendimento médico.
A ocorrência foi comunicada à 6ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), ao 6º Comando de Policiamento de Área (CPA) e ao setor de Segurança e Inteligência da Polícia Militar. O caso segue em apuração para esclarecer as circunstâncias da morte e a dinâmica dos acontecimentos.
Mulher é agredida por ex após invasão à residência
Segundo informações policiais, o suspeito teria pulado o muro do imóvel sem autorização, feito ameaças e iniciado as agressões. Durante a tentativa de se defender, a mulher atingiu a cabeça do homem com uma chave.
Quando os agentes do programa Segurança Presente chegaram ao endereço, o suspeito ainda estava na residência e apresentava comportamento agressivo. Os dois envolvidos tinham escoriações e foram encaminhados ao Hospital Ferreira Machado para atendimento médico. Posteriormente, passaram pelo Instituto Médico Legal (IML).
O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O homem foi autuado por lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, violação de domicílio, ameaça e dano, permanecendo preso à disposição da Justiça.
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