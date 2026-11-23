Em um dos locais abordados, os policiais encontraram uma caixa com vários tabletes de maconha - Foto: Divulgação/8º BPM

Em um dos locais abordados, os policiais encontraram uma caixa com vários tabletes de maconha Foto: Divulgação/8º BPM

Publicado 23/11/2026 15:26



Mais de 30 quilos de maconha, além de cocaína, crack e frascos de uma substância conhecida como loló, foram apreendidos neste final de semana durante operações da Polícia Militar em diferentes localidades de Campos dos Goytacazes (RJ) . As ações ocorreram em Ururaí, Tocos, Bugalho e na região de Santa Maria. Uma delas terminou com um suspeito preso por tráfico de entorpecentes.



Neste domingo (22), na Rua Francisco Consuelo, na localidade de Bugalho, equipes do 8º BPM foram acionadas pela Supervisão de Operações (SOP) para verificar uma denúncia de que indivíduos ligados ao tráfico estariam utilizando uma residência para armazenar drogas. No endereço, os policiais abordaram um homem que tentou deixar o local carregando um volume na altura da cintura.



Durante a revista, os policiais encontraram um tablete de erva seca, com características de maconha, pesando aproximadamente um quilo. Em seguida, realizaram buscas no imóvel, onde, segundo o registro da ocorrência, o suspeito indicou a existência de uma caixa contendo material entorpecente em um dos quartos.



No local, foram encontrados outros 29 tabletes da mesma substância, também com peso aproximado de um quilo cada, totalizando cerca de 30 quilos de maconha. A ocorrência foi encaminhada à 134ª Delegacia de Polícia. A irmã e o cunhado do homem também foram conduzidos para prestar esclarecimentos, enquanto o abordado foi ouvido e posteriormente liberado.



Em outra ação, também no domingo, na Estrada de Santo Eduardo, nas proximidades da Usina de Santa Maria, os policiais avistaram um homem em um terreno baldio, próximo a uma residência, utilizando lanterna e abaixando-se repetidamente, aparentemente manuseando ou recolhendo objetos.

Operações chegaram

a diversas localidades

Durante abordagem e buscas nas imediações, os agentes localizaram uma sacola contendo 35 buchas de erva seca análoga à maconha, 17 pedras amareladas semelhantes a crack e 41 pinos de pó branco aparentando ser cocaína, além de um telefone celular.



O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à 146ª Delegacia de Polícia. Após apreciação da autoridade policial, o homem foi autuado por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, e permaneceu preso à disposição da Justiça.



As ações se estenderam à localidade de Tocos. Durante patrulhamento na Avenida Guilherme Morisson, na praça principal, policiais realizaram buscas em um terreno baldio situado atrás dos banheiros públicos, suspeito de ser utilizado para guardar material ilícito. Houve a constatação, sendo encontrados 105 pinos de substância análoga à cocaína e três frascos contendo loló. O material foi encaminhado à 134ª DP.



Já na sexta-feira (20), na Rua H, em Ururaí, uma equipe da Polícia Militar averiguou informações sobre a prática de tráfico de entorpecentes e localizou 42 pinos de cocaína e 44 buchas de erva seca com características de maconha. O material também foi apresentado à 134ª DP para apreciação da autoridade policial e adoção das medidas cabíveis.



Somados os materiais descritos nos registros, foram apreendidos cerca de 30 quilos de maconha, 188 pinos de substância aparentando ser cocaína, 79 buchas de maconha, 17 pedras semelhantes a crack e três frascos de loló, além de um aparelho celular.





