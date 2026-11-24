O Espaço da Oportunidade é vinculado à Secretaria Municipal de Qualificação e Emprego e está localizado no centro da cidade - Foto: Divulgação/Rodrigo Silveira/Secom

O Espaço da Oportunidade é vinculado à Secretaria Municipal de Qualificação e Emprego e está localizado no centro da cidade Foto: Divulgação/Rodrigo Silveira/Secom

Publicado 24/11/2026 12:35 | Atualizado 24/11/2026 12:36



A proximidade das festas de fim de ano começa a refletir no mercado de trabalho de Campos dos Goytacazes (RJ) , gerando aquecimento na economia. Com o aumento da demanda no comércio, bares, restaurantes e segmentos ligados ao entretenimento, as contratações temporárias ganham força no município.



A estimativa, com base no mesmo período em anos anteriores, é que cerca de mil trabalhadores já estejam sendo incorporados ao mercado por meio de oportunidades sazonais. Paralelamente, o Espaço da Oportunidade, vinculado à Secretaria Municipal de Qualificação e Emprego, inicia a semana com 173 vagas disponíveis.



As ofertas são destinadas a candidatos a partir dos 18 anos, com diferentes níveis de escolaridade e, em algumas funções, exigência de experiência profissional. Na avaliação do diretor de Indicadores Econômicos e Sociais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação, economista Ranulfo Vidigal, a perspectiva para as próximas semanas é de ampliação da movimentação econômica.



Como fator significativo para a projeção ascendente, o economista aponta o pagamento do 13º salário e o aumento do consumo característico do período: “A estimativa é de que aproximadamente R$ 340 milhões circulem em Campos entre a próxima segunda-feira, dia 30, e 20 de dezembro, provenientes do pagamento do benefício aos trabalhadores formais e servidores públicos municipais, estaduais e federais”.



Vidigal ressalta que a injeção de recursos na economia contribui diretamente para estimular o setor privado a reforçar as equipes diante do aumento da demanda. Ele aponta o comércio como principal segmento responsável pelas contratações temporárias, observando: “Mas os serviços também devem registrar crescimento, especialmente nas atividades relacionadas à gastronomia, entretenimento, bares, restaurantes e eventos de confraternização”.

Comércio e serviços

entre os beneficiados

Na opinião do diretor, o movimento, além de representar uma oportunidade de renda para trabalhadores que buscam ingressar ou retornar ao mercado, também pode contribuir para ampliar a capacidade de atendimento das empresas, reduzir a pressão sobre equipes permanentes e favorecer a circulação de dinheiro entre diferentes segmentos da economia local.



No entanto, o economista observa que a projeção de R$ 340 milhões não significa que todo o montante será destinado ao consumo: “Parte dos recursos deverá ser utilizada para pagamento de dívidas, enquanto outra parcela será reservada para despesas previstas no início do próximo ano, como material escolar, férias, impostos e outros compromissos familiares”.



Ainda assim, Vidigal acredita que o volume de dinheiro injetado tende a favorecer o comércio e os serviços, especialmente neste período de maior atividade econômica. Quanto às 173 vagas disponibilizadas pelo Espaço da Oportunidade, elas estão sendo consideradas uma das principais portas de acesso para quem busca emprego neste fim de ano.



Os interessados são orientados a consultar as oportunidades e realizar o cadastro pelo WhatsApp (22) 98175-0085, informando CPF e o código da vaga pretendida. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 98152-0968; também é possível buscar atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede do Espaço da Oportunidade, localizada na Avenida Sete de Setembro, nº 411, no centro da cidade.

Protagonismo regional

na geração de empregos

Embora a liderança esteja com Macaé, Campos mantém posição de destaque no mercado de trabalho do Norte do Estado do Rio de Janeiro. Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que o município registrou saldo de 2.587 empregos formais entre janeiro e setembro de 2026, resultado de aproximadamente 29,5 mil admissões e 26,9 mil desligamentos.



O desempenho coloca o município entre os principais polos de empregabilidade da região, em números absolutos, segundo levantamento da plataforma Caravela, baseado nos dados do Caged. Vidigal comenta que o resultado reforça a dimensão econômica de Campos, cuja influência sobre municípios do Norte e Noroeste Fluminense alcança serviços, saúde, educação, construção civil, agropecuária e atividades empresariais.



“O município também possui um mercado de trabalho diversificado, com diferentes setores contribuindo para a movimentação de empregos e renda”, destaca, frisando que, no acumulado de janeiro a setembro, o saldo positivo de 2.587 vagas demonstra que, apesar das oscilações mensais, a economia local manteve capacidade de absorção de mão de obra formal.



