Casos de violência mobilizaram as forças de segurança entre sexta-feira e sábado, com uma morte e uma prisão - Divulgação / PCERJ

Casos de violência mobilizaram as forças de segurança entre sexta-feira e sábado, com uma morte e uma prisãoDivulgação / PCERJ

Publicado 21/11/2026 14:20 | Atualizado 21/11/2026 14:37

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã deste sábado (21), no quintal de uma residência na Avenida 28 de Março, próximo à Prefeitura de Campos dos Goytacazes , no Norte Fluminense. A ocorrência envolve um policial militar que relatou ter sido agredido com golpes de vergalhão e reagido com disparos de arma de fogo.



De acordo com informações da Polícia Militar, populares perceberam manchas de sangue na Rua Barão da Lagoa Dourada, nas proximidades de uma casa de shows. Ao seguirem os rastros, chegaram até o imóvel, onde encontraram o homem já sem vida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte.



Segundo o relato do policial, de 45 anos, ele deixava o estabelecimento e se preparava para entrar em seu veículo quando foi surpreendido pelo homem, que teria iniciado as agressões com um vergalhão, sem que houvesse desentendimento anterior.



O PM afirmou que ordenou que o agressor se afastasse, mas, diante da continuidade dos golpes, efetuou disparos com uma pistola calibre .38, de sua propriedade particular. Após os tiros, o homem teria fugido, pulando muros de residências próximas, sendo posteriormente encontrado morto no quintal de um imóvel.



O policial compareceu ao local com ferimentos nos braços e nas costas e foi encaminhado ao Hospital Ferreira Machado (HFM), onde passou por atendimento médico.



A ocorrência foi comunicada à 6ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), ao 6º Comando de Policiamento de Área (CPA) e ao setor de Segurança e Inteligência da Polícia Militar. O caso segue em apuração para esclarecer as circunstâncias da morte e a dinâmica dos acontecimentos. LEIA MAIS: Preso em Campos homem apontado como agiota e por agir com violência De acordo com informações da Polícia Militar, populares perceberam manchas de sangue na Rua Barão da Lagoa Dourada, nas proximidades de uma casa de shows. Ao seguirem os rastros, chegaram até o imóvel, onde encontraram o homem já sem vida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte.Segundo o relato do policial, de 45 anos, ele deixava o estabelecimento e se preparava para entrar em seu veículo quando foi surpreendido pelo homem, que teria iniciado as agressões com um vergalhão, sem que houvesse desentendimento anterior.O PM afirmou que ordenou que o agressor se afastasse, mas, diante da continuidade dos golpes, efetuou disparos com uma pistola calibre .38, de sua propriedade particular. Após os tiros, o homem teria fugido, pulando muros de residências próximas, sendo posteriormente encontrado morto no quintal de um imóvel.O policial compareceu ao local com ferimentos nos braços e nas costas e foi encaminhado ao Hospital Ferreira Machado (HFM), onde passou por atendimento médico.A ocorrência foi comunicada à 6ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), ao 6º Comando de Policiamento de Área (CPA) e ao setor de Segurança e Inteligência da Polícia Militar. O caso segue em apuração para esclarecer as circunstâncias da morte e a dinâmica dos acontecimentos. Mulher é agredida por ex após invasão à residência Outro caso de violência registrado em Campos dos Goytacazes também mobilizou as forças de segurança na sexta-feira (20). Um homem de 36 anos foi preso suspeito de invadir a casa da ex-companheira, de 49 anos, e agredi-la fisicamente, na região central da cidade.



Segundo informações policiais, o suspeito teria pulado o muro do imóvel sem autorização, feito ameaças e iniciado as agressões. Durante a tentativa de se defender, a mulher atingiu a cabeça do homem com uma chave.



Quando os agentes do programa Segurança Presente chegaram ao endereço, o suspeito ainda estava na residência e apresentava comportamento agressivo. Os dois envolvidos tinham escoriações e foram encaminhados ao Hospital Ferreira Machado para atendimento médico. Posteriormente, passaram pelo Instituto Médico Legal (IML).



O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O homem foi autuado por lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, violação de domicílio, ameaça e dano, permanecendo preso à disposição da Justiça.

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