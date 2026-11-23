O queijo gigante é um dos símbolos do evento, e Wladimir participou do corte de um deles, de 120 quilos - Foto: Arquivo/César Ferreira

O queijo gigante é um dos símbolos do evento, e Wladimir participou do corte de um deles, de 120 quilos Foto: Arquivo/César Ferreira

Publicado 23/11/2026 17:08 | Atualizado 23/11/2026 17:29



A tradição da produção de queijo, o fortalecimento da agricultura familiar e a busca por novas tecnologias para ampliar a qualidade e a competitividade do setor leiteiro resumem o significado da Festa do Queijo, que chega à sétima edição em Campos dos Goytacazes (RJ), no interior do município, entre os dias 26 e 29 de novembro.



Realizado pela Associação de Moradores de Espírito Santinho (Amores), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-Rio) e o governo municipal - por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural -, o evento reunirá produtores rurais, técnicos, especialistas, representantes de laticínios e queijarias, além de moradores e visitantes.



De acordo com a Amores, a festa pretende ir além da celebração cultural, consolidando-se como espaço de aprendizado, troca de experiências e incentivo ao desenvolvimento econômico de uma das atividades que sustentam famílias e movimentam o campo no município. Um dos símbolos da celebração é o queijo gigante, produzido com aproximadamente mil litros de leite.



A peça gigante representa o potencial da atividade leiteira e o trabalho coletivo dos produtores. O corte da edição anterior (pesando 120 quilos) foi feito com a participação do então prefeito Wladimir Garotinho. Neste ano, o corte está previsto para domingo (29), às 18h, como um dos momentos mais aguardados da programação, reunindo visitantes e moradores em torno de uma tradição que se tornou marca da festa.



O enfoque da programação é ampliado na qualificação profissional, com cursos, oficinas, debates e exposição de tecnologias voltadas à melhoria da produção leiteira e à valorização dos produtos derivados do leite. Uma das principais novidades é o Espaço Inovações na Produção de Leite, com financiamento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).



De acordo com o secretário de Agricultura, Almy Júnior, a iniciativa busca aproximar os produtores de ferramentas, conhecimentos e práticas capazes de contribuir para o aprimoramento da atividade, estimulando a modernização do campo e a adoção de métodos que favoreçam a produtividade, a qualidade e a sustentabilidade.

Oficinas sobre boas

práticas de ordenha

A programação técnica - na sexta-feira (27) e no sábado (28) - inclui oficinas sobre boas práticas de ordenha, fabricação de queijos trufados, gestão de negócios e melhoramento genético bovino. Também está prevista uma roda de conversa com representantes de laticínios e queijarias, que discutirão os desafios enfrentados pelo setor e as perspectivas para a produção leiteira em Campos.



Almy realça que a proposta é estimular os produtores a investir não apenas na quantidade de leite produzida, mas também na qualidade, no beneficiamento e na diversificação dos produtos. A fabricação de queijo, nesse contexto, representa uma possibilidade de agregar valor à matéria-prima, ampliar a renda no campo e fortalecer pequenos negócios ligados à cadeia produtiva.



Na opinião do secretário, a qualificação é um dos caminhos para fortalecer o mercado local e incentivar o crescimento das agroindústrias: “As ações desenvolvidas também integram o programa Campos Leite, voltado ao aprimoramento da produção e à valorização da qualidade dos produtos lácteos” frisa.



A iniciativa busca contribuir para que o setor tenha condições de ampliar sua capacidade de geração de renda e de participação na economia rural. A produção leiteira representa uma importante atividade econômica no interior de Campos, com reflexos na geração de empregos, na renda de famílias rurais e na movimentação de diferentes segmentos ligados ao agronegócio.



O extensionista rural da Emater-Rio, Alarcon Prúcoli, resume que o setor envolve fornecedores de insumos, serviços veterinários, transporte, equipamentos, comércio e beneficiamento, formando uma cadeia que contribui para a permanência das famílias no campo e para a dinamização de comunidades rurais.

Identidade cultural da

localidade é preservada

“A Festa do Queijo nasceu a partir das ações do programa Rio Rural, que desenvolveu projetos produtivos e ambientais na região”, pontua Alarcon, explicando que, ao longo dos anos, o evento passou a reunir iniciativas de incentivo à produção, educação ambiental e valorização comunitária, transformando-se em um espaço de integração entre produtores, instituições e população.



O presidente da Amores, Wagner Crespo, considera que a edição deste ano representa uma conquista para Espírito Santinho, sobretudo pela ampliação das atividades voltadas ao conhecimento e à orientação dos produtores: “A associação desenvolve ações educativas, ambientais e de apoio à comunidade, e a festa é uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho realizado, estimular novas iniciativas e aproximar o público da realidade do meio rural”.



Wagner enfatiza que, além da dimensão econômica e técnica, a Festa do Queijo também preserva a identidade cultural de Espírito Santinho, marcada pela tradição rural, pelo envolvimento dos moradores e pela valorização dos saberes transmitidos entre gerações: “A participação da comunidade é considerada um dos pilares para a continuidade do evento”.



A programação começa na quinta-feira (26), com piquenique ambiental e plantio de árvores. Na sexta-feira, a abertura oficial está prevista para as 17h, com o Circuito do Queijo e o Espaço Inovações na Produção de Leite. O sábado será dedicado a oficinas, palestras, debates técnicos e shows, enquanto o domingo contará com a Corrida do Queijo, atrações culturais, recreação e o corte do queijo gigante.





