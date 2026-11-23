O queijo gigante é um dos símbolos do evento, e Wladimir participou do corte de um deles, de 120 quilos Foto: Arquivo/César Ferreira
Realizado pela Associação de Moradores de Espírito Santinho (Amores), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-Rio) e o governo municipal - por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural -, o evento reunirá produtores rurais, técnicos, especialistas, representantes de laticínios e queijarias, além de moradores e visitantes.
De acordo com a Amores, a festa pretende ir além da celebração cultural, consolidando-se como espaço de aprendizado, troca de experiências e incentivo ao desenvolvimento econômico de uma das atividades que sustentam famílias e movimentam o campo no município. Um dos símbolos da celebração é o queijo gigante, produzido com aproximadamente mil litros de leite.
A peça gigante representa o potencial da atividade leiteira e o trabalho coletivo dos produtores. O corte da edição anterior (pesando 120 quilos) foi feito com a participação do então prefeito Wladimir Garotinho. Neste ano, o corte está previsto para domingo (29), às 18h, como um dos momentos mais aguardados da programação, reunindo visitantes e moradores em torno de uma tradição que se tornou marca da festa.
O enfoque da programação é ampliado na qualificação profissional, com cursos, oficinas, debates e exposição de tecnologias voltadas à melhoria da produção leiteira e à valorização dos produtos derivados do leite. Uma das principais novidades é o Espaço Inovações na Produção de Leite, com financiamento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).
De acordo com o secretário de Agricultura, Almy Júnior, a iniciativa busca aproximar os produtores de ferramentas, conhecimentos e práticas capazes de contribuir para o aprimoramento da atividade, estimulando a modernização do campo e a adoção de métodos que favoreçam a produtividade, a qualidade e a sustentabilidade.
Oficinas sobre boas
práticas de ordenha
Almy realça que a proposta é estimular os produtores a investir não apenas na quantidade de leite produzida, mas também na qualidade, no beneficiamento e na diversificação dos produtos. A fabricação de queijo, nesse contexto, representa uma possibilidade de agregar valor à matéria-prima, ampliar a renda no campo e fortalecer pequenos negócios ligados à cadeia produtiva.
Na opinião do secretário, a qualificação é um dos caminhos para fortalecer o mercado local e incentivar o crescimento das agroindústrias: “As ações desenvolvidas também integram o programa Campos Leite, voltado ao aprimoramento da produção e à valorização da qualidade dos produtos lácteos” frisa.
A iniciativa busca contribuir para que o setor tenha condições de ampliar sua capacidade de geração de renda e de participação na economia rural. A produção leiteira representa uma importante atividade econômica no interior de Campos, com reflexos na geração de empregos, na renda de famílias rurais e na movimentação de diferentes segmentos ligados ao agronegócio.
O extensionista rural da Emater-Rio, Alarcon Prúcoli, resume que o setor envolve fornecedores de insumos, serviços veterinários, transporte, equipamentos, comércio e beneficiamento, formando uma cadeia que contribui para a permanência das famílias no campo e para a dinamização de comunidades rurais.
Identidade cultural da
localidade é preservada
O presidente da Amores, Wagner Crespo, considera que a edição deste ano representa uma conquista para Espírito Santinho, sobretudo pela ampliação das atividades voltadas ao conhecimento e à orientação dos produtores: “A associação desenvolve ações educativas, ambientais e de apoio à comunidade, e a festa é uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho realizado, estimular novas iniciativas e aproximar o público da realidade do meio rural”.
Wagner enfatiza que, além da dimensão econômica e técnica, a Festa do Queijo também preserva a identidade cultural de Espírito Santinho, marcada pela tradição rural, pelo envolvimento dos moradores e pela valorização dos saberes transmitidos entre gerações: “A participação da comunidade é considerada um dos pilares para a continuidade do evento”.
A programação começa na quinta-feira (26), com piquenique ambiental e plantio de árvores. Na sexta-feira, a abertura oficial está prevista para as 17h, com o Circuito do Queijo e o Espaço Inovações na Produção de Leite. O sábado será dedicado a oficinas, palestras, debates técnicos e shows, enquanto o domingo contará com a Corrida do Queijo, atrações culturais, recreação e o corte do queijo gigante.
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